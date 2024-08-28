Составы команд
Атлетико
Атлетико
3-3-2-2
13
Облак
20
Молина
24
Ле Норман
3
Аспиликуэта
7
Де Пауль
6
Коке
27
Витсель
16
Лино
17
Рикельме
19
Альварес
9
Серлот
4-2-2-1-1
1
Гарсия
23
Эль-Хилали
15
Кумбула
23
Техеро
20
Калеро
33
Крал
20
Ромеро
20
Грагера
18
Агуадо
7
Пуадо
9
Велис
9
Серлот
17
Рейнилду
17
Рейнилду
9
Серлот
20
Молина
14
Льоренте
14
Льоренте
20
Молина
16
Лино
8
Барриос
8
Барриос
16
Лино
7
Де Пауль
10
Корреа
10
Корреа
7
Де Пауль
19
Альварес
7
Гризманн
7
Гризманн
19
Альварес
20
Ромеро
5
Оливан
5
Оливан
20
Ромеро
15
Кумбула
21
Гомес
21
Гомес
15
Кумбула
20
Грагера
10
Лосано
10
Лосано
20
Грагера
18
Агуадо
17
Каррерас
17
Каррерас
18
Агуадо
9
Велис
9
Чеддира
9
Чеддира
9
Велис
Остались в запасе
Атлетико
Эспаньол
31
Антонио Гомис
ВР
1
Хуан Муссо
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
22
Конор Галлахер
ЦП
20
Джулиано Симеоне
ЛВ
Главный тренер
Диего Симеоне
1
Фернандо Пачеко
ВР
1
Анхель Фортуньо
ВР
27
Català
ЦЗ
26
Рафел Бауса
ЦП
11
Пере Милья
ЛВ
25
Сальви Санчес
ПВ
23
Антониу Рока
ЦФ
Главный тренер
Луис Мигель Рамис
Остались в запасе
31
Антонио Гомис
ВР
1
Хуан Муссо
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
22
Конор Галлахер
ЦП
20
Джулиано Симеоне
ЛВ
Остались в запасе
1
Фернандо Пачеко
ВР
1
Анхель Фортуньо
ВР
27
Català
ЦЗ
26
Рафел Бауса
ЦП
11
Пере Милья
ЛВ
25
Сальви Санчес
ПВ
23
Антониу Рока
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Луис Мигель Рамис
Статистика матча Атлетико - Эспаньол
2
Всего ударов по воротам
25
8
Удары в створ
7
1
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
9
3
Нарушения
6
9
Офсайды
6
0
Количество передач
594
363
Сейвы
1
7
Точность передач %
87
79
Удары мимо ворот
10
7
Блокированные удары
8
0
Удары из пределов штрафной
18
4
Удары из-за пределов штрафной
7
4
xG (ожидаемые голы)
2.71
0.58
Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Атлетико» против «Эспаньола», 3-й тур Ла Лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 августа 2024 в 22:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Атлетико» – «Эспаньол»
- Прямую трансляцию матча можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
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Источник: «Бомбардир»