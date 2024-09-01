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  • «Фиорентина» – «Монца»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 сентября 2024

«Фиорентина» – «Монца»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 сентября 2024

1 сентября 2024, 18:20
Фиорентина
01.09.2024, воскресенье, 19:30
Италия. Серия А, 3 тур
2 : 2
Завершен
Монца
45' М. Кен 90+6' Р. Госенс
18' М. Джурич 32' Д. Мальдини
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
1
Пьетро Террачиано
ВР
3
Лука Раньери
ЛЗ
3
Кристиано Бираги
(К) ЛЗ
8
Робин Госенс
ЛЗ
15
Пьетро Комуццо
ЦЗ
20
Додо
ПЗ
8
Роландо Мандрагора
ОП
32
Данило Катальди
ЦП
28
Андреа Колпани
ЦП
9
Мойзе Кен
ЦФ
18
Лукас Белтран
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Монца
80
Стефано Турати
ВР
77
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
4
Пабло Мари
ЦЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
2
Андреа Карбони
ЦЗ
38
Варрен Бондо
ЦП
7
Маттео Пессина
(К) АП
70
Даниэль Мальдини
АП
13
Педру Перейра
ПВ
10
Джанлука Капрари
ЦФ
11
Милан Джурич
ЦФ
Главный тренер
Алессандро Неста
Фиорентина
43
Давид Де Хеа
ВР
50
Томмазо Мартинелли
ВР
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
60
Эдди Куадио
ЦЗ
5
Марин Понграчич
ЦЗ
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
33
Майкл Кайоде
ПЗ
23
Риккардо Соттиль
ЛВ
7
Амир Ричардсон
ЦП
8
Эдоардо Бове
ЦП
29
Ясин Адли
АП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
8
Кристиан Куаме
ЦФ
Монца
69
Andrea Mazza
ВР
1
Семуэль Пицциньякко
ВР
5
Лука Калдирола
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
42
Алессандро Бьянко
ЦП
10
Маттиа Валоти
ЦП
8
Стефано Сенси
ЦП
10
Роберто Гальярдини
ЦП
19
Самуэле Виньято
АП
11
Омари Форсон
ПВ
24
Мирко Марич
ЦФ
37
Андреа Петанья
ЦФ
3-3-2-2
1
Террачиано
3
Раньери
3
Бираги
15
Комуццо
8
Госенс
8
Мандрагора
20
Додо
32
Катальди
28
Колпани
18
Белтран
9
Кен
4-1-3-2
80
Турати
4
Мари
4
Иццо
2
Карбони
77
Кирьякопулос
38
Бондо
13
Перейра
70
Мальдини
7
Пессина
11
Джурич
10
Капрари
15
Комуццо
28
Мартинес
28
Мартинес
15
Комуццо
8
Мандрагора
8
Бове
8
Бове
8
Мандрагора
32
Катальди
29
Адли
29
Адли
32
Катальди
28
Колпани
93
Иконе
93
Иконе
28
Колпани
18
Белтран
8
Куаме
8
Куаме
18
Белтран
2
Карбони
5
Калдирола
5
Калдирола
2
Карбони
13
Перейра
33
Д'Амброзио
33
Д'Амброзио
13
Перейра
10
Капрари
10
Гальярдини
10
Гальярдини
10
Капрари
70
Мальдини
19
Виньято
19
Виньято
70
Мальдини
11
Джурич
37
Петанья
37
Петанья
11
Джурич
Остались в запасе
Фиорентина
Монца
43
Давид Де Хеа
ВР
50
Томмазо Мартинелли
ВР
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
60
Эдди Куадио
ЦЗ
5
Марин Понграчич
ЦЗ
33
Майкл Кайоде
ПЗ
7
Амир Ричардсон
ЦП
23
Риккардо Соттиль
ЛВ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
69
Andrea Mazza
ВР
1
Семуэль Пицциньякко
ВР
42
Алессандро Бьянко
ЦП
10
Маттиа Валоти
ЦП
8
Стефано Сенси
ЦП
11
Омари Форсон
ПВ
24
Мирко Марич
ЦФ
Главный тренер
Алессандро Неста
Остались в запасе
43
Давид Де Хеа
ВР
50
Томмазо Мартинелли
ВР
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
60
Эдди Куадио
ЦЗ
5
Марин Понграчич
ЦЗ
33
Майкл Кайоде
ПЗ
7
Амир Ричардсон
ЦП
23
Риккардо Соттиль
ЛВ
Остались в запасе
69
Andrea Mazza
ВР
1
Семуэль Пицциньякко
ВР
42
Алессандро Бьянко
ЦП
10
Маттиа Валоти
ЦП
8
Стефано Сенси
ЦП
11
Омари Форсон
ПВ
24
Мирко Марич
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Главный тренер
Алессандро Неста
Статистика матча Фиорентина - Монца
2
4
Всего ударов по воротам
18
4
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
69
31
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
7
0
Нарушения
11
22
Офсайды
1
0
Количество передач
594
280
Сейвы
1
4
Точность передач %
86
75
Удары мимо ворот
5
0
Блокированные удары
7
1
Удары из пределов штрафной
16
1
Удары из-за пределов штрафной
2
3
xG (ожидаемые голы)
1.99
0.27

Смотреть прямую трансляцию матча «Фиорентина» против «Монцы», 3-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 сентября 2024 в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Фиорентина»«Ланс»

«Фиорентина» – «Монца»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 сентября 2024

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Монца Фиорентина
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