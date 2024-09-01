01.09.2024, воскресенье, 16:00
Казахстан. Премьер-лига, 19 тур
Казахстан. Премьер-лига, 19 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Кайрат
Кайрат
3-2-1-1-3
1
Ульянов
14
Мартынович
28
Сорокин
15
Арад
6
Юлдошев
44
Гадрани
23
Ульшин
77
Зария
22
Сейдахмет
11
Пауло
93
Сантана
3-2-1-3-1
93
Чондрич
5
Казуколовас
3
Калайца
2
Бартолец
4
Быстров
55
Аманович
10
Томасов
7
Грипши
7
Эбонг
28
Камара
99
Жоффри
23
Ульшин
18
Сергеев
18
Сергеев
23
Ульшин
11
Пауло
18
Швырев
18
Швырев
11
Пауло
22
Сейдахмет
33
Станоев
33
Станоев
22
Сейдахмет
28
Камара
22
Марочкин
22
Марочкин
28
Камара
55
Аманович
7
Куат
7
Куат
55
Аманович
10
Томасов
20
Аханону
20
Аханону
10
Томасов
99
Жоффри
81
Каримов
81
Каримов
99
Жоффри
Остались в запасе
Кайрат
Астана
44
Данил Устименко
ВР
5
Лев Кургин
ЛЗ
93
Султан Аскаров
ЦЗ
4
Дамир Касабулат
ЦЗ
24
Александр Мрынский
ПЗ
8
Мирас Оматай
ЦП
Главный тренер
Александр Кержаков
16
Александр Заруцкий
ВР
74
Мухамеджан Сейсен
ВР
27
Тимур Досмагамбетов
ЛЗ
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
11
Ян Вороговский
ЦП
24
Барнс Осеи
ЦП
10
Эльхан Астанов
ЛВ
72
Станислав Басманов
ЛВ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Остались в запасе
44
Данил Устименко
ВР
5
Лев Кургин
ЛЗ
93
Султан Аскаров
ЦЗ
4
Дамир Касабулат
ЦЗ
24
Александр Мрынский
ПЗ
8
Мирас Оматай
ЦП
Остались в запасе
16
Александр Заруцкий
ВР
74
Мухамеджан Сейсен
ВР
27
Тимур Досмагамбетов
ЛЗ
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
11
Ян Вороговский
ЦП
24
Барнс Осеи
ЦП
10
Эльхан Астанов
ЛВ
72
Станислав Басманов
ЛВ
Главный тренер
Александр Кержаков
Главный тренер
Григорий Бабаян
Статистика матча Кайрат - Астана
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Кайрат» против «Астаны», 19-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 сентября 2024 в 16:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кайрат» – «Астана»
- Матч можно посмотреть на канале «Kazsport».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»