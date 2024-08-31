Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Лечче» – «Кальяри»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 августа 2024

«Лечче» – «Кальяри»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 августа 2024

31 августа 2024, 18:20
Лечче
31.08.2024, суббота, 19:30
Италия. Серия А, 3 тур
1 : 0
Завершен
Кальяри
26' Н. Крстович
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лечче
30
Владимиро Фальконе
ВР
25
Антонино Галло
ЛЗ
17
Патрик Доргу
ЛЗ
4
Киалонда Гашпар
ЦЗ
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
6
Федерико Башкиротто
(К) ПЗ
44
Бальтасар Пьерре
ОП
20
Юльбер Рамадани
ЦП
10
Реми Уден
ПВ
19
Ламек Банда
ПВ
90
Никола Крстович
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
Кальяри
1
Симоне Скуффет
ВР
27
Пауло Ацци
ЛЗ
3
Томмазо Ауджелло
ЛЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
26
Йерри Мина
ЦЗ
4
Габриэле Цаппа
ПЗ
18
Маттео Прати
ОП
14
Алессандро Дейола
(К) ЦП
18
Рэзван Марин
ЦП
91
Роберто Пикколи
ЦФ
11
Зито Лувумбо
ЦФ
Главный тренер
Давиде Никола
Лечче
30
Яспер Самоойя
ВР
32
Александру Борбеи
ВР
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
18
Габи Жан
ЦЗ
3
Анди Пельмар
ЦЗ
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
20
Тете Моренте
ЛВ
9
Анте Ребич
ЛВ
24
Хамза Рафья
ЦП
27
Ed McJannet
ЦП
29
Лассана Кулибали
ЦП
10
Медон Бериша
ЦП
10
Филип Мархвиньски
ЦП
50
Сантьяго Пьеротти
ПВ
9
Рарес Бурнете
ЦФ
Кальяри
12
Велизар-Илия Илиев
ВР
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
33
Адам Оберт
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
10
Бенито Николас Виола
ЦП
45
Антуан Макумбу
ЦП
8
Мишель Адопо
ЦП
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
20
Надир Цортеа
ПВ
12
Ален Шерри
ЦФ
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
4
Маттиа Феличи
ЦФ
18
Джанлука Лападула
ЦФ
7
Кингстон Мутандва
ЦФ
3-3-1-2-1
30
Фальконе
24
Жилберт
25
Галло
4
Гашпар
17
Доргу
44
Пьерре
6
Башкиротто
20
Рамадани
10
Уден
19
Банда
90
Крстович
3-3-2-2
1
Скуффет
27
Ацци
5
Луперто
26
Мина
4
Цаппа
18
Прати
3
Ауджелло
14
Дейола
18
Марин
11
Лувумбо
91
Пикколи
24
Жилберт
18
Жан
18
Жан
24
Жилберт
19
Банда
29
Кулибали
29
Кулибали
19
Банда
10
Уден
20
Моренте
20
Моренте
10
Уден
90
Крстович
9
Ребич
9
Ребич
90
Крстович
44
Пьерре
50
Пьеротти
50
Пьеротти
44
Пьерре
4
Цаппа
19
Паломино
19
Паломино
4
Цаппа
14
Дейола
10
Виола
10
Виола
14
Дейола
91
Пикколи
30
Паволетти
30
Паволетти
91
Пикколи
27
Ацци
4
Феличи
4
Феличи
27
Ацци
18
Прати
18
Лападула
18
Лападула
18
Прати
Остались в запасе
Лечче
Кальяри
30
Яспер Самоойя
ВР
32
Александру Борбеи
ВР
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
3
Анди Пельмар
ЦЗ
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
24
Хамза Рафья
ЦП
27
Ed McJannet
ЦП
10
Медон Бериша
ЦП
10
Филип Мархвиньски
ЦП
9
Рарес Бурнете
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
12
Велизар-Илия Илиев
ВР
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
33
Адам Оберт
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
45
Антуан Макумбу
ЦП
8
Мишель Адопо
ЦП
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
20
Надир Цортеа
ПВ
12
Ален Шерри
ЦФ
7
Кингстон Мутандва
ЦФ
Главный тренер
Давиде Никола
Остались в запасе
30
Яспер Самоойя
ВР
32
Александру Борбеи
ВР
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
3
Анди Пельмар
ЦЗ
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
24
Хамза Рафья
ЦП
27
Ed McJannet
ЦП
10
Медон Бериша
ЦП
10
Филип Мархвиньски
ЦП
9
Рарес Бурнете
ЦФ
Остались в запасе
12
Велизар-Илия Илиев
ВР
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
33
Адам Оберт
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
45
Антуан Макумбу
ЦП
8
Мишель Адопо
ЦП
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
20
Надир Цортеа
ПВ
12
Ален Шерри
ЦФ
7
Кингстон Мутандва
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
Главный тренер
Давиде Никола
Статистика матча Лечче - Кальяри
1
1
3
Всего ударов по воротам
17
21
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
35
65
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
7
10
Нарушения
10
13
Офсайды
2
0
Количество передач
252
462
Сейвы
2
2
Точность передач %
71
81
Удары мимо ворот
8
7
Блокированные удары
5
12
Удары из пределов штрафной
12
16
Удары из-за пределов штрафной
5
5
xG (ожидаемые голы)
2.13
1.94

Смотреть прямую трансляцию матча «Лечче» против «Кальяри», 3-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 31 августа 2024 в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лечче» – «Кальяри»

«Лечче» – «Кальяри»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 августа 2024

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Кальяри Лечче
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
1
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
4
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
1
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
5
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
3
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
2
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
Вчера, 21:25
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+