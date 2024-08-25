Смотреть прямую трансляцию матча «Неман» против «Днепра», 19-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 августа 2024 в 17:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Неман» – «Днепр»