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  • «Атлетико» – «Жирона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 августа 2024

«Атлетико» – «Жирона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 августа 2024

25 августа 2024, 21:20
Атлетико
25.08.2024, воскресенье, 22:30
Испания. Примера, 2 тур
3 : 0
Завершен
Жирона
39' А. Гризманн 48' М. Льоренте 90+4' Коке
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
13
Ян Облак
(К) ВР
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
16
Самуэль Лино
ЛВ
8
Пабло Барриос
ЦП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
14
Маркос Льоренте
ЦП
17
Родриго Рикельме
ПВ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
19
Хулиан Альварес
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Жирона
13
Пауло Газзанига
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
3
Мигель Гутьеррес
ЛЗ
22
Арнау Мартинес
(К) ПЗ
17
Брайан Хиль
ЛВ
5
Давид Лопес
ОП
21
Янхель Эррера
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
23
Иван Мартин
АП
11
Виктор Цыганков
ПВ
9
Абель Руис
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Атлетико
31
Антонио Гомис
ВР
13
Алехандро Итурбе
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
22
Хави Галан
ЛЗ
15
Илиас Костис
ЦЗ
20
Науэль Молина
ПЗ
20
Джулиано Симеоне
ЛВ
27
Аксель Витсель
ЦП
6
Коке
ЦП
22
Конор Галлахер
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
9
Александр Серлот
ЦФ
Жирона
1
Хуан Карлос
ВР
13
Пау Лопес
ВР
6
Хуанпе
ЦЗ
16
Алехандро Франкес
ЦЗ
37
Ладислав Крейчи
ОП
14
Джон Солис
ЦП
6
Донни ван де Бек
ЦП
26
Габриэль Мисехуи
АП
23
Икер Альмена
ПВ
10
Порту
ПВ
28
Боян Миовски
ЦФ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
3-3-2-2
13
Облак
20
Хименес
24
Ле Норман
3
Аспиликуэта
8
Барриос
7
Де Пауль
14
Льоренте
16
Лино
17
Рикельме
19
Альварес
7
Гризманн
3-1-2-3-1
13
Газзанига
22
Мартинес
17
Блинд
3
Гутьеррес
5
Лопес
21
Эррера
21
Ромеу
11
Цыганков
23
Мартин
17
Хиль
9
Руис
16
Лино
17
Рейнилду
17
Рейнилду
16
Лино
7
Де Пауль
6
Коке
6
Коке
7
Де Пауль
17
Рикельме
22
Галлахер
22
Галлахер
17
Рикельме
7
Гризманн
10
Корреа
10
Корреа
7
Гризманн
19
Альварес
9
Серлот
9
Серлот
19
Альварес
21
Ромеу
14
Солис
14
Солис
21
Ромеу
11
Цыганков
23
Альмена
23
Альмена
11
Цыганков
23
Мартин
10
Порту
10
Порту
23
Мартин
9
Руис
28
Миовски
28
Миовски
9
Руис
Остались в запасе
Атлетико
Жирона
31
Антонио Гомис
ВР
13
Алехандро Итурбе
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
15
Илиас Костис
ЦЗ
20
Науэль Молина
ПЗ
27
Аксель Витсель
ЦП
20
Джулиано Симеоне
ЛВ
Главный тренер
Диего Симеоне
1
Хуан Карлос
ВР
13
Пау Лопес
ВР
6
Хуанпе
ЦЗ
16
Алехандро Франкес
ЦЗ
37
Ладислав Крейчи
ОП
6
Донни ван де Бек
ЦП
26
Габриэль Мисехуи
АП
7
Кристиан Стуани
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Остались в запасе
31
Антонио Гомис
ВР
13
Алехандро Итурбе
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
15
Илиас Костис
ЦЗ
20
Науэль Молина
ПЗ
27
Аксель Витсель
ЦП
20
Джулиано Симеоне
ЛВ
Остались в запасе
1
Хуан Карлос
ВР
13
Пау Лопес
ВР
6
Хуанпе
ЦЗ
16
Алехандро Франкес
ЦЗ
37
Ладислав Крейчи
ОП
6
Донни ван де Бек
ЦП
26
Габриэль Мисехуи
АП
7
Кристиан Стуани
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Статистика матча Атлетико - Жирона
1
3
Всего ударов по воротам
11
13
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
1
9
Нарушения
11
11
Офсайды
2
2
Количество передач
461
611
Сейвы
4
3
Точность передач %
87
91
Удары мимо ворот
2
3
Блокированные удары
3
6
Удары из пределов штрафной
6
7
Удары из-за пределов штрафной
5
6
xG (ожидаемые голы)
1.14
0.68

Смотреть прямую трансляцию матча «Атлетико» против «Жироны», 2-й тур Ла Лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 августа 2024 в 22:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Атлетико» – «Жирона»

«Атлетико» – «Жирона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 августа 2024

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Жирона Атлетико
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