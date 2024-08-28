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  • «Атлетико» – «Эспаньол»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 августа 2024

«Атлетико» – «Эспаньол»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 августа 2024

28 августа 2024, 21:20
Атлетико
28.08.2024, среда, 22:30
Испания. Примера, 3 тур
0 : 0
Завершен
Эспаньол
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
20
Науэль Молина
ПЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
16
Самуэль Лино
ЛВ
7
Родриго Де Пауль
ЦП
6
Коке
(К) ЦП
27
Аксель Витсель
ЦП
17
Родриго Рикельме
ПВ
9
Александр Серлот
ЦФ
19
Хулиан Альварес
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Эспаньол
1
Жоан Гарсия
ВР
20
Карлос Ромеро
ЛАЗ
20
Фернандо Калеро
ЦЗ
15
Мараш Кумбула
ЦЗ
23
Альваро Техеро
ЦЗ
23
Омар Эль-Хилали
ПЗ
7
Хави Пуадо
(К) ЛВ
33
Алекс Крал
ОП
20
Хосе Грагера
ЦП
18
Альваро Агуадо
ЦП
9
Алехо Велис
ЦФ
Главный тренер
Луис Мигель Рамис
Атлетико
31
Антонио Гомис
ВР
1
Хуан Муссо
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
22
Хави Галан
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
20
Джулиано Симеоне
ЛВ
14
Маркос Льоренте
ЦП
8
Пабло Барриос
ЦП
22
Конор Галлахер
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Эспаньол
1
Фернандо Пачеко
ВР
1
Анхель Фортуньо
ВР
5
Брайан Оливан
ЛЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
27
Català
ЦЗ
11
Пере Милья
ЛВ
26
Рафел Бауса
ЦП
10
Поль Лосано
ЦП
17
Жофре Каррерас
ПВ
25
Сальви Санчес
ПВ
9
Валид Чеддира
ЦФ
23
Антониу Рока
ЦФ
3-3-2-2
13
Облак
20
Молина
24
Ле Норман
3
Аспиликуэта
7
Де Пауль
6
Коке
27
Витсель
16
Лино
17
Рикельме
19
Альварес
9
Серлот
4-2-2-1-1
1
Гарсия
23
Эль-Хилали
15
Кумбула
23
Техеро
20
Калеро
33
Крал
20
Ромеро
20
Грагера
18
Агуадо
7
Пуадо
9
Велис
9
Серлот
17
Рейнилду
17
Рейнилду
9
Серлот
20
Молина
14
Льоренте
14
Льоренте
20
Молина
16
Лино
8
Барриос
8
Барриос
16
Лино
7
Де Пауль
10
Корреа
10
Корреа
7
Де Пауль
19
Альварес
7
Гризманн
7
Гризманн
19
Альварес
20
Ромеро
5
Оливан
5
Оливан
20
Ромеро
15
Кумбула
21
Гомес
21
Гомес
15
Кумбула
20
Грагера
10
Лосано
10
Лосано
20
Грагера
18
Агуадо
17
Каррерас
17
Каррерас
18
Агуадо
9
Велис
9
Чеддира
9
Чеддира
9
Велис
Остались в запасе
Атлетико
Эспаньол
31
Антонио Гомис
ВР
1
Хуан Муссо
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
22
Конор Галлахер
ЦП
20
Джулиано Симеоне
ЛВ
Главный тренер
Диего Симеоне
1
Фернандо Пачеко
ВР
1
Анхель Фортуньо
ВР
27
Català
ЦЗ
26
Рафел Бауса
ЦП
11
Пере Милья
ЛВ
25
Сальви Санчес
ПВ
23
Антониу Рока
ЦФ
Главный тренер
Луис Мигель Рамис
Остались в запасе
31
Антонио Гомис
ВР
1
Хуан Муссо
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
22
Конор Галлахер
ЦП
20
Джулиано Симеоне
ЛВ
Остались в запасе
1
Фернандо Пачеко
ВР
1
Анхель Фортуньо
ВР
27
Català
ЦЗ
26
Рафел Бауса
ЦП
11
Пере Милья
ЛВ
25
Сальви Санчес
ПВ
23
Антониу Рока
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Луис Мигель Рамис
Статистика матча Атлетико - Эспаньол
2
Всего ударов по воротам
25
8
Удары в створ
7
1
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
9
3
Нарушения
6
9
Офсайды
6
0
Количество передач
594
363
Сейвы
1
7
Точность передач %
87
79
Удары мимо ворот
10
7
Блокированные удары
8
0
Удары из пределов штрафной
18
4
Удары из-за пределов штрафной
7
4
xG (ожидаемые голы)
2.71
0.58

Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Атлетико» против «Эспаньола», 3-й тур Ла Лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 августа 2024 в 22:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Атлетико»«Эспаньол»

«Атлетико» – «Эспаньол»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 августа 2024

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Эспаньол Атлетико
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