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  • «Севилья» – «Жирона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 сентября 2024

«Севилья» – «Жирона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 сентября 2024

1 сентября 2024, 18:50
Севилья
01.09.2024, воскресенье, 20:00
Испания. Примера, 4 тур
0 : 2
Завершен
Жирона
41' И. Мартин 73' А. Руис (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
1
Эрьян Нюланд
ВР
4
Валентин Барко
ЛЗ
5
Лоик Баде
ЦЗ
23
Маркао
(К) ЦЗ
22
Хосе Анхель Кармона
ПЗ
21
Чидера Эджуке
ЛВ
6
Люсьен Агум
ОП
6
Альберт Локонга
ЦП
24
Хуанлу Санчес
ЦП
11
Доди Лукебакио
ПВ
16
Исаак Ромеро
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Хавьер Гарсия Пимента
Жирона
13
Пауло Газзанига
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
3
Мигель Гутьеррес
ЛЗ
16
Алехандро Франкес
ЦЗ
17
Брайан Хиль
ЛВ
5
Давид Лопес
ОП
21
Янхель Эррера
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
23
Иван Мартин
(К) АП
11
Виктор Цыганков
ПВ
9
Абель Руис
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Севилья
13
Матиас Арболь
ВР
25
Альваро Фернандес
ВР
17
Адрия Педроса
ЛЗ
4
Кике Салас
ЦЗ
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
29
Гонсало Монтиэль
ПЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
8
Неманья Гудель
ЦП
97
Джибриль Соу
ЦП
17
Станис Идумбо Мусамбо
АП
10
Пеке Фернандес
ЦФ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Жирона
13
Пау Лопес
ВР
6
Хуанпе
ЦЗ
22
Арнау Мартинес
ПЗ
7
Арно Данжума
ЛВ
37
Ладислав Крейчи
ОП
14
Джон Солис
ЦП
6
Донни ван де Бек
ЦП
22
Ясер Асприлья
АП
26
Габриэль Мисехуи
АП
10
Порту
ПВ
28
Боян Миовски
ЦФ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Нюланд
4
Барко
5
Баде
23
Маркао
22
Кармона
6
Агум
6
Локонга
24
Санчес
21
Эджуке
11
Лукебакио
16
Ромеро
3-1-2-3-1
13
Газзанига
17
Блинд
16
Франкес
3
Гутьеррес
5
Лопес
21
Эррера
21
Ромеу
11
Цыганков
23
Мартин
17
Хиль
9
Руис
11
Лукебакио
16
Навас
16
Навас
11
Лукебакио
6
Агум
97
Соу
97
Соу
6
Агум
24
Санчес
10
Фернандес
10
Фернандес
24
Санчес
16
Франкес
22
Мартинес
22
Мартинес
16
Франкес
21
Эррера
14
Солис
14
Солис
21
Эррера
23
Мартин
22
Асприлья
22
Асприлья
23
Мартин
11
Цыганков
7
Данжума
7
Данжума
11
Цыганков
17
Хиль
10
Порту
10
Порту
17
Хиль
Остались в запасе
Севилья
Жирона
13
Матиас Арболь
ВР
25
Альваро Фернандес
ВР
17
Адрия Педроса
ЛЗ
4
Кике Салас
ЦЗ
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
29
Гонсало Монтиэль
ПЗ
8
Неманья Гудель
ЦП
17
Станис Идумбо Мусамбо
АП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Хавьер Гарсия Пимента
13
Пау Лопес
ВР
6
Хуанпе
ЦЗ
37
Ладислав Крейчи
ОП
6
Донни ван де Бек
ЦП
26
Габриэль Мисехуи
АП
28
Боян Миовски
ЦФ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Остались в запасе
13
Матиас Арболь
ВР
25
Альваро Фернандес
ВР
17
Адрия Педроса
ЛЗ
4
Кике Салас
ЦЗ
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
29
Гонсало Монтиэль
ПЗ
8
Неманья Гудель
ЦП
17
Станис Идумбо Мусамбо
АП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Остались в запасе
13
Пау Лопес
ВР
6
Хуанпе
ЦЗ
37
Ладислав Крейчи
ОП
6
Донни ван де Бек
ЦП
26
Габриэль Мисехуи
АП
28
Боян Миовски
ЦФ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Хавьер Гарсия Пимента
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Статистика матча Севилья - Жирона
3
2
Всего ударов по воротам
16
11
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
7
5
Нарушения
6
14
Офсайды
4
0
Количество передач
433
432
Сейвы
2
5
Точность передач %
84
88
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
8
9
Удары из-за пределов штрафной
8
2
xG (ожидаемые голы)
1.01
2.11

Смотреть прямую трансляцию матча «Севилья» против «Жироны», 4-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 сентября 2024 в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Севилья» – «Жирона»

Севилья-Жирона смотреть онлайн 1 сентября

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Жирона Севилья
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