25.08.2024, воскресенье, 19:00
Россия. Первая лига, 7 тур
Россия. Первая лига, 7 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Чайка
Чайка
3-1-1-3-2
1
Штепа
24
Ивашин
2
Нестеров
99
Евдокимов
10
Зарыпбеков
10
Бамматгереев
11
Кожедуб
13
Янов
11
Николаев
7
Хохлачев
19
Руденко
3-1-2-2-2
23
Антипин
12
Ширяев
96
Рукас
33
Масловский
83
Лайкин
90
Ломакин
77
Самойлов
13
Григорьев
7
Чуканов
43
Гилязетдинов
9
Савельев
24
Ивашин
61
Ужгин
61
Ужгин
24
Ивашин
19
Руденко
2
Пелих
2
Пелих
19
Руденко
11
Кожедуб
7
Маляров
7
Маляров
11
Кожедуб
13
Янов
8
Котов
8
Котов
13
Янов
83
Лайкин
87
Мазурин
87
Мазурин
83
Лайкин
Остались в запасе
Чайка
Енисей
95
Андрей Ходанович
ВР
45
Никита Кармаев
ЦЗ
9
Олег Козаченко
ЦП
78
Даниил Черняков
ЦП
11
Максим Левин
АП
50
Егор Шамов
ВР
55
Никита Богатырев
ЦЗ
16
Роман Денисов
ОП
20
Тимофей Шипунов
АП
6
Амир Батырев
АП
18
Александр Надольский
АП
84
Илья Молтенинов
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
Остались в запасе
95
Андрей Ходанович
ВР
45
Никита Кармаев
ЦЗ
9
Олег Козаченко
ЦП
78
Даниил Черняков
ЦП
11
Максим Левин
АП
Остались в запасе
50
Егор Шамов
ВР
55
Никита Богатырев
ЦЗ
16
Роман Денисов
ОП
20
Тимофей Шипунов
АП
6
Амир Батырев
АП
18
Александр Надольский
АП
84
Илья Молтенинов
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
Статистика матча Чайка - Енисей
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Чайка» против «Енисея», 7-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 августа 2024 в 19:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»