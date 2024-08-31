31.08.2024, суббота, 18:00
Украина. Премьер-лига, 5 тур
Украина. Премьер-лига, 5 тур
1 : 4
Завершен
Составы команд
Черноморец
Черноморец
4-1-2-1-2
1
Рудько
91
Бутко
86
Удод
3
Ермаков
6
6
Белошевский
28
Габелок
8
7
Петряк
9
11
Попов
3-2-2-2-1
23
Волынец
34
44
Чоботенко
55
Крушинский
3
Тэйлор
15
Михайличенко
8
Бабенко
6
Коста
7
Назаренко
11
Гуцуляк
90
8
66
Сигеев
66
Сигеев
8
7
Петряк
77
77
7
Петряк
3
Тэйлор
29
Смоляков
29
Смоляков
3
Тэйлор
55
Крушинский
6
6
55
Крушинский
6
Коста
95
Мустафаев
95
Мустафаев
6
Коста
Остались в запасе
Черноморец
Полесье
71
Yan Vichnyi
ВР
3
Борис Лотоцкий
ЦЗ
3
Ярослав Кисиль
ПЗ
27
Александр Васильев
ОП
19
Mykhaylo Khromey
ЦП
16
Yevhen Yanovych
ЦП
33
Oleksandr Pshenychnyuk
ЦП
21
Vladyslav Kalyn
ЦФ
70
Joao Custodio Silverio Neto
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
33
Artem Pospelov
ВР
1
Олег Кудрик
ВР
4
Матей Матич
ЦЗ
31
Гиорги Майсурадзе
ПЗ
30
Богдан Леднев
АП
2
Бени Макуана
ЦФ
7
Дмитрий Шастал
ЦФ
9
Адмир Бристрич
ЦФ
9
Luifer Hernández
ЦФ
Главный тренер
Сергей Шищенко
Остались в запасе
71
Yan Vichnyi
ВР
3
Борис Лотоцкий
ЦЗ
3
Ярослав Кисиль
ПЗ
27
Александр Васильев
ОП
19
Mykhaylo Khromey
ЦП
16
Yevhen Yanovych
ЦП
33
Oleksandr Pshenychnyuk
ЦП
21
Vladyslav Kalyn
ЦФ
70
Joao Custodio Silverio Neto
ЦФ
Остались в запасе
33
Artem Pospelov
ВР
1
Олег Кудрик
ВР
4
Матей Матич
ЦЗ
31
Гиорги Майсурадзе
ПЗ
30
Богдан Леднев
АП
2
Бени Макуана
ЦФ
7
Дмитрий Шастал
ЦФ
9
Адмир Бристрич
ЦФ
9
Luifer Hernández
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Главный тренер
Сергей Шищенко
Статистика матча Черноморец - Полесье
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Черноморец» против «Полесья», 5-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 31 августа 2024 в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Черноморец» – «Полесье»
- Матч будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»