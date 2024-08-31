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  • «Черноморец» – «Полесье»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 августа 2024

«Черноморец» – «Полесье»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 августа 2024

31 августа 2024, 16:50
Черноморец
31.08.2024, суббота, 18:00
Украина. Премьер-лига, 5 тур
1 : 4
Завершен
Полесье
45+4' Б. Бутко
3' А. Назаренко (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Черноморец
1
Артур Рудько
ВР
91
Богдан Бутко
ЦЗ
6
Caio Gomes
ЦЗ
86
Даниил Удод
ЦЗ
3
Виталий Ермаков
ЦЗ
7
Иван Петряк
ЛВ
6
Богдан Белошевский
ОП
28
Артем Габелок
ЦП
8
Jon Šporn
ЦП
11
Кирилл Попов
ЦФ
9
O. Khoblenko
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Полесье
23
Евгений Волынец
ВР
15
Богдан Михайличенко
ЛЗ
34
João Vialle
ЦЗ
44
Сергей Чоботенко
ЦЗ
55
Борис Крушинский
ЦЗ
3
Лукас Тэйлор
ПЗ
11
Алексей Гуцуляк
ЛВ
8
Руслан Бабенко
ЦП
6
Таллес Коста
ЦП
7
Александр Назаренко
ПВ
90
Cauã Paixão
ЦФ
Главный тренер
Сергей Шищенко
Черноморец
71
Yan Vichnyi
ВР
3
Борис Лотоцкий
ЦЗ
3
Ярослав Кисиль
ПЗ
27
Александр Васильев
ОП
19
Mykhaylo Khromey
ЦП
16
Yevhen Yanovych
ЦП
33
Oleksandr Pshenychnyuk
ЦП
66
Кирилл Сигеев
ЦП
77
D. Yanakov
ЦФ
21
Vladyslav Kalyn
ЦФ
70
Joao Custodio Silverio Neto
ЦФ
Полесье
33
Artem Pospelov
ВР
1
Олег Кудрик
ВР
29
Артем Смоляков
ЛЗ
4
Матей Матич
ЦЗ
31
Гиорги Майсурадзе
ПЗ
95
Эмиль Мустафаев
ЛВ
6
Borel Tomandzoto
ЦП
30
Богдан Леднев
АП
2
Бени Макуана
ЦФ
7
Дмитрий Шастал
ЦФ
9
Адмир Бристрич
ЦФ
9
Luifer Hernández
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Рудько
91
Бутко
86
Удод
3
Ермаков
6
6
Белошевский
28
Габелок
8
7
Петряк
9
11
Попов
3-2-2-2-1
23
Волынец
34
44
Чоботенко
55
Крушинский
3
Тэйлор
15
Михайличенко
8
Бабенко
6
Коста
7
Назаренко
11
Гуцуляк
90
8
66
Сигеев
66
Сигеев
8
7
Петряк
77
77
7
Петряк
3
Тэйлор
29
Смоляков
29
Смоляков
3
Тэйлор
55
Крушинский
6
6
55
Крушинский
6
Коста
95
Мустафаев
95
Мустафаев
6
Коста
Остались в запасе
Черноморец
Полесье
71
Yan Vichnyi
ВР
3
Борис Лотоцкий
ЦЗ
3
Ярослав Кисиль
ПЗ
27
Александр Васильев
ОП
19
Mykhaylo Khromey
ЦП
16
Yevhen Yanovych
ЦП
33
Oleksandr Pshenychnyuk
ЦП
21
Vladyslav Kalyn
ЦФ
70
Joao Custodio Silverio Neto
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
33
Artem Pospelov
ВР
1
Олег Кудрик
ВР
4
Матей Матич
ЦЗ
31
Гиорги Майсурадзе
ПЗ
30
Богдан Леднев
АП
2
Бени Макуана
ЦФ
7
Дмитрий Шастал
ЦФ
9
Адмир Бристрич
ЦФ
9
Luifer Hernández
ЦФ
Главный тренер
Сергей Шищенко
Остались в запасе
71
Yan Vichnyi
ВР
3
Борис Лотоцкий
ЦЗ
3
Ярослав Кисиль
ПЗ
27
Александр Васильев
ОП
19
Mykhaylo Khromey
ЦП
16
Yevhen Yanovych
ЦП
33
Oleksandr Pshenychnyuk
ЦП
21
Vladyslav Kalyn
ЦФ
70
Joao Custodio Silverio Neto
ЦФ
Остались в запасе
33
Artem Pospelov
ВР
1
Олег Кудрик
ВР
4
Матей Матич
ЦЗ
31
Гиорги Майсурадзе
ПЗ
30
Богдан Леднев
АП
2
Бени Макуана
ЦФ
7
Дмитрий Шастал
ЦФ
9
Адмир Бристрич
ЦФ
9
Luifer Hernández
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Главный тренер
Сергей Шищенко
Статистика матча Черноморец - Полесье
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Черноморец» против «Полесья», 5-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 31 августа 2024 в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Черноморец»«Полесье»

«Черноморец» – «Полесье»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 августа 2024

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Полесье Черноморец
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