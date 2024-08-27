27.08.2024, вторник, 22:30
Испания. Примера, 3 тур
Испания. Примера, 3 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Райо Вальекано
Райо Вальекано
4-2-3-1
25
Карденас
18
Эспино
2
Мумин
24
Лежен
20
Баллиу
8
Лопес
23
Валентин
18
Гарсия
19
де Фрутос
7
Палазон
10
Камельо
4-2-3-1
1
тер Стеген
5
Кубарси
23
Кунде
18
Мартин
26
Мартинес
22
Берналь
8
Педри
9
Торрес
11
Рафинья
10
Ямаль
9
Левандовски
23
Валентин
29
Чаваррия
29
Чаваррия
23
Валентин
19
де Фрутос
6
Гумбау
6
Гумбау
19
де Фрутос
8
Лопес
6
Сисс
6
Сисс
8
Лопес
10
Камельо
11
Нтека
11
Нтека
10
Камельо
18
Гарсия
23
Эмбарба
23
Эмбарба
18
Гарсия
18
Мартин
3
Бальде
3
Бальде
18
Мартин
8
Педри
7
Лопес
7
Лопес
8
Педри
9
Торрес
20
Ольмо
20
Ольмо
9
Торрес
10
Ямаль
10
Виктор
10
Виктор
10
Ямаль
Остались в запасе
Райо Вальекано
Барселона
13
Аугусто Баталья
ВР
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
15
Пелайо Фернандес
ЦЗ
17
Андрей Рацу
ПЗ
4
Педро Диас
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
20
Этьен Это'О
ЦФ
13
Андер Астралага
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
36
Серджи Домингес
ЦЗ
44
Андрес Куэнка
ЦЗ
22
Эктор Форт
ПЗ
6
Марк Касадо
ОП
20
Пабло Торре
АП
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Остались в запасе
13
Аугусто Баталья
ВР
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
15
Пелайо Фернандес
ЦЗ
17
Андрей Рацу
ПЗ
4
Педро Диас
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
20
Этьен Это'О
ЦФ
Остались в запасе
13
Андер Астралага
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
36
Серджи Домингес
ЦЗ
44
Андрес Куэнка
ЦЗ
22
Эктор Форт
ПЗ
6
Марк Касадо
ОП
20
Пабло Торре
АП
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Статистика матча Райо Вальекано - Барселона
3
1
Всего ударов по воротам
7
22
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
35
65
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
6
6
Нарушения
17
11
Офсайды
4
1
Количество передач
270
529
Сейвы
3
3
Точность передач %
74
83
Удары мимо ворот
2
6
Блокированные удары
1
11
Удары из пределов штрафной
5
11
Удары из-за пределов штрафной
2
11
xG (ожидаемые голы)
0.39
1.4
Смотреть прямую трансляцию матча «Райо Вальекано» против «Барселоны», 3-й тур Ла Лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 августа 2024 в 22:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Райо Вальекано» – «Барселона»
- Прямую трансляцию матча можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
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Источник: «Бомбардир»