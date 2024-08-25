25.08.2024, воскресенье, 17:30
Беларусь. Высшая лига, 19 тур
Беларусь. Высшая лига, 19 тур
3 : 1
Завершен
Составы команд
Неман
Неман
4-3-1-2
1
Белов
8
Пантя
33
Карпович
20
Садовничий
4
Васильев
24
Якимов
15
Евдокимов
88
Савицкий
11
Алыкулов
80
Гвет
17
Зубович
4-1-3-2
54
Генералов
22
Лукашов
26
Юркевич
22
Болтрушевич
23
Дунаев
21
Вершинин
55
Краснов
17
37
69
Капов
7
Клочков
Лаврик
90
Космынин
90
Космынин
Лаврик
20
Садовничий
55
Лаврик
55
Лаврик
20
Садовничий
24
Якимов
32
Павлюковец
32
Павлюковец
24
Якимов
88
Савицкий
8
Кухарчик
8
Кухарчик
88
Савицкий
26
Юркевич
16
Алисейко
16
Алисейко
26
Юркевич
37
20
Бордуков
20
Бордуков
37
7
Клочков
77
77
7
Клочков
55
Краснов
17
Александрович
17
Александрович
55
Краснов
69
Капов
9
Грибовский
9
Грибовский
69
Капов
Остались в запасе
Неман
Днепр
1
Артур Малиевский
ВР
8
Игорь Костров
ЦП
19
Алексей Дайнеко
АП
18
Максим Кравцов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
16
Денис Садовский
ВР
11
Nikolay Sobolev
ЦФ
Главный тренер
Станислав Суворов
Остались в запасе
1
Артур Малиевский
ВР
8
Игорь Костров
ЦП
19
Алексей Дайнеко
АП
18
Максим Кравцов
ЦФ
Остались в запасе
16
Денис Садовский
ВР
11
Nikolay Sobolev
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Главный тренер
Станислав Суворов
Статистика матча Неман - Днепр
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Неман» против «Днепра», 19-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 августа 2024 в 17:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Неман» – «Днепр»
- Прямой эфир матча можно посмотреть на канале «Беларусь 5».
- Также матч будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»