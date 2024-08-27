Составы команд
Мальорка
Мальорка
4-1-3-2
13
Роман
22
Мохика
21
Раильо
24
Вальент
24
Маффео
11
Кошта
8
Морланес
10
Дардер
6
Санчес
9
Ларин
19
Мурики
3-4-2-1
1
Нюланд
22
Кармона
5
Баде
17
Педроса
8
Ньигес
6
Локонга
97
Соу
8
Гудель
11
Лукебакио
21
Эджуке
17
Ихеначо
8
Морланес
8
Маскарель
8
Маскарель
8
Морланес
6
Санчес
14
Родригес
14
Родригес
6
Санчес
9
Ларин
29
Асано
29
Асано
9
Ларин
10
Дардер
27
Доменек
27
Доменек
10
Дардер
19
Мурики
9
Абдон
9
Абдон
19
Мурики
8
Гудель
23
Маркао
23
Маркао
8
Гудель
11
Лукебакио
16
Навас
16
Навас
11
Лукебакио
21
Эджуке
6
Агум
6
Агум
21
Эджуке
6
Локонга
24
Санчес
24
Санчес
6
Локонга
17
Ихеначо
16
Ромеро
16
Ромеро
17
Ихеначо
Остались в запасе
Мальорка
Севилья
1
Доминик Грейф
ВР
25
Иван Куэльяр
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
44
Сиб ван дер Хейден
ЦЗ
3
Хосе Копете
ЦЗ
28
Ян Салас
ЦП
33
Даниэль Луна
АП
Главный тренер
Хагоба Аррасате
1
Альберто Флорес
ВР
25
Альваро Фернандес
ВР
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
4
Кике Салас
ЦЗ
17
Станис Идумбо Мусамбо
АП
10
Пеке Фернандес
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Хавьер Гарсия Пимента
Остались в запасе
1
Доминик Грейф
ВР
25
Иван Куэльяр
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
44
Сиб ван дер Хейден
ЦЗ
3
Хосе Копете
ЦЗ
28
Ян Салас
ЦП
33
Даниэль Луна
АП
Остались в запасе
1
Альберто Флорес
ВР
25
Альваро Фернандес
ВР
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
4
Кике Салас
ЦЗ
17
Станис Идумбо Мусамбо
АП
10
Пеке Фернандес
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Главный тренер
Франсиско Хавьер Гарсия Пимента
Статистика матча Мальорка - Севилья
1
1
Всего ударов по воротам
12
16
Удары в створ
4
7
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
5
9
Нарушения
15
10
Офсайды
3
1
Количество передач
385
485
Сейвы
7
4
Точность передач %
81
85
Удары мимо ворот
6
6
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
8
6
Удары из-за пределов штрафной
4
10
xG (ожидаемые голы)
0.75
0.64
Смотреть прямую трансляцию матча «Мальорка» против «Севилья», 3-й тур Ла Лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 августа 2024 в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Мальорка» – «Севилья»
- Прямую трансляцию матча можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»