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  • «Чайка» – «Енисей»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 августа 2024

«Чайка» – «Енисей»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 августа 2024

25 августа 2024, 17:50
Чайка
25.08.2024, воскресенье, 19:00
Россия. Первая лига, 7 тур
2 : 0
Завершен
Енисей
22' А. Нестеров 72' А. Хохлачев
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чайка
1
Михаил Штепа
ВР
24
Андрей Ивашин
ЛЗ
99
Андрей Евдокимов
ЦЗ
2
Александр Нестеров
ЦЗ
11
Олег Николаев
ЛВ
11
Святослав Кожедуб
ЛВ
10
Эльдияр Зарыпбеков
ОП
10
Муслим Бамматгереев
ЦП
13
Данила Янов
АП
19
Владислав Руденко
ЦФ
7
Александр Хохлачев
ЦФ
Енисей
23
Станислав Антипин
ВР
33
Александр Масловский
ЛЗ
12
Максим Ширяев
ЦЗ
96
Томас Рукас
ЦЗ
83
Максим Лайкин
ОП
90
Александр Ломакин
ЦП
77
Денис Самойлов
ЦП
7
Андреа Чуканов
АП
13
Даниил Григорьев
ПВ
9
Максим Савельев
ЦФ
43
Артур Гилязетдинов
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
Чайка
95
Андрей Ходанович
ВР
61
Матвей Ужгин
ЦЗ
45
Никита Кармаев
ЦЗ
2
Данил Пелих
ПЗ
9
Олег Козаченко
ЦП
7
Никита Маляров
ЦП
78
Даниил Черняков
ЦП
11
Максим Левин
АП
8
Дмитрий Котов
ПВ
Енисей
50
Егор Шамов
ВР
55
Никита Богатырев
ЦЗ
87
Андрей Мазурин
ЛВ
16
Роман Денисов
ОП
20
Тимофей Шипунов
АП
6
Амир Батырев
АП
18
Александр Надольский
АП
84
Илья Молтенинов
ЦФ
3-1-1-3-2
1
Штепа
24
Ивашин
2
Нестеров
99
Евдокимов
10
Зарыпбеков
10
Бамматгереев
11
Кожедуб
13
Янов
11
Николаев
7
Хохлачев
19
Руденко
3-1-2-2-2
23
Антипин
12
Ширяев
96
Рукас
33
Масловский
83
Лайкин
90
Ломакин
77
Самойлов
13
Григорьев
7
Чуканов
43
Гилязетдинов
9
Савельев
24
Ивашин
61
Ужгин
61
Ужгин
24
Ивашин
19
Руденко
2
Пелих
2
Пелих
19
Руденко
11
Кожедуб
7
Маляров
7
Маляров
11
Кожедуб
13
Янов
8
Котов
8
Котов
13
Янов
83
Лайкин
87
Мазурин
87
Мазурин
83
Лайкин
Остались в запасе
Чайка
Енисей
95
Андрей Ходанович
ВР
45
Никита Кармаев
ЦЗ
9
Олег Козаченко
ЦП
78
Даниил Черняков
ЦП
11
Максим Левин
АП
50
Егор Шамов
ВР
55
Никита Богатырев
ЦЗ
16
Роман Денисов
ОП
20
Тимофей Шипунов
АП
6
Амир Батырев
АП
18
Александр Надольский
АП
84
Илья Молтенинов
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
Остались в запасе
95
Андрей Ходанович
ВР
45
Никита Кармаев
ЦЗ
9
Олег Козаченко
ЦП
78
Даниил Черняков
ЦП
11
Максим Левин
АП
Остались в запасе
50
Егор Шамов
ВР
55
Никита Богатырев
ЦЗ
16
Роман Денисов
ОП
20
Тимофей Шипунов
АП
6
Амир Батырев
АП
18
Александр Надольский
АП
84
Илья Молтенинов
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
Статистика матча Чайка - Енисей
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0

Смотреть прямую трансляцию матча «Чайка» против «Енисея», 7-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 августа 2024 в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Чайка» – «Енисей»

«Чайка» – «Енисей»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 августа 2024

Источник: «Бомбардир»
Россия. Первая лига Енисей Чайка
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