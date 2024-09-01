01.09.2024, воскресенье, 20:00
Испания. Примера, 4 тур
Испания. Примера, 4 тур
0 : 2
Завершен
Составы команд
Севилья
Севилья
4-1-2-2-1
1
Нюланд
4
Барко
5
Баде
23
Маркао
22
Кармона
6
Агум
6
Локонга
24
Санчес
21
Эджуке
11
Лукебакио
16
Ромеро
3-1-2-3-1
13
Газзанига
17
Блинд
16
Франкес
3
Гутьеррес
5
Лопес
21
Эррера
21
Ромеу
11
Цыганков
23
Мартин
17
Хиль
9
Руис
11
Лукебакио
16
Навас
16
Навас
11
Лукебакио
6
Агум
97
Соу
97
Соу
6
Агум
24
Санчес
10
Фернандес
10
Фернандес
24
Санчес
16
Франкес
22
Мартинес
22
Мартинес
16
Франкес
21
Эррера
14
Солис
14
Солис
21
Эррера
23
Мартин
22
Асприлья
22
Асприлья
23
Мартин
11
Цыганков
7
Данжума
7
Данжума
11
Цыганков
17
Хиль
10
Порту
10
Порту
17
Хиль
Остались в запасе
Севилья
Жирона
13
Матиас Арболь
ВР
25
Альваро Фернандес
ВР
17
Адрия Педроса
ЛЗ
4
Кике Салас
ЦЗ
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
29
Гонсало Монтиэль
ПЗ
8
Неманья Гудель
ЦП
17
Станис Идумбо Мусамбо
АП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Хавьер Гарсия Пимента
13
Пау Лопес
ВР
6
Хуанпе
ЦЗ
37
Ладислав Крейчи
ОП
6
Донни ван де Бек
ЦП
26
Габриэль Мисехуи
АП
28
Боян Миовски
ЦФ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Остались в запасе
13
Матиас Арболь
ВР
25
Альваро Фернандес
ВР
17
Адрия Педроса
ЛЗ
4
Кике Салас
ЦЗ
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
29
Гонсало Монтиэль
ПЗ
8
Неманья Гудель
ЦП
17
Станис Идумбо Мусамбо
АП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Остались в запасе
13
Пау Лопес
ВР
6
Хуанпе
ЦЗ
37
Ладислав Крейчи
ОП
6
Донни ван де Бек
ЦП
26
Габриэль Мисехуи
АП
28
Боян Миовски
ЦФ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Хавьер Гарсия Пимента
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Статистика матча Севилья - Жирона
3
2
Всего ударов по воротам
16
11
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
7
5
Нарушения
6
14
Офсайды
4
0
Количество передач
433
432
Сейвы
2
5
Точность передач %
84
88
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
8
9
Удары из-за пределов штрафной
8
2
xG (ожидаемые голы)
1.01
2.11
Смотреть прямую трансляцию матча «Севилья» против «Жироны», 4-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 сентября 2024 в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Севилья» – «Жирона»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»