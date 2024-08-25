25.08.2024, воскресенье, 20:00
Беларусь. Высшая лига, 19 тур
Беларусь. Высшая лига, 19 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
БАТЭ
БАТЭ
3-2-1-3-1
23
Игнатьев
98
Свидинский
4
Хадаркевич
55
Аффи
14
Жимо
14
Пашевич
33
Сотников
27
Пилецкий
8
Ануфриев
17
Черноок
89
Джикия
3-1-2-3-1
41
Плотников
27
Нечаев
5
Бурко
11
Левицкий
44
Бутаревич
10
Шарковский
6
Премудров
17
Ковалев
10
Шукуров
30
Побудей
10
Лаптев
89
Джикия
19
Омиртаев
19
Омиртаев
89
Джикия
5
Бурко
29
Пацко
29
Пацко
5
Бурко
17
Ковалев
14
14
17
Ковалев
10
Лаптев
15
Скавыш
15
Скавыш
10
Лаптев
10
Шарковский
25
Василевич
25
Василевич
10
Шарковский
Остались в запасе
БАТЭ
Торпедо-БелАЗ
35
Арсений Скопец
ВР
25
Никита Нескоромный
ЛЗ
5
Александр Мартынов
ЦЗ
5
Заи Сидибе
ОП
68
Данила Жульпа
ЦП
8
Владислав Русенчик
ЦП
9
Николай Мирский
ЛВ
88
Захар Гицелев
ЦФ
9
Александр Шведчиков
ЦФ
Главный тренер
Игорь Криушенко
16
Евгений Абрамович
ВР
13
Алексей Залеский
ЦЗ
19
Илья Руцкий
ПЗ
9
Андрей Кобет
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Молош
Остались в запасе
35
Арсений Скопец
ВР
25
Никита Нескоромный
ЛЗ
5
Александр Мартынов
ЦЗ
5
Заи Сидибе
ОП
68
Данила Жульпа
ЦП
8
Владислав Русенчик
ЦП
9
Николай Мирский
ЛВ
88
Захар Гицелев
ЦФ
9
Александр Шведчиков
ЦФ
Остались в запасе
16
Евгений Абрамович
ВР
13
Алексей Залеский
ЦЗ
19
Илья Руцкий
ПЗ
9
Андрей Кобет
ЦФ
Главный тренер
Игорь Криушенко
Главный тренер
Дмитрий Молош
Статистика матча БАТЭ - Торпедо-БелАЗ
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Смотреть прямую трансляцию матча БАТЭ против «Торпедо-БелАЗ», 19-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 августа 2024 в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча БАТЭ – «Торпедо-БелАЗ»
- Прямой эфир матча можно посмотреть на канале «Беларусь 5».
- Также матч будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»