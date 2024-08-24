24.08.2024, суббота, 14:30
Англия. Премьер-лига, 2 тур
Англия. Премьер-лига, 2 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Брайтон
Брайтон
3-1-2-2-2
23
Стил
34
Велтман
6
ван Хеке
5
Данк
8
Хиншелвуд
20
Милнер
11
Гилмор
22
Митома
11
Минте
9
Педро
18
Уэлбек
4-1-1-3-1
24
Онана
2
Далот
5
Магуайр
6
Мартинес
3
Мазрауи
5
Каземиро
20
Мэйну
16
Диалло
8
Фернандеш
9
Рэшфорд
7
Маунт
20
Милнер
20
Балеба
20
Балеба
20
Милнер
11
Гилмор
26
Аяри
26
Аяри
11
Гилмор
22
Митома
7
Адингра
7
Адингра
22
Митома
18
Уэлбек
10
Энкисо
10
Энкисо
18
Уэлбек
11
Минте
10
Рюттер
10
Рюттер
11
Минте
5
Магуайр
4
де Лигт
4
де Лигт
5
Магуайр
8
Фернандеш
8
Мактоминей
8
Мактоминей
8
Фернандеш
9
Рэшфорд
17
Гарначо
17
Гарначо
9
Рэшфорд
16
Диалло
7
Антони
7
Антони
16
Диалло
7
Маунт
11
Зиркзее
11
Зиркзее
7
Маунт
Остались в запасе
Брайтон
Манчестер Юнайтед
19
Carl Rushworth
ВР
44
Игор
ЦЗ
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
48
Тарик Лэмпти
ПЗ
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
1
Алтай Баиндыр
ВР
35
Джонни Эванс
ЦЗ
15
Тоби Колльер
ОП
24
Кристиан Эриксен
АП
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Остались в запасе
19
Carl Rushworth
ВР
44
Игор
ЦЗ
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
48
Тарик Лэмпти
ПЗ
Остались в запасе
1
Алтай Баиндыр
ВР
35
Джонни Эванс
ЦЗ
15
Тоби Колльер
ОП
24
Кристиан Эриксен
АП
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Статистика матча Брайтон - Манчестер Юнайтед
1
2
Всего ударов по воротам
14
11
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
4
4
Нарушения
9
13
Офсайды
0
6
Количество передач
463
507
Сейвы
2
2
Точность передач %
85
87
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
10
8
Удары из-за пределов штрафной
4
3
xG (ожидаемые голы)
2.12
1.41
Смотреть прямую трансляцию матча «Брайтон» против «Манчестер Юнайтед», 2-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 августа 2024 в 14:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Брайтон» – «Манчестер Юнайтед»
- Матч можно посмотреть на канале «SportCast».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»