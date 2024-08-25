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  • «Кайрат» – «Тобол»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 августа 2024

«Кайрат» – «Тобол»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 августа 2024

25 августа 2024, 14:50
Кайрат
25.08.2024, воскресенье, 16:00
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
2 : 2
Завершен
Тобол
20' Ж. Пауло 90+7' А. Ульшин
53' А. Эль-Мессауди 73' Д. Энен
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кайрат
1
Вадим Ульянов
ВР
44
Лука Гадрани
ЦЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
15
Офри Арад
ЦЗ
23
Андрей Ульшин
ЦП
55
Валерий Громыко
АП
77
Гиорги Зария
АП
22
Еркебулан Сейдахмет
ЦФ
11
Жоао Пауло
ЦФ
33
Юг Станоев
ЦФ
Главный тренер
Александр Кержаков
Тобол
92
Стас Покатилов
ВР
3
Роман Асранкулов
ЛЗ
5
Пап-Алиун Ндиайе
ЦЗ
45
Иван Миладинович
ЦЗ
5
Альберт Габараев
ЦЗ
6
Эссьен Эдедем
ОП
11
Ахмед Эль-Мессауди
ОП
10
Цотне Мосиашвили
ЦП
11
Игор Иванович
ПВ
17
Ислам Чесноков
ПВ
19
Руй Кошта
ЦФ
Главный тренер
Милич Чурчич
Кайрат
49
Ильдар Мендыгалиев
ВР
44
Данил Устименко
ВР
5
Лев Кургин
ЛЗ
93
Султан Аскаров
ЦЗ
4
Дамир Касабулат
ЦЗ
24
Александр Мрынский
ПЗ
18
Дмитрий Сергеев
ОП
8
Мирас Оматай
ЦП
18
Вячеслав Швырев
ЦФ
Тобол
1
Султан Бусурманов
ВР
35
Юрий Мелихов
ВР
25
Роман Божко
ЦЗ
6
Ермек Абдулла
ЦЗ
17
Александр Зуев
ЛВ
8
Давид Энен
ЛВ
20
Еркин Тапалов
ОП
7
Радослав Цонев
ЦП
10
Бейбит Галым
АП
7
Жаслан Жумашев
ПВ
99
Педру Эужениу
ПВ
4-1-2-3
1
Ульянов
44
Гадрани
28
Сорокин
15
Арад
14
Мартынович
23
Ульшин
77
Зария
55
Громыко
33
Станоев
11
Пауло
22
Сейдахмет
4-2-1-2-1
92
Покатилов
5
Ндиайе
45
Миладинович
5
Габараев
3
Асранкулов
6
Эдедем
11
Эль-Мессауди
10
Мосиашвили
17
Чесноков
11
Иванович
19
Кошта
77
Зария
18
Сергеев
18
Сергеев
77
Зария
15
Арад
18
Швырев
18
Швырев
15
Арад
11
Иванович
20
Тапалов
20
Тапалов
11
Иванович
11
Эль-Мессауди
7
Цонев
7
Цонев
11
Эль-Мессауди
17
Чесноков
17
Зуев
17
Зуев
17
Чесноков
19
Кошта
8
Энен
8
Энен
19
Кошта
Остались в запасе
Кайрат
Тобол
49
Ильдар Мендыгалиев
ВР
8
Мирас Оматай
ЦП
44
Данил Устименко
ВР
5
Лев Кургин
ЛЗ
93
Султан Аскаров
ЦЗ
4
Дамир Касабулат
ЦЗ
24
Александр Мрынский
ПЗ
Главный тренер
Александр Кержаков
1
Султан Бусурманов
ВР
35
Юрий Мелихов
ВР
25
Роман Божко
ЦЗ
6
Ермек Абдулла
ЦЗ
10
Бейбит Галым
АП
7
Жаслан Жумашев
ПВ
99
Педру Эужениу
ПВ
Главный тренер
Милич Чурчич
Остались в запасе
49
Ильдар Мендыгалиев
ВР
8
Мирас Оматай
ЦП
44
Данил Устименко
ВР
5
Лев Кургин
ЛЗ
93
Султан Аскаров
ЦЗ
4
Дамир Касабулат
ЦЗ
24
Александр Мрынский
ПЗ
Остались в запасе
1
Султан Бусурманов
ВР
35
Юрий Мелихов
ВР
25
Роман Божко
ЦЗ
6
Ермек Абдулла
ЦЗ
10
Бейбит Галым
АП
7
Жаслан Жумашев
ПВ
99
Педру Эужениу
ПВ
Главный тренер
Александр Кержаков
Главный тренер
Милич Чурчич
Статистика матча Кайрат - Тобол
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Кайрат» против «Тобола», 18-й тур КПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 августа 2024 в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кайрат» – «Тобол»

«Кайрат» – «Тобол»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 августа 2024

Источник: «Бомбардир»
Казахстан. Премьер-лига Тобол Кайрат
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