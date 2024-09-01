Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Кайрат» – «Астана»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 сентября 2024

«Кайрат» – «Астана»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 сентября 2024

1 сентября 2024, 14:50
Кайрат
01.09.2024, воскресенье, 16:00
Казахстан. Премьер-лига, 19 тур
0 : 1
Завершен
Астана
84' М. Томасов
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кайрат
1
Вадим Ульянов
ВР
6
Иброхимхалил Юлдошев
ЛЗ
44
Лука Гадрани
ЦЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
15
Офри Арад
ЦЗ
23
Андрей Ульшин
ЦП
77
Гиорги Зария
АП
93
Элдер Сантана
ЦФ
11
Жоао Пауло
ЦФ
22
Еркебулан Сейдахмет
ЦФ
Главный тренер
Александр Кержаков
Астана
93
Йосип Чондрич
ВР
55
Алекса Аманович
ЛЗ
5
Кипрас Казуколовас
ЦЗ
3
Бранимир Калайца
ЦЗ
2
Карло Бартолец
ЦЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
28
Усман Камара
ЛВ
10
Марин Томасов
ЦП
7
Назми Грипши
АП
7
Макс Эбонг
АП
99
Чинеду Жоффри
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Кайрат
44
Данил Устименко
ВР
5
Лев Кургин
ЛЗ
93
Султан Аскаров
ЦЗ
4
Дамир Касабулат
ЦЗ
24
Александр Мрынский
ПЗ
18
Дмитрий Сергеев
ОП
8
Мирас Оматай
ЦП
18
Вячеслав Швырев
ЦФ
33
Юг Станоев
ЦФ
Астана
16
Александр Заруцкий
ВР
74
Мухамеджан Сейсен
ВР
27
Тимур Досмагамбетов
ЛЗ
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
22
Александр Марочкин
ЦЗ
10
Эльхан Астанов
ЛВ
72
Станислав Басманов
ЛВ
7
Исламбек Куат
ОП
11
Ян Вороговский
ЦП
24
Барнс Осеи
ЦП
20
Ннамди Аханону
ЦФ
81
Рамазан Каримов
ЦФ
3-2-1-1-3
1
Ульянов
14
Мартынович
28
Сорокин
15
Арад
6
Юлдошев
44
Гадрани
23
Ульшин
77
Зария
22
Сейдахмет
11
Пауло
93
Сантана
3-2-1-3-1
93
Чондрич
5
Казуколовас
3
Калайца
2
Бартолец
4
Быстров
55
Аманович
10
Томасов
7
Грипши
7
Эбонг
28
Камара
99
Жоффри
23
Ульшин
18
Сергеев
18
Сергеев
23
Ульшин
11
Пауло
18
Швырев
18
Швырев
11
Пауло
22
Сейдахмет
33
Станоев
33
Станоев
22
Сейдахмет
28
Камара
22
Марочкин
22
Марочкин
28
Камара
55
Аманович
7
Куат
7
Куат
55
Аманович
10
Томасов
20
Аханону
20
Аханону
10
Томасов
99
Жоффри
81
Каримов
81
Каримов
99
Жоффри
Остались в запасе
Кайрат
Астана
44
Данил Устименко
ВР
5
Лев Кургин
ЛЗ
93
Султан Аскаров
ЦЗ
4
Дамир Касабулат
ЦЗ
24
Александр Мрынский
ПЗ
8
Мирас Оматай
ЦП
Главный тренер
Александр Кержаков
16
Александр Заруцкий
ВР
74
Мухамеджан Сейсен
ВР
27
Тимур Досмагамбетов
ЛЗ
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
11
Ян Вороговский
ЦП
24
Барнс Осеи
ЦП
10
Эльхан Астанов
ЛВ
72
Станислав Басманов
ЛВ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Остались в запасе
44
Данил Устименко
ВР
5
Лев Кургин
ЛЗ
93
Султан Аскаров
ЦЗ
4
Дамир Касабулат
ЦЗ
24
Александр Мрынский
ПЗ
8
Мирас Оматай
ЦП
Остались в запасе
16
Александр Заруцкий
ВР
74
Мухамеджан Сейсен
ВР
27
Тимур Досмагамбетов
ЛЗ
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
11
Ян Вороговский
ЦП
24
Барнс Осеи
ЦП
10
Эльхан Астанов
ЛВ
72
Станислав Басманов
ЛВ
Главный тренер
Александр Кержаков
Главный тренер
Григорий Бабаян
Статистика матча Кайрат - Астана
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0

Смотреть прямую трансляцию матча «Кайрат» против «Астаны», 19-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 сентября 2024 в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кайрат»«Астана»

«Кайрат» – «Астана»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 сентября 2024

Источник: «Бомбардир»
Казахстан. Премьер-лига Астана Кайрат
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
1
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
4
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
1
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
5
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
3
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
2
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
Вчера, 21:25
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+