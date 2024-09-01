01.09.2024, воскресенье, 17:30
Беларусь. Высшая лига, 20 тур
Беларусь. Высшая лига, 20 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Днепр
Днепр
4-1-4-1
16
Садовский
23
Дунаев
26
Юркевич
22
Болтрушевич
22
Лукашов
21
Вершинин
55
Краснов
37
17
90
7
Клочков
4-3-1-2
23
Игнатьев
4
Хадаркевич
55
Аффи
14
Пашевич
14
Жимо
33
Сотников
68
Жульпа
8
Русенчик
27
Пилецкий
9
Шведчиков
89
Джикия
23
Дунаев
16
Алисейко
16
Алисейко
23
Дунаев
77
77
55
Краснов
20
Бордуков
20
Бордуков
55
Краснов
37
8
Виговский
8
Виговский
37
69
Капов
69
Капов
33
Сотников
17
Черноок
17
Черноок
33
Сотников
Остались в запасе
Днепр
БАТЭ
54
Егор Генералов
ВР
17
Александр Александрович
АП
11
Nikolay Sobolev
ЦФ
Главный тренер
Станислав Суворов
35
Арсений Скопец
ВР
25
Никита Нескоромный
ЛЗ
98
Матвей Свидинский
ЦЗ
5
Александр Мартынов
ЦЗ
5
Егор Осипов
ЦЗ
5
Заи Сидибе
ОП
9
Николай Мирский
ЛВ
19
Оралхан Омиртаев
ЦФ
Главный тренер
Иван Мигаль
Остались в запасе
54
Егор Генералов
ВР
17
Александр Александрович
АП
11
Nikolay Sobolev
ЦФ
Остались в запасе
35
Арсений Скопец
ВР
25
Никита Нескоромный
ЛЗ
98
Матвей Свидинский
ЦЗ
5
Александр Мартынов
ЦЗ
5
Егор Осипов
ЦЗ
5
Заи Сидибе
ОП
9
Николай Мирский
ЛВ
19
Оралхан Омиртаев
ЦФ
Главный тренер
Станислав Суворов
Главный тренер
Иван Мигаль
Статистика матча Днепр - БАТЭ
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Днепр» против БАТЭ, 20-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 сентября 2024 в 17:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Днепр» – БАТЭ
- Матч можно посмотреть на канале «ЯСНАе ТV».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»