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  • «Монако» – «Ланс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 сентября 2024

«Монако» – «Ланс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 сентября 2024

1 сентября 2024, 15:09
Монако
01.09.2024, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 3 тур
1 : 1
Завершен
Ланс
84' Д. Закария
90+3' П. Франковски (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монако
16
Филипп Кен
ВР
11
Кассум Уаттара
ЛЗ
4
Джордан Тезе
ЦЗ
13
Кристиан Мависса Элеби
ЦЗ
90
Уилфрид Синго
ПЗ
18
Такуми Минамино
ЛВ
6
Денис Закария
(К) ОП
27
Сунгуту Магасса
ЦП
11
Магнес Аклиуш
АП
29
Элисс Бен-Сегир
АП
9
Фоларин Балогун
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Ланс
30
Брис Самба
(К) ВР
13
Джоаннер Чавес
ЛЗ
45
Абдукодир Хусанов
ЦЗ
2
Факундо Медина
ЦЗ
24
Жонатан Гради
ЦЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
21
Анасс Зарури
ЛВ
17
Анди Диуф
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
22
Уэсли Саид
ЦФ
7
Флориан Сотока
ЦФ
Главный тренер
Уилл Стилл
Монако
21
Янн Льенар
ВР
12
Кайо Энрике
ЛЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
2
Вандерсон
ПЗ
10
Александр Головин
АП
15
Крепин Дьятта
ПВ
36
Брель Эмболо
ЦФ
99
Джордж Иленихена
ЦФ
Ланс
1
Денис Петрич
ВР
5
Маланг Сарр
ЦЗ
95
Пшемыслав Франковски
ЛВ
8
Hamzat Ojediran
ЦП
6
Нампалис Менди
ЦП
10
Давид Кошта
АП
10
Мартин Сатриано
ЦФ
9
Реми Лабе Ласкари
ЦФ
18
М'Бала Нзола
ЦФ
4-1-1-3-1
16
Кен
11
Уаттара
4
Тезе
13
Мависса Элеби
90
Синго
6
Закария
27
Магасса
18
Минамино
29
Бен-Сегир
11
Аклиуш
9
Балогун
3-2-1-2-2
30
Самба
45
Хусанов
2
Медина
24
Гради
2
Агилар
13
Чавес
17
Диуф
28
Томассон
21
Зарури
7
Сотока
22
Саид
11
Уаттара
12
Энрике
12
Энрике
11
Уаттара
4
Тезе
2
Вандерсон
2
Вандерсон
4
Тезе
13
Мависса Элеби
10
Головин
10
Головин
13
Мависса Элеби
9
Балогун
36
Эмболо
36
Эмболо
9
Балогун
29
Бен-Сегир
99
Иленихена
99
Иленихена
29
Бен-Сегир
28
Томассон
8
8
28
Томассон
21
Зарури
10
Кошта
10
Кошта
21
Зарури
2
Агилар
95
Франковски
95
Франковски
2
Агилар
13
Чавес
10
Сатриано
10
Сатриано
13
Чавес
22
Саид
9
Лабе Ласкари
9
Лабе Ласкари
22
Саид
Остались в запасе
Монако
Ланс
21
Янн Льенар
ВР
6
Тило Керер
ЦЗ
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
15
Крепин Дьятта
ПВ
Главный тренер
Адольф Хюттер
1
Денис Петрич
ВР
5
Маланг Сарр
ЦЗ
6
Нампалис Менди
ЦП
18
М'Бала Нзола
ЦФ
Главный тренер
Уилл Стилл
Остались в запасе
21
Янн Льенар
ВР
6
Тило Керер
ЦЗ
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
15
Крепин Дьятта
ПВ
Остались в запасе
1
Денис Петрич
ВР
5
Маланг Сарр
ЦЗ
6
Нампалис Менди
ЦП
18
М'Бала Нзола
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Главный тренер
Уилл Стилл
Статистика матча Монако - Ланс
1
5
Всего ударов по воротам
14
12
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Угловые удары
7
7
Нарушения
11
21
Офсайды
2
1
Количество передач
447
267
Сейвы
3
2
Точность передач %
82
75
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
6
9
Удары из-за пределов штрафной
8
3
xG (ожидаемые голы)
0.94
2.22

Смотреть прямую трансляцию матча «Монако» против «Ланса», 3-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 сентября 2024 в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Монако»«Ланс»

«Монако» – «Ланс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 сентября 2024

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Ланс Монако
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