25.08.2024, воскресенье, 16:00
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
2 : 2
Завершен
Составы команд
Кайрат
Кайрат
4-1-2-3
1
Ульянов
44
Гадрани
28
Сорокин
15
Арад
14
Мартынович
23
Ульшин
77
Зария
55
Громыко
33
Станоев
11
Пауло
22
Сейдахмет
4-2-1-2-1
92
Покатилов
5
Ндиайе
45
Миладинович
5
Габараев
3
Асранкулов
6
Эдедем
11
Эль-Мессауди
10
Мосиашвили
17
Чесноков
11
Иванович
19
Кошта
77
Зария
18
Сергеев
18
Сергеев
77
Зария
15
Арад
18
Швырев
18
Швырев
15
Арад
11
Иванович
20
Тапалов
20
Тапалов
11
Иванович
11
Эль-Мессауди
7
Цонев
7
Цонев
11
Эль-Мессауди
17
Чесноков
17
Зуев
17
Зуев
17
Чесноков
19
Кошта
8
Энен
8
Энен
19
Кошта
Остались в запасе
Кайрат
Тобол
49
Ильдар Мендыгалиев
ВР
8
Мирас Оматай
ЦП
44
Данил Устименко
ВР
5
Лев Кургин
ЛЗ
93
Султан Аскаров
ЦЗ
4
Дамир Касабулат
ЦЗ
24
Александр Мрынский
ПЗ
Главный тренер
Александр Кержаков
1
Султан Бусурманов
ВР
35
Юрий Мелихов
ВР
25
Роман Божко
ЦЗ
6
Ермек Абдулла
ЦЗ
10
Бейбит Галым
АП
7
Жаслан Жумашев
ПВ
99
Педру Эужениу
ПВ
Главный тренер
Милич Чурчич
Остались в запасе
49
Ильдар Мендыгалиев
ВР
8
Мирас Оматай
ЦП
44
Данил Устименко
ВР
5
Лев Кургин
ЛЗ
93
Султан Аскаров
ЦЗ
4
Дамир Касабулат
ЦЗ
24
Александр Мрынский
ПЗ
Остались в запасе
1
Султан Бусурманов
ВР
35
Юрий Мелихов
ВР
25
Роман Божко
ЦЗ
6
Ермек Абдулла
ЦЗ
10
Бейбит Галым
АП
7
Жаслан Жумашев
ПВ
99
Педру Эужениу
ПВ
Главный тренер
Александр Кержаков
Главный тренер
Милич Чурчич
Статистика матча Кайрат - Тобол
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Кайрат» против «Тобола», 18-й тур КПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 августа 2024 в 16:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кайрат» – «Тобол»
- Матч можно посмотреть на канале «Kazsport».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»