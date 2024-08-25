25.08.2024, воскресенье, 22:30
Испания. Примера, 2 тур
Испания. Примера, 2 тур
3 : 0
Завершен
Составы команд
Атлетико
Атлетико
3-3-2-2
13
Облак
20
Хименес
24
Ле Норман
3
Аспиликуэта
8
Барриос
7
Де Пауль
14
Льоренте
16
Лино
17
Рикельме
19
Альварес
7
Гризманн
3-1-2-3-1
13
Газзанига
22
Мартинес
17
Блинд
3
Гутьеррес
5
Лопес
21
Эррера
21
Ромеу
11
Цыганков
23
Мартин
17
Хиль
9
Руис
16
Лино
17
Рейнилду
17
Рейнилду
16
Лино
7
Де Пауль
6
Коке
6
Коке
7
Де Пауль
17
Рикельме
22
Галлахер
22
Галлахер
17
Рикельме
7
Гризманн
10
Корреа
10
Корреа
7
Гризманн
19
Альварес
9
Серлот
9
Серлот
19
Альварес
21
Ромеу
14
Солис
14
Солис
21
Ромеу
11
Цыганков
23
Альмена
23
Альмена
11
Цыганков
23
Мартин
10
Порту
10
Порту
23
Мартин
9
Руис
28
Миовски
28
Миовски
9
Руис
Остались в запасе
Атлетико
Жирона
31
Антонио Гомис
ВР
13
Алехандро Итурбе
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
15
Илиас Костис
ЦЗ
20
Науэль Молина
ПЗ
27
Аксель Витсель
ЦП
20
Джулиано Симеоне
ЛВ
Главный тренер
Диего Симеоне
1
Хуан Карлос
ВР
13
Пау Лопес
ВР
6
Хуанпе
ЦЗ
16
Алехандро Франкес
ЦЗ
37
Ладислав Крейчи
ОП
6
Донни ван де Бек
ЦП
26
Габриэль Мисехуи
АП
7
Кристиан Стуани
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Остались в запасе
31
Антонио Гомис
ВР
13
Алехандро Итурбе
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
15
Илиас Костис
ЦЗ
20
Науэль Молина
ПЗ
27
Аксель Витсель
ЦП
20
Джулиано Симеоне
ЛВ
Остались в запасе
1
Хуан Карлос
ВР
13
Пау Лопес
ВР
6
Хуанпе
ЦЗ
16
Алехандро Франкес
ЦЗ
37
Ладислав Крейчи
ОП
6
Донни ван де Бек
ЦП
26
Габриэль Мисехуи
АП
7
Кристиан Стуани
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Статистика матча Атлетико - Жирона
1
3
Всего ударов по воротам
11
13
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
1
9
Нарушения
11
11
Офсайды
2
2
Количество передач
461
611
Сейвы
4
3
Точность передач %
87
91
Удары мимо ворот
2
3
Блокированные удары
3
6
Удары из пределов штрафной
6
7
Удары из-за пределов штрафной
5
6
xG (ожидаемые голы)
1.14
0.68
Смотреть прямую трансляцию матча «Атлетико» против «Жироны», 2-й тур Ла Лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 августа 2024 в 22:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Атлетико» – «Жирона»
- Прямой эфир матча можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также матч будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»