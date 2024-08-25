25.08.2024, воскресенье, 21:45
Франция. Лига 1, 2 тур
Франция. Лига 1, 2 тур
2 : 2
Завершен
Составы команд
Марсель
Марсель
4-2-3-1
28
Рульи
26
Мерлен
62
Мурильо
26
Балерди
3
Брассье
23
Хейбьерг
19
Кондогбиа
11
Энрике
77
Арит
11
Гринвуд
11
Ваи
4-2-1-2-1
23
Диуф
18
Акьем
2
Окуму
12
Агбаду
19
Санги
6
Атангана
5
Манетси
8
Фофана
10
Ито
11
Накамура
14
Диаките
77
Арит
21
Карбони
21
Карбони
77
Арит
11
Ваи
11
Роу
11
Роу
11
Ваи
11
Накамура
4
Кипр
4
Кипр
11
Накамура
8
Фофана
5
Аделин
5
Аделин
8
Фофана
10
Ито
67
Диахон
67
Диахон
10
Ито
14
Диаките
19
Салама
19
Салама
14
Диаките
Остались в запасе
Марсель
Реймс
12
Жеффри де Ланж
ВР
13
Дерек Корнелиус
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
18
Бамо Мейте
ОП
21
Валантен Ронжье
ЦП
41
Салим Бен-Сегир
ЛВ
22
Энцо Стерналь
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
20
Александре Оллеро
ВР
28
Тибо де Смет
ЛЗ
20
Габриэл Москардо
ОП
30
Реда Хадра
ЦФ
9
Адама Боянг
ЦФ
Главный тренер
Лука Эльснер
Остались в запасе
12
Жеффри де Ланж
ВР
13
Дерек Корнелиус
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
18
Бамо Мейте
ОП
21
Валантен Ронжье
ЦП
41
Салим Бен-Сегир
ЛВ
22
Энцо Стерналь
ЦФ
Остались в запасе
20
Александре Оллеро
ВР
28
Тибо де Смет
ЛЗ
20
Габриэл Москардо
ОП
30
Реда Хадра
ЦФ
9
Адама Боянг
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Главный тренер
Лука Эльснер
Статистика матча Марсель - Реймс
2
1
Всего ударов по воротам
21
13
Удары в створ
11
3
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
2
4
Нарушения
10
13
Офсайды
3
1
Количество передач
636
327
Сейвы
1
9
Точность передач %
89
79
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
5
5
Удары из пределов штрафной
16
8
Удары из-за пределов штрафной
5
5
xG (ожидаемые голы)
3.19
0.95
Смотреть прямую трансляцию матча «Марсель» против «Реймса»», 2-й тур Лиги 1 на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 августа 2024 в 21:34 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Марсель» – «Реймс»
- Прямой эфир матча можно посмотреть на канале «Okko».
- Также матч будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»