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  • «Астана» – «Бранн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 августа 2024

«Астана» – «Бранн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 августа 2024

29 августа 2024, 15:50
Астана
29.08.2024, четверг, 17:00
Лига конференций, 4 раунд
3 : 0
Первый матч – 0 : 2
Завершен
Бранн
60' Ч. Жоффри 81' Ч. Жоффри 90+1' Р. Каримов
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астана
93
Йосип Чондрич
ВР
55
Алекса Аманович
ЛЗ
5
Кипрас Казуколовас
ЦЗ
3
Бранимир Калайца
ЦЗ
2
Карло Бартолец
ЦЗ
28
Усман Камара
ЛВ
11
Ян Вороговский
ЦП
10
Марин Томасов
ЦП
7
Макс Эбонг
АП
7
Назми Грипши
АП
99
Чинеду Жоффри
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Бранн
1
Матиас Дюнгеланд
ВР
3
Фредрик-Паллесен Кнудсен
ЦЗ
23
Торе Педерсен
ПЗ
17
Йоахим Солтведт
ЛП
9
Никлас Кастро
ЛВ
19
Сандер Эрик Картум
ЦП
8
Эмиль Корнвиг
ЦП
7
Феликс-Хорн Майре
ЦП
11
Бор Финне
ЦФ
11
Оле-Дидрик Бломберг
ЦФ
24
Рубен Кристиансен
ЦФ
Главный тренер
Эйрик Хорнеланд
Астана
74
Мухамеджан Сейсен
ВР
16
Александр Заруцкий
ВР
27
Тимур Досмагамбетов
ЛЗ
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
22
Александр Марочкин
ЦЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
10
Эльхан Астанов
ЛВ
7
Исламбек Куат
ОП
24
Барнс Осеи
ЦП
81
Рамазан Каримов
ЦФ
20
Ннамди Аханону
ЦФ
Бранн
24
Mathias Engevik Klausen
ВР
5
Джафет Сери
ЦЗ
13
Rasmus Holten
ЦЗ
5
Эйвинд Хелланд
ЦЗ
5
Сакариас Опсал
ЦП
27
Мадс Санде
ЦП
14
Ульрик Матисен
ПВ
24
Eirik Johansen
ЦФ
19
Ауне Хеггебе
ЦФ
14
Markus Haaland
ЦФ
4-2-3-1
93
Чондрич
55
Аманович
3
Калайца
2
Бартолец
5
Казуколовас
11
Вороговский
10
Томасов
28
Камара
7
Грипши
7
Эбонг
99
Жоффри
2-4-1-3
1
Дюнгеланд
23
Педерсен
3
Кнудсен
19
Картум
8
Корнвиг
7
Майре
17
Солтведт
9
Кастро
24
Кристиансен
11
Бломберг
11
Финне
11
Вороговский
4
Быстров
4
Быстров
11
Вороговский
55
Аманович
7
Куат
7
Куат
55
Аманович
99
Жоффри
81
Каримов
81
Каримов
99
Жоффри
19
Картум
5
Сери
5
Сери
19
Картум
11
Бломберг
27
Санде
27
Санде
11
Бломберг
9
Кастро
14
Матисен
14
Матисен
9
Кастро
11
Финне
19
Хеггебе
19
Хеггебе
11
Финне
Остались в запасе
Астана
Бранн
74
Мухамеджан Сейсен
ВР
16
Александр Заруцкий
ВР
27
Тимур Досмагамбетов
ЛЗ
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
22
Александр Марочкин
ЦЗ
24
Барнс Осеи
ЦП
10
Эльхан Астанов
ЛВ
20
Ннамди Аханону
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
24
Mathias Engevik Klausen
ВР
13
Rasmus Holten
ЦЗ
5
Эйвинд Хелланд
ЦЗ
5
Сакариас Опсал
ЦП
24
Eirik Johansen
ЦФ
14
Markus Haaland
ЦФ
Главный тренер
Эйрик Хорнеланд
Остались в запасе
74
Мухамеджан Сейсен
ВР
16
Александр Заруцкий
ВР
27
Тимур Досмагамбетов
ЛЗ
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
22
Александр Марочкин
ЦЗ
24
Барнс Осеи
ЦП
10
Эльхан Астанов
ЛВ
20
Ннамди Аханону
ЦФ
Остались в запасе
24
Mathias Engevik Klausen
ВР
13
Rasmus Holten
ЦЗ
5
Эйвинд Хелланд
ЦЗ
5
Сакариас Опсал
ЦП
24
Eirik Johansen
ЦФ
14
Markus Haaland
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Главный тренер
Эйрик Хорнеланд
Статистика матча Астана - Бранн
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3

Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Астана» против «Бранна», 4-й раунд квалификации Лиги конференций «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 августа 2024 в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Астана» – «Бранн»

«Астана» – «Бранн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 августа 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига конференций Бранн Астана
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