25.08.2024, воскресенье, 16:30
Германия. Бундеслига, 1 тур
Германия. Бундеслига, 1 тур
2 : 3
Завершен
Составы команд
Вольфсбург
Вольфсбург
4-3-2-1
25
Грабара
2
Фишер
33
Борнау
15
Зесигер
17
Баку
14
Майер
32
Сванберг
27
Арнольд
13
Каминьски
21
Виммер
8
Томаш
4-2-3-1
1
Нойер
23
Боэ
3
Мин-Джэ
2
Упамекано
19
Дэвис
6
Киммих
45
Павлович
7
Гнабри
10
Мусиала
17
Олисе
9
Кейн
14
Майер
31
Герхардт
31
Герхардт
14
Майер
21
Виммер
91
Беренс
91
Беренс
21
Виммер
32
Сванберг
19
Винд
19
Винд
32
Сванберг
3
Мин-Джэ
15
Дайер
15
Дайер
3
Мин-Джэ
17
Олисе
21
Коман
21
Коман
17
Олисе
23
Боэ
13
Мюллер
13
Мюллер
23
Боэ
Остались в запасе
Вольфсбург
Бавария
27
Мариус Мюллер
ВР
19
Давид Одогу
ЦЗ
31
Николя Коцца
ЦЗ
8
Бенке Дардаи
ЦП
38
Bennit Bröger
ЦП
37
Jonathan Akaegbobi
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
26
Свен Ульрайх
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
36
Жоау Палинья
ОП
27
Конрад Лаймер
ЦП
27
Леон Горецка
ЦП
11
Матис Тель
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Остались в запасе
27
Мариус Мюллер
ВР
19
Давид Одогу
ЦЗ
31
Николя Коцца
ЦЗ
8
Бенке Дардаи
ЦП
38
Bennit Bröger
ЦП
37
Jonathan Akaegbobi
ЦФ
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
36
Жоау Палинья
ОП
27
Конрад Лаймер
ЦП
27
Леон Горецка
ЦП
11
Матис Тель
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Главный тренер
Венсан Компани
Статистика матча Вольфсбург - Бавария
2
3
Всего ударов по воротам
10
14
Удары в створ
2
8
Владение мячом %
28
72
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
1
6
Нарушения
12
11
Офсайды
3
1
Количество передач
229
589
Сейвы
6
0
Точность передач %
68
85
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
7
13
Удары из-за пределов штрафной
3
1
xG (ожидаемые голы)
2.05
2.37
Смотреть прямую трансляцию матча «Вольфсбург» против «Баварии», 1-й тур Бундеслиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 августа 2024 в 16:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вольфсбург» – «Бавария»
- Прямой эфир матча можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 3».
- Также матч будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»