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  • «Марсель» – «Реймс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 августа 2024

«Марсель» – «Реймс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 августа 2024

25 августа 2024, 20:35
Марсель
25.08.2024, воскресенье, 21:45
Франция. Лига 1, 2 тур
2 : 2
Завершен
Реймс
25' А. Арит 71' М. Гринвуд
51' С. Акьем 55' Я. Фофана
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марсель
28
Херонимо Рульи
ВР
3
Лилиан Брассье
ЛЗ
26
Кентен Мерлен
ЛЗ
62
Микаэль Мурильо
ЦЗ
26
Леонардо Балерди
(К) ЦЗ
11
Луис Энрике
ЛВ
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
77
Амин Арит
АП
11
Мэйсон Гринвуд
ПВ
11
Элье Ваи
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Реймс
23
Йехван Диуф
ВР
18
Серхио Акьем
ЛЗ
19
Ноа Санги
ЛЗ
2
Жозеф Окуму
ЦЗ
12
Эммануэль Агбаду
(К) ЦЗ
11
Кеито Накамура
ЛВ
6
Валентен Атангана
ОП
5
Маршал Манетси
ОП
8
Яя Фофана
ЦП
10
Дзюня Ито
ПВ
14
Умар Диаките
ЦФ
Главный тренер
Лука Эльснер
Марсель
12
Жеффри де Ланж
ВР
13
Дерек Корнелиус
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
11
Джон Роу
ЛВ
41
Салим Бен-Сегир
ЛВ
18
Бамо Мейте
ОП
21
Валантен Ронжье
ЦП
21
Валентин Карбони
АП
22
Энцо Стерналь
ЦФ
Реймс
20
Александре Оллеро
ВР
28
Тибо де Смет
ЛЗ
4
Седрик Кипр
ЦЗ
67
Мамаду Диахон
ЛВ
20
Габриэл Москардо
ОП
5
Мартен Аделин
ЦП
30
Реда Хадра
ЦФ
19
Амин Салама
ЦФ
9
Адама Боянг
ЦФ
4-2-3-1
28
Рульи
26
Мерлен
62
Мурильо
26
Балерди
3
Брассье
23
Хейбьерг
19
Кондогбиа
11
Энрике
77
Арит
11
Гринвуд
11
Ваи
4-2-1-2-1
23
Диуф
18
Акьем
2
Окуму
12
Агбаду
19
Санги
6
Атангана
5
Манетси
8
Фофана
10
Ито
11
Накамура
14
Диаките
77
Арит
21
Карбони
21
Карбони
77
Арит
11
Ваи
11
Роу
11
Роу
11
Ваи
11
Накамура
4
Кипр
4
Кипр
11
Накамура
8
Фофана
5
Аделин
5
Аделин
8
Фофана
10
Ито
67
Диахон
67
Диахон
10
Ито
14
Диаките
19
Салама
19
Салама
14
Диаките
Остались в запасе
Марсель
Реймс
12
Жеффри де Ланж
ВР
13
Дерек Корнелиус
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
18
Бамо Мейте
ОП
21
Валантен Ронжье
ЦП
41
Салим Бен-Сегир
ЛВ
22
Энцо Стерналь
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
20
Александре Оллеро
ВР
28
Тибо де Смет
ЛЗ
20
Габриэл Москардо
ОП
30
Реда Хадра
ЦФ
9
Адама Боянг
ЦФ
Главный тренер
Лука Эльснер
Остались в запасе
12
Жеффри де Ланж
ВР
13
Дерек Корнелиус
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
18
Бамо Мейте
ОП
21
Валантен Ронжье
ЦП
41
Салим Бен-Сегир
ЛВ
22
Энцо Стерналь
ЦФ
Остались в запасе
20
Александре Оллеро
ВР
28
Тибо де Смет
ЛЗ
20
Габриэл Москардо
ОП
30
Реда Хадра
ЦФ
9
Адама Боянг
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Главный тренер
Лука Эльснер
Статистика матча Марсель - Реймс
2
1
Всего ударов по воротам
21
13
Удары в створ
11
3
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
2
4
Нарушения
10
13
Офсайды
3
1
Количество передач
636
327
Сейвы
1
9
Точность передач %
89
79
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
5
5
Удары из пределов штрафной
16
8
Удары из-за пределов штрафной
5
5
xG (ожидаемые голы)
3.19
0.95

Смотреть прямую трансляцию матча «Марсель» против «Реймса»», 2-й тур Лиги 1 на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 августа 2024 в 21:34 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Марсель»«Реймс»

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Реймс Марсель
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