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  • «Мальорка» – «Севилья»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2024

«Мальорка» – «Севилья»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2024

27 августа 2024, 18:50
Мальорка
27.08.2024, вторник, 20:00
Испания. Примера, 3 тур
0 : 0
Завершен
Севилья
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мальорка
13
Лео Роман
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
21
Антонио Раильо
(К) ЦЗ
24
Мартин Вальент
ЦЗ
24
Пабло Маффео
ПЗ
11
Саму Кошта
ОП
8
Мануэль Морланес
ЦП
10
Серхи Дардер
ЦП
6
Антонио Санчес
ЦП
19
Ведат Мурики
ЦФ
9
Кайл Ларин
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Севилья
1
Эрьян Нюланд
ВР
17
Адрия Педроса
ЛЗ
5
Лоик Баде
ЦЗ
22
Хосе Анхель Кармона
ПЗ
21
Чидера Эджуке
ЛВ
8
Неманья Гудель
(К) ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
6
Альберт Локонга
ЦП
97
Джибриль Соу
ЦП
11
Доди Лукебакио
ПВ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Хавьер Гарсия Пимента
Мальорка
1
Доминик Грейф
ВР
25
Иван Куэльяр
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
44
Сиб ван дер Хейден
ЦЗ
3
Хосе Копете
ЦЗ
8
Омар Маскарель
ОП
28
Ян Салас
ЦП
14
Дани Родригес
АП
33
Даниэль Луна
АП
29
Такума Асано
ПВ
27
Марк Доменек
ЦФ
9
Абдон
ЦФ
Севилья
1
Альберто Флорес
ВР
25
Альваро Фернандес
ВР
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
23
Маркао
ЦЗ
4
Кике Салас
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
6
Люсьен Агум
ОП
24
Хуанлу Санчес
ЦП
17
Станис Идумбо Мусамбо
АП
10
Пеке Фернандес
ЦФ
16
Исаак Ромеро
ЦФ
4-1-3-2
13
Роман
22
Мохика
21
Раильо
24
Вальент
24
Маффео
11
Кошта
8
Морланес
10
Дардер
6
Санчес
9
Ларин
19
Мурики
3-4-2-1
1
Нюланд
22
Кармона
5
Баде
17
Педроса
8
Ньигес
6
Локонга
97
Соу
8
Гудель
11
Лукебакио
21
Эджуке
17
Ихеначо
8
Морланес
8
Маскарель
8
Маскарель
8
Морланес
6
Санчес
14
Родригес
14
Родригес
6
Санчес
9
Ларин
29
Асано
29
Асано
9
Ларин
10
Дардер
27
Доменек
27
Доменек
10
Дардер
19
Мурики
9
Абдон
9
Абдон
19
Мурики
8
Гудель
23
Маркао
23
Маркао
8
Гудель
11
Лукебакио
16
Навас
16
Навас
11
Лукебакио
21
Эджуке
6
Агум
6
Агум
21
Эджуке
6
Локонга
24
Санчес
24
Санчес
6
Локонга
17
Ихеначо
16
Ромеро
16
Ромеро
17
Ихеначо
Остались в запасе
Мальорка
Севилья
1
Доминик Грейф
ВР
25
Иван Куэльяр
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
44
Сиб ван дер Хейден
ЦЗ
3
Хосе Копете
ЦЗ
28
Ян Салас
ЦП
33
Даниэль Луна
АП
Главный тренер
Хагоба Аррасате
1
Альберто Флорес
ВР
25
Альваро Фернандес
ВР
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
4
Кике Салас
ЦЗ
17
Станис Идумбо Мусамбо
АП
10
Пеке Фернандес
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Хавьер Гарсия Пимента
Остались в запасе
1
Доминик Грейф
ВР
25
Иван Куэльяр
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
44
Сиб ван дер Хейден
ЦЗ
3
Хосе Копете
ЦЗ
28
Ян Салас
ЦП
33
Даниэль Луна
АП
Остались в запасе
1
Альберто Флорес
ВР
25
Альваро Фернандес
ВР
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
4
Кике Салас
ЦЗ
17
Станис Идумбо Мусамбо
АП
10
Пеке Фернандес
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Главный тренер
Франсиско Хавьер Гарсия Пимента
Статистика матча Мальорка - Севилья
1
1
Всего ударов по воротам
12
16
Удары в створ
4
7
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
5
9
Нарушения
15
10
Офсайды
3
1
Количество передач
385
485
Сейвы
7
4
Точность передач %
81
85
Удары мимо ворот
6
6
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
8
6
Удары из-за пределов штрафной
4
10
xG (ожидаемые голы)
0.75
0.64

Смотреть прямую трансляцию матча «Мальорка» против «Севилья», 3-й тур Ла Лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 августа 2024 в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Мальорка» – «Севилья»

  • Прямую трансляцию матча можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
  • Также игру будет транслировать «Bettery».

«Мальорка» – «Севилья»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2024

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Севилья Мальорка
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