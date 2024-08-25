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  • БАТЭ – «Торпедо-БелАЗ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 августа 2024

БАТЭ – «Торпедо-БелАЗ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 августа 2024

25 августа 2024, 18:50
БАТЭ
25.08.2024, воскресенье, 20:00
Беларусь. Высшая лига, 19 тур
1 : 2
Завершен
Торпедо-БелАЗ
82' О. Омиртаев
9' В. Побудей 49' М. Скавыш
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
БАТЭ
23
Владислав Игнатьев
ВР
14
Шериф Жимо
ЛЗ
14
Павел Пашевич
ЦЗ
98
Матвей Свидинский
ЦЗ
4
Руслан Хадаркевич
ЦЗ
55
Янн Эммануэль Аффи
ЦЗ
27
Роман Пилецкий
ЛВ
33
Виктор Сотников
ЦП
17
Кирилл Черноок
АП
8
Александр Ануфриев
АП
89
Темур Джикия
ЦФ
Главный тренер
Игорь Криушенко
Торпедо-БелАЗ
41
Максим Плотников
ВР
11
Денис Левицкий
ЛЗ
5
Игорь Бурко
ЦЗ
27
Данила Нечаев
ПЗ
30
Вадим Побудей
ЛВ
44
Алексей Бутаревич
ОП
10
Тимофей Шарковский
ЦП
6
Кирилл Премудров
ЦП
10
Алимардон Шукуров
АП
17
Антон Ковалев
ПВ
10
Денис Лаптев
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Молош
БАТЭ
35
Арсений Скопец
ВР
25
Никита Нескоромный
ЛЗ
5
Александр Мартынов
ЦЗ
9
Николай Мирский
ЛВ
5
Заи Сидибе
ОП
68
Данила Жульпа
ЦП
8
Владислав Русенчик
ЦП
88
Захар Гицелев
ЦФ
19
Оралхан Омиртаев
ЦФ
9
Александр Шведчиков
ЦФ
Торпедо-БелАЗ
16
Евгений Абрамович
ВР
13
Алексей Залеский
ЦЗ
19
Илья Руцкий
ПЗ
29
Никита Пацко
ПВ
9
Андрей Кобет
ЦФ
14
Stanislav Ruban
ЦФ
15
Максим Скавыш
ЦФ
25
Илья Василевич
ЦФ
3-2-1-3-1
23
Игнатьев
98
Свидинский
4
Хадаркевич
55
Аффи
14
Жимо
14
Пашевич
33
Сотников
27
Пилецкий
8
Ануфриев
17
Черноок
89
Джикия
3-1-2-3-1
41
Плотников
27
Нечаев
5
Бурко
11
Левицкий
44
Бутаревич
10
Шарковский
6
Премудров
17
Ковалев
10
Шукуров
30
Побудей
10
Лаптев
89
Джикия
19
Омиртаев
19
Омиртаев
89
Джикия
5
Бурко
29
Пацко
29
Пацко
5
Бурко
17
Ковалев
14
14
17
Ковалев
10
Лаптев
15
Скавыш
15
Скавыш
10
Лаптев
10
Шарковский
25
Василевич
25
Василевич
10
Шарковский
Остались в запасе
БАТЭ
Торпедо-БелАЗ
35
Арсений Скопец
ВР
25
Никита Нескоромный
ЛЗ
5
Александр Мартынов
ЦЗ
5
Заи Сидибе
ОП
68
Данила Жульпа
ЦП
8
Владислав Русенчик
ЦП
9
Николай Мирский
ЛВ
88
Захар Гицелев
ЦФ
9
Александр Шведчиков
ЦФ
Главный тренер
Игорь Криушенко
16
Евгений Абрамович
ВР
13
Алексей Залеский
ЦЗ
19
Илья Руцкий
ПЗ
9
Андрей Кобет
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Молош
Остались в запасе
35
Арсений Скопец
ВР
25
Никита Нескоромный
ЛЗ
5
Александр Мартынов
ЦЗ
5
Заи Сидибе
ОП
68
Данила Жульпа
ЦП
8
Владислав Русенчик
ЦП
9
Николай Мирский
ЛВ
88
Захар Гицелев
ЦФ
9
Александр Шведчиков
ЦФ
Остались в запасе
16
Евгений Абрамович
ВР
13
Алексей Залеский
ЦЗ
19
Илья Руцкий
ПЗ
9
Андрей Кобет
ЦФ
Главный тренер
Игорь Криушенко
Главный тренер
Дмитрий Молош
Статистика матча БАТЭ - Торпедо-БелАЗ
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1

Смотреть прямую трансляцию матча БАТЭ против «Торпедо-БелАЗ», 19-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 августа 2024 в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча БАТЭ – «Торпедо-БелАЗ»

БАТЭ – «Торпедо-БелАЗ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 августа 2024

Источник: «Бомбардир»
Беларусь. Высшая лига Торпедо-БелАЗ БАТЭ
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