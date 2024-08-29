29.08.2024, четверг, 17:00
Лига конференций, 4 раунд
Лига конференций, 4 раунд
3 : 0
Завершен
Составы команд
Астана
Астана
4-2-3-1
93
Чондрич
55
Аманович
3
Калайца
2
Бартолец
5
Казуколовас
11
Вороговский
10
Томасов
28
Камара
7
Грипши
7
Эбонг
99
Жоффри
2-4-1-3
1
Дюнгеланд
23
Педерсен
3
Кнудсен
19
Картум
8
Корнвиг
7
Майре
17
Солтведт
9
Кастро
24
Кристиансен
11
Бломберг
11
Финне
11
Вороговский
4
Быстров
4
Быстров
11
Вороговский
55
Аманович
7
Куат
7
Куат
55
Аманович
99
Жоффри
81
Каримов
81
Каримов
99
Жоффри
19
Картум
5
Сери
5
Сери
19
Картум
11
Бломберг
27
Санде
27
Санде
11
Бломберг
9
Кастро
14
Матисен
14
Матисен
9
Кастро
11
Финне
19
Хеггебе
19
Хеггебе
11
Финне
Остались в запасе
Астана
Бранн
74
Мухамеджан Сейсен
ВР
16
Александр Заруцкий
ВР
27
Тимур Досмагамбетов
ЛЗ
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
22
Александр Марочкин
ЦЗ
24
Барнс Осеи
ЦП
10
Эльхан Астанов
ЛВ
20
Ннамди Аханону
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
24
Mathias Engevik Klausen
ВР
13
Rasmus Holten
ЦЗ
5
Эйвинд Хелланд
ЦЗ
5
Сакариас Опсал
ЦП
24
Eirik Johansen
ЦФ
14
Markus Haaland
ЦФ
Главный тренер
Эйрик Хорнеланд
Остались в запасе
74
Мухамеджан Сейсен
ВР
16
Александр Заруцкий
ВР
27
Тимур Досмагамбетов
ЛЗ
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
22
Александр Марочкин
ЦЗ
24
Барнс Осеи
ЦП
10
Эльхан Астанов
ЛВ
20
Ннамди Аханону
ЦФ
Остались в запасе
24
Mathias Engevik Klausen
ВР
13
Rasmus Holten
ЦЗ
5
Эйвинд Хелланд
ЦЗ
5
Сакариас Опсал
ЦП
24
Eirik Johansen
ЦФ
14
Markus Haaland
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Главный тренер
Эйрик Хорнеланд
Статистика матча Астана - Бранн
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Астана» против «Бранна», 4-й раунд квалификации Лиги конференций «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 августа 2024 в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Астана» – «Бранн»
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Источник: «Бомбардир»