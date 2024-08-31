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  • «Александрия» – «Колос»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 августа 2024

«Александрия» – «Колос»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 августа 2024

31 августа 2024, 14:20
Александрия
31.08.2024, суббота, 15:30
Украина. Премьер-лига, 5 тур
2 : 1
Завершен
Колос
15' К. Ковалец 73' Жеовани
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Александрия
1
Георгий Ермаков
ВР
24
Александр Мартынюк
ЛЗ
4
Никита Кравченко
ПЗ
14
Артем Шулянский
ЛВ
23
Юрий Копина
ОП
31
Артем Шабанов
ЦП
5
Иван Калюжный
ЦП
6
Кирилл Ковалец
АП
50
Денис Шостак
АП
55
Жуан Альвина
ПВ
9
Александр Филиппов
ЦФ
Главный тренер
Руслан Ротань
Колос
91
Валентин Горох
ВР
4
Валерий Бондаренко
ЦЗ
44
Vladyslav Shershen
ЦЗ
81
Yegor Popravka
ЦЗ
7
Александр Демченко
ОП
9
Андрей Цуриков
ЦП
20
Ника Гагнидзе
ЦП
10
Павел Ореховский
ЦП
75
Максим Третьяков
ЦП
10
Владислав Велетень
ПВ
81
Гитис Паулаускас
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Вишняк
Александрия
77
Makarenko Nazar
ВР
30
Никита Шевченко
ВР
18
Сергей Логинов
ЦЗ
22
Данил Скорко
ЦЗ
44
Мигель Кампуш
ЦЗ
15
Дмитрий Мишнев
ЦП
27
Даниил Ващенко
ЦП
8
Евгений Смирный
ЦП
8
Денис Костышин
АП
5
Жеовани
ПВ
59
Артем Козак
ПВ
88
Владислав Погорилый
ЦФ
Колос
31
Иван Пахолюк
ВР
3
Catalin Cucos
ЦЗ
6
Никита Бурда
ЦЗ
8
Олег Криворучко
ЦП
47
Daniil Denysenko
ЦП
97
Олег Ильин
ПВ
15
Artem Husol
ЦФ
17
Антон Салабай
ЦФ
21
Денис Безбородько
ЦФ
80
Roman Mysak
ЦФ
2-1-2-3-2
1
Ермаков
24
Мартынюк
4
Кравченко
23
Копина
31
Шабанов
5
Калюжный
14
Шулянский
50
Шостак
55
Альвина
9
Филиппов
6
Ковалец
3-1-4-1-1
91
Горох
4
Бондаренко
44
81
7
Демченко
20
Гагнидзе
10
Ореховский
75
Третьяков
9
Цуриков
10
Велетень
81
Паулаускас
9
Филиппов
18
Логинов
18
Логинов
9
Филиппов
6
Ковалец
15
Мишнев
15
Мишнев
6
Ковалец
14
Шулянский
5
Жеовани
5
Жеовани
14
Шулянский
10
Ореховский
8
Криворучко
8
Криворучко
10
Ореховский
10
Велетень
97
Ильин
97
Ильин
10
Велетень
Остались в запасе
Александрия
Колос
77
Makarenko Nazar
ВР
30
Никита Шевченко
ВР
22
Данил Скорко
ЦЗ
44
Мигель Кампуш
ЦЗ
27
Даниил Ващенко
ЦП
8
Евгений Смирный
ЦП
8
Денис Костышин
АП
59
Артем Козак
ПВ
88
Владислав Погорилый
ЦФ
Главный тренер
Руслан Ротань
31
Иван Пахолюк
ВР
3
Catalin Cucos
ЦЗ
6
Никита Бурда
ЦЗ
47
Daniil Denysenko
ЦП
15
Artem Husol
ЦФ
17
Антон Салабай
ЦФ
21
Денис Безбородько
ЦФ
80
Roman Mysak
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Вишняк
Остались в запасе
77
Makarenko Nazar
ВР
30
Никита Шевченко
ВР
22
Данил Скорко
ЦЗ
44
Мигель Кампуш
ЦЗ
27
Даниил Ващенко
ЦП
8
Евгений Смирный
ЦП
8
Денис Костышин
АП
59
Артем Козак
ПВ
88
Владислав Погорилый
ЦФ
Остались в запасе
31
Иван Пахолюк
ВР
3
Catalin Cucos
ЦЗ
6
Никита Бурда
ЦЗ
47
Daniil Denysenko
ЦП
15
Artem Husol
ЦФ
17
Антон Салабай
ЦФ
21
Денис Безбородько
ЦФ
80
Roman Mysak
ЦФ
Главный тренер
Руслан Ротань
Главный тренер
Ярослав Вишняк
Статистика матча Александрия - Колос
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Александрия против «Колоса», 5-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 31 августа 2024 в 15:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Александрия»«Торпедо»

«Александрия» – «Колос»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 августа 2024

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Колос Александрия
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