31.08.2024, суббота, 19:30
Италия. Серия А, 3 тур
Италия. Серия А, 3 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Лечче
Лечче
Кальяри
12
Велизар-Илия Илиев
ВР
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
33
Адам Оберт
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
10
Бенито Николас Виола
ЦП
45
Антуан Макумбу
ЦП
8
Мишель Адопо
ЦП
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
20
Надир Цортеа
ПВ
12
Ален Шерри
ЦФ
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
4
Маттиа Феличи
ЦФ
18
Джанлука Лападула
ЦФ
7
Кингстон Мутандва
ЦФ
3-3-1-2-1
30
Фальконе
24
Жилберт
25
Галло
4
Гашпар
17
Доргу
44
Пьерре
6
Башкиротто
20
Рамадани
10
Уден
19
Банда
90
Крстович
3-3-2-2
1
Скуффет
27
Ацци
5
Луперто
26
Мина
4
Цаппа
18
Прати
3
Ауджелло
14
Дейола
18
Марин
11
Лувумбо
91
Пикколи
24
Жилберт
18
Жан
18
Жан
24
Жилберт
19
Банда
29
Кулибали
29
Кулибали
19
Банда
10
Уден
20
Моренте
20
Моренте
10
Уден
90
Крстович
9
Ребич
9
Ребич
90
Крстович
44
Пьерре
50
Пьеротти
50
Пьеротти
44
Пьерре
4
Цаппа
19
Паломино
19
Паломино
4
Цаппа
14
Дейола
10
Виола
10
Виола
14
Дейола
91
Пикколи
30
Паволетти
30
Паволетти
91
Пикколи
27
Ацци
4
Феличи
4
Феличи
27
Ацци
18
Прати
18
Лападула
18
Лападула
18
Прати
Остались в запасе
Лечче
Кальяри
30
Яспер Самоойя
ВР
32
Александру Борбеи
ВР
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
3
Анди Пельмар
ЦЗ
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
24
Хамза Рафья
ЦП
27
Ed McJannet
ЦП
10
Медон Бериша
ЦП
10
Филип Мархвиньски
ЦП
9
Рарес Бурнете
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
12
Велизар-Илия Илиев
ВР
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
33
Адам Оберт
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
45
Антуан Макумбу
ЦП
8
Мишель Адопо
ЦП
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
20
Надир Цортеа
ПВ
12
Ален Шерри
ЦФ
7
Кингстон Мутандва
ЦФ
Главный тренер
Давиде Никола
Остались в запасе
30
Яспер Самоойя
ВР
32
Александру Борбеи
ВР
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
3
Анди Пельмар
ЦЗ
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
24
Хамза Рафья
ЦП
27
Ed McJannet
ЦП
10
Медон Бериша
ЦП
10
Филип Мархвиньски
ЦП
9
Рарес Бурнете
ЦФ
Остались в запасе
12
Велизар-Илия Илиев
ВР
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
33
Адам Оберт
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
45
Антуан Макумбу
ЦП
8
Мишель Адопо
ЦП
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
20
Надир Цортеа
ПВ
12
Ален Шерри
ЦФ
7
Кингстон Мутандва
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
Главный тренер
Давиде Никола
Статистика матча Лечче - Кальяри
1
1
3
Всего ударов по воротам
17
21
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
35
65
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
7
10
Нарушения
10
13
Офсайды
2
0
Количество передач
252
462
Сейвы
2
2
Точность передач %
71
81
Удары мимо ворот
8
7
Блокированные удары
5
12
Удары из пределов штрафной
12
16
Удары из-за пределов штрафной
5
5
xG (ожидаемые голы)
2.13
1.94
Смотреть прямую трансляцию матча «Лечче» против «Кальяри», 3-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 31 августа 2024 в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лечче» – «Кальяри»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»