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  • «Днепр» – БАТЭ: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 сентября 2024

«Днепр» – БАТЭ: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 сентября 2024

1 сентября 2024, 16:20
Днепр
01.09.2024, воскресенье, 17:30
Беларусь. Высшая лига, 20 тур
1 : 1
Завершен
БАТЭ
21' Ю. Клочков
45+2' Т. Джикия
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Днепр
16
Денис Садовский
ВР
23
Алексей Дунаев
ЦЗ
26
Фёдор Юркевич
ЦЗ
22
Илья Болтрушевич
ЦЗ
22
Антон Лукашов
ПЗ
21
Глеб Вершинин
ОП
55
Никита Краснов
ЦП
90
Gabriel Feliciano
ЦП
37
Ruslan Margiev
ЦП
17
Donald Dongo
ЦП
7
Юрий Клочков
АП
Главный тренер
Станислав Суворов
БАТЭ
23
Владислав Игнатьев
ВР
14
Шериф Жимо
ЛЗ
4
Руслан Хадаркевич
ЦЗ
55
Янн Эммануэль Аффи
ЦЗ
14
Павел Пашевич
ЦЗ
27
Роман Пилецкий
ЛВ
33
Виктор Сотников
ЦП
68
Данила Жульпа
ЦП
8
Владислав Русенчик
ЦП
89
Темур Джикия
ЦФ
9
Александр Шведчиков
ЦФ
Главный тренер
Иван Мигаль
Днепр
54
Егор Генералов
ВР
16
Дмитрий Алисейко
ПЗ
77
Guilherme Brito
ЦП
20
Павел Бордуков
ЦП
8
Даниил Виговский
АП
17
Александр Александрович
АП
69
Красимир Капов
ПВ
11
Nikolay Sobolev
ЦФ
БАТЭ
35
Арсений Скопец
ВР
25
Никита Нескоромный
ЛЗ
98
Матвей Свидинский
ЦЗ
5
Александр Мартынов
ЦЗ
5
Егор Осипов
ЦЗ
9
Николай Мирский
ЛВ
5
Заи Сидибе
ОП
17
Кирилл Черноок
АП
19
Оралхан Омиртаев
ЦФ
4-1-4-1
16
Садовский
23
Дунаев
26
Юркевич
22
Болтрушевич
22
Лукашов
21
Вершинин
55
Краснов
37
17
90
7
Клочков
4-3-1-2
23
Игнатьев
4
Хадаркевич
55
Аффи
14
Пашевич
14
Жимо
33
Сотников
68
Жульпа
8
Русенчик
27
Пилецкий
9
Шведчиков
89
Джикия
23
Дунаев
16
Алисейко
16
Алисейко
23
Дунаев
77
77
55
Краснов
20
Бордуков
20
Бордуков
55
Краснов
37
8
Виговский
8
Виговский
37
69
Капов
69
Капов
33
Сотников
17
Черноок
17
Черноок
33
Сотников
Остались в запасе
Днепр
БАТЭ
54
Егор Генералов
ВР
17
Александр Александрович
АП
11
Nikolay Sobolev
ЦФ
Главный тренер
Станислав Суворов
35
Арсений Скопец
ВР
25
Никита Нескоромный
ЛЗ
98
Матвей Свидинский
ЦЗ
5
Александр Мартынов
ЦЗ
5
Егор Осипов
ЦЗ
5
Заи Сидибе
ОП
9
Николай Мирский
ЛВ
19
Оралхан Омиртаев
ЦФ
Главный тренер
Иван Мигаль
Остались в запасе
54
Егор Генералов
ВР
17
Александр Александрович
АП
11
Nikolay Sobolev
ЦФ
Остались в запасе
35
Арсений Скопец
ВР
25
Никита Нескоромный
ЛЗ
98
Матвей Свидинский
ЦЗ
5
Александр Мартынов
ЦЗ
5
Егор Осипов
ЦЗ
5
Заи Сидибе
ОП
9
Николай Мирский
ЛВ
19
Оралхан Омиртаев
ЦФ
Главный тренер
Станислав Суворов
Главный тренер
Иван Мигаль
Статистика матча Днепр - БАТЭ
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Днепр» против БАТЭ, 20-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 сентября 2024 в 17:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Днепр» – БАТЭ

«Днепр» – БАТЭ: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 сентября 2024

Источник: «Бомбардир»
Беларусь. Высшая лига БАТЭ Днепр
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