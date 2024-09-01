01.09.2024, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 3 тур
Франция. Лига 1, 3 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Монако
Монако
4-1-1-3-1
16
Кен
11
Уаттара
4
Тезе
13
Мависса Элеби
90
Синго
6
Закария
27
Магасса
18
Минамино
29
Бен-Сегир
11
Аклиуш
9
Балогун
3-2-1-2-2
30
Самба
45
Хусанов
2
Медина
24
Гради
2
Агилар
13
Чавес
17
Диуф
28
Томассон
21
Зарури
7
Сотока
22
Саид
11
Уаттара
12
Энрике
12
Энрике
11
Уаттара
4
Тезе
2
Вандерсон
2
Вандерсон
4
Тезе
13
Мависса Элеби
10
Головин
10
Головин
13
Мависса Элеби
9
Балогун
36
Эмболо
36
Эмболо
9
Балогун
29
Бен-Сегир
99
Иленихена
99
Иленихена
29
Бен-Сегир
28
Томассон
8
8
28
Томассон
21
Зарури
10
Кошта
10
Кошта
21
Зарури
2
Агилар
95
Франковски
95
Франковски
2
Агилар
13
Чавес
10
Сатриано
10
Сатриано
13
Чавес
22
Саид
9
Лабе Ласкари
9
Лабе Ласкари
22
Саид
Остались в запасе
Монако
Ланс
21
Янн Льенар
ВР
6
Тило Керер
ЦЗ
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
15
Крепин Дьятта
ПВ
Главный тренер
Адольф Хюттер
1
Денис Петрич
ВР
5
Маланг Сарр
ЦЗ
6
Нампалис Менди
ЦП
18
М'Бала Нзола
ЦФ
Главный тренер
Уилл Стилл
Остались в запасе
21
Янн Льенар
ВР
6
Тило Керер
ЦЗ
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
15
Крепин Дьятта
ПВ
Остались в запасе
1
Денис Петрич
ВР
5
Маланг Сарр
ЦЗ
6
Нампалис Менди
ЦП
18
М'Бала Нзола
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Главный тренер
Уилл Стилл
Статистика матча Монако - Ланс
1
5
Всего ударов по воротам
14
12
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Угловые удары
7
7
Нарушения
11
21
Офсайды
2
1
Количество передач
447
267
Сейвы
3
2
Точность передач %
82
75
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
6
9
Удары из-за пределов штрафной
8
3
xG (ожидаемые голы)
0.94
2.22
Смотреть прямую трансляцию матча «Монако» против «Ланса», 3-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 сентября 2024 в 16:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Монако» – «Ланс»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»