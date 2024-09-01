01.09.2024, воскресенье, 19:30
Италия. Серия А, 3 тур
Италия. Серия А, 3 тур
2 : 2
Завершен
Составы команд
Фиорентина
Фиорентина
3-3-2-2
1
Террачиано
3
Раньери
3
Бираги
15
Комуццо
8
Госенс
8
Мандрагора
20
Додо
32
Катальди
28
Колпани
18
Белтран
9
Кен
4-1-3-2
80
Турати
4
Мари
4
Иццо
2
Карбони
77
Кирьякопулос
38
Бондо
13
Перейра
70
Мальдини
7
Пессина
11
Джурич
10
Капрари
15
Комуццо
28
Мартинес
28
Мартинес
15
Комуццо
8
Мандрагора
8
Бове
8
Бове
8
Мандрагора
32
Катальди
29
Адли
29
Адли
32
Катальди
28
Колпани
93
Иконе
93
Иконе
28
Колпани
18
Белтран
8
Куаме
8
Куаме
18
Белтран
2
Карбони
5
Калдирола
5
Калдирола
2
Карбони
13
Перейра
33
Д'Амброзио
33
Д'Амброзио
13
Перейра
10
Капрари
10
Гальярдини
10
Гальярдини
10
Капрари
70
Мальдини
19
Виньято
19
Виньято
70
Мальдини
11
Джурич
37
Петанья
37
Петанья
11
Джурич
Остались в запасе
Фиорентина
Монца
43
Давид Де Хеа
ВР
50
Томмазо Мартинелли
ВР
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
60
Эдди Куадио
ЦЗ
5
Марин Понграчич
ЦЗ
33
Майкл Кайоде
ПЗ
7
Амир Ричардсон
ЦП
23
Риккардо Соттиль
ЛВ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
69
Andrea Mazza
ВР
1
Семуэль Пицциньякко
ВР
42
Алессандро Бьянко
ЦП
10
Маттиа Валоти
ЦП
8
Стефано Сенси
ЦП
11
Омари Форсон
ПВ
24
Мирко Марич
ЦФ
Главный тренер
Алессандро Неста
Остались в запасе
43
Давид Де Хеа
ВР
50
Томмазо Мартинелли
ВР
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
60
Эдди Куадио
ЦЗ
5
Марин Понграчич
ЦЗ
33
Майкл Кайоде
ПЗ
7
Амир Ричардсон
ЦП
23
Риккардо Соттиль
ЛВ
Остались в запасе
69
Andrea Mazza
ВР
1
Семуэль Пицциньякко
ВР
42
Алессандро Бьянко
ЦП
10
Маттиа Валоти
ЦП
8
Стефано Сенси
ЦП
11
Омари Форсон
ПВ
24
Мирко Марич
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Главный тренер
Алессандро Неста
Статистика матча Фиорентина - Монца
2
4
Всего ударов по воротам
18
4
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
69
31
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
7
0
Нарушения
11
22
Офсайды
1
0
Количество передач
594
280
Сейвы
1
4
Точность передач %
86
75
Удары мимо ворот
5
0
Блокированные удары
7
1
Удары из пределов штрафной
16
1
Удары из-за пределов штрафной
2
3
xG (ожидаемые голы)
1.99
0.27
Смотреть прямую трансляцию матча «Фиорентина» против «Монцы», 3-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 сентября 2024 в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Фиорентина» – «Ланс»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»