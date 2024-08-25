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Смотреть прямую трансляцию матча «Атлетико» против «Жироны», 2-й тур Ла Лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 августа 2024 в 22:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Атлетико» – «Жирона»