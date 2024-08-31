31.08.2024, суббота, 15:30
Украина. Премьер-лига, 5 тур
Украина. Премьер-лига, 5 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Александрия
Александрия
2-1-2-3-2
1
Ермаков
24
Мартынюк
4
Кравченко
23
Копина
31
Шабанов
5
Калюжный
14
Шулянский
50
Шостак
55
Альвина
9
Филиппов
6
Ковалец
3-1-4-1-1
91
Горох
4
Бондаренко
44
81
7
Демченко
20
Гагнидзе
10
Ореховский
75
Третьяков
9
Цуриков
10
Велетень
81
Паулаускас
9
Филиппов
18
Логинов
18
Логинов
9
Филиппов
6
Ковалец
15
Мишнев
15
Мишнев
6
Ковалец
14
Шулянский
5
Жеовани
5
Жеовани
14
Шулянский
10
Ореховский
8
Криворучко
8
Криворучко
10
Ореховский
10
Велетень
97
Ильин
97
Ильин
10
Велетень
Остались в запасе
Александрия
Колос
77
Makarenko Nazar
ВР
30
Никита Шевченко
ВР
22
Данил Скорко
ЦЗ
44
Мигель Кампуш
ЦЗ
27
Даниил Ващенко
ЦП
8
Евгений Смирный
ЦП
8
Денис Костышин
АП
59
Артем Козак
ПВ
88
Владислав Погорилый
ЦФ
Главный тренер
Руслан Ротань
31
Иван Пахолюк
ВР
3
Catalin Cucos
ЦЗ
6
Никита Бурда
ЦЗ
47
Daniil Denysenko
ЦП
15
Artem Husol
ЦФ
17
Антон Салабай
ЦФ
21
Денис Безбородько
ЦФ
80
Roman Mysak
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Вишняк
Остались в запасе
77
Makarenko Nazar
ВР
30
Никита Шевченко
ВР
22
Данил Скорко
ЦЗ
44
Мигель Кампуш
ЦЗ
27
Даниил Ващенко
ЦП
8
Евгений Смирный
ЦП
8
Денис Костышин
АП
59
Артем Козак
ПВ
88
Владислав Погорилый
ЦФ
Остались в запасе
31
Иван Пахолюк
ВР
3
Catalin Cucos
ЦЗ
6
Никита Бурда
ЦЗ
47
Daniil Denysenko
ЦП
15
Artem Husol
ЦФ
17
Антон Салабай
ЦФ
21
Денис Безбородько
ЦФ
80
Roman Mysak
ЦФ
Главный тренер
Руслан Ротань
Главный тренер
Ярослав Вишняк
Статистика матча Александрия - Колос
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Александрия против «Колоса», 5-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 31 августа 2024 в 15:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Александрия» – «Торпедо»
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Источник: «Бомбардир»