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  • «Неман» – «Днепр»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 августа 2024

«Неман» – «Днепр»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 августа 2024

25 августа 2024, 16:20
Неман
25.08.2024, воскресенье, 17:30
Беларусь. Высшая лига, 19 тур
3 : 1
Завершен
Днепр
25' П. Савицкий 57' Г. Алыкулов
18' Ю. Клочков
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Неман
1
Максим Белов
ВР
4
Андрей Васильев
ЛЗ
8
Юрий Пантя
ЛЗ
33
Сергей Карпович
ЦЗ
20
Иван Садовничий
ЦЗ
11
Гулжигит Алыкулов
ЛВ
24
Андрей Якимов
ЦП
15
Олег Евдокимов
ЦП
88
Павел Савицкий
ЦП
17
Егор Зубович
ЦФ
80
Леонард Гвет
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Днепр
54
Егор Генералов
ВР
23
Алексей Дунаев
ЦЗ
26
Фёдор Юркевич
ЦЗ
22
Илья Болтрушевич
ЦЗ
22
Антон Лукашов
ПЗ
21
Глеб Вершинин
ОП
55
Никита Краснов
ЦП
17
Donald Dongo
ЦП
37
Ruslan Margiev
ЦП
7
Юрий Клочков
АП
69
Красимир Капов
ПВ
Главный тренер
Станислав Суворов
Неман
1
Артур Малиевский
ВР
90
Владислав Космынин
ЦЗ
55
Алексей Лаврик
ЦЗ
8
Игорь Костров
ЦП
32
Юрий Павлюковец
ЦП
19
Алексей Дайнеко
АП
8
Илья Кухарчик
ПП
18
Максим Кравцов
ЦФ
Днепр
16
Денис Садовский
ВР
16
Дмитрий Алисейко
ПЗ
20
Павел Бордуков
ЦП
77
Guilherme Brito
ЦП
17
Александр Александрович
АП
9
Роман Грибовский
ЦФ
11
Nikolay Sobolev
ЦФ
4-3-1-2
1
Белов
8
Пантя
33
Карпович
20
Садовничий
4
Васильев
24
Якимов
15
Евдокимов
88
Савицкий
11
Алыкулов
80
Гвет
17
Зубович
4-1-3-2
54
Генералов
22
Лукашов
26
Юркевич
22
Болтрушевич
23
Дунаев
21
Вершинин
55
Краснов
17
37
69
Капов
7
Клочков
Лаврик
90
Космынин
90
Космынин
Лаврик
20
Садовничий
55
Лаврик
55
Лаврик
20
Садовничий
24
Якимов
32
Павлюковец
32
Павлюковец
24
Якимов
88
Савицкий
8
Кухарчик
8
Кухарчик
88
Савицкий
26
Юркевич
16
Алисейко
16
Алисейко
26
Юркевич
37
20
Бордуков
20
Бордуков
37
7
Клочков
77
77
7
Клочков
55
Краснов
17
Александрович
17
Александрович
55
Краснов
69
Капов
9
Грибовский
9
Грибовский
69
Капов
Остались в запасе
Неман
Днепр
1
Артур Малиевский
ВР
8
Игорь Костров
ЦП
19
Алексей Дайнеко
АП
18
Максим Кравцов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
16
Денис Садовский
ВР
11
Nikolay Sobolev
ЦФ
Главный тренер
Станислав Суворов
Остались в запасе
1
Артур Малиевский
ВР
8
Игорь Костров
ЦП
19
Алексей Дайнеко
АП
18
Максим Кравцов
ЦФ
Остались в запасе
16
Денис Садовский
ВР
11
Nikolay Sobolev
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Главный тренер
Станислав Суворов
Статистика матча Неман - Днепр
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Неман» против «Днепра», 19-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 августа 2024 в 17:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Неман» – «Днепр»

Неман-Днепр смотреть онлайн 25 августа

Источник: «Бомбардир»
Беларусь. Высшая лига Днепр Неман
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