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  • «Брайтон» – «Манчестер Юнайтед»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 августа 2024

«Брайтон» – «Манчестер Юнайтед»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 августа 2024

24 августа 2024, 13:20
Брайтон
24.08.2024, суббота, 14:30
Англия. Премьер-лига, 2 тур
2 : 1
Завершен
Манчестер Юнайтед
32' Д. Уэлбек 90+5' Ж. Педро
60' А. Диалло
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брайтон
23
Джейсон Стил
ВР
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
5
Льюис Данк
(К) ЦЗ
22
Каору Митома
ЛВ
8
Джек Хиншелвуд
ОП
20
Джеймс Милнер
ЦП
11
Билли Гилмор
ЦП
11
Янкуба Минте
ПВ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
9
Жуан Педро
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Манчестер Юнайтед
24
Андре Онана
ВР
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
5
Каземиро
ОП
20
Кобби Мэйну
ЦП
7
Мэйсон Маунт
АП
8
Бруну Фернандеш
(К) АП
16
Амад Диалло
ПВ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Брайтон
19
Carl Rushworth
ВР
44
Игор
ЦЗ
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
48
Тарик Лэмпти
ПЗ
7
Симон Адингра
ЛВ
20
Карлос Балеба
ЦП
26
Ясин Аяри
ЦП
10
Хулио Энкисо
ПВ
10
Жоржиньо Рюттер
ЦФ
Манчестер Юнайтед
1
Алтай Баиндыр
ВР
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
15
Тоби Колльер
ОП
8
Скотт Мактоминей
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
7
Антони
ПВ
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
3-1-2-2-2
23
Стил
34
Велтман
6
ван Хеке
5
Данк
8
Хиншелвуд
20
Милнер
11
Гилмор
22
Митома
11
Минте
9
Педро
18
Уэлбек
4-1-1-3-1
24
Онана
2
Далот
5
Магуайр
6
Мартинес
3
Мазрауи
5
Каземиро
20
Мэйну
16
Диалло
8
Фернандеш
9
Рэшфорд
7
Маунт
20
Милнер
20
Балеба
20
Балеба
20
Милнер
11
Гилмор
26
Аяри
26
Аяри
11
Гилмор
22
Митома
7
Адингра
7
Адингра
22
Митома
18
Уэлбек
10
Энкисо
10
Энкисо
18
Уэлбек
11
Минте
10
Рюттер
10
Рюттер
11
Минте
5
Магуайр
4
де Лигт
4
де Лигт
5
Магуайр
8
Фернандеш
8
Мактоминей
8
Мактоминей
8
Фернандеш
9
Рэшфорд
17
Гарначо
17
Гарначо
9
Рэшфорд
16
Диалло
7
Антони
7
Антони
16
Диалло
7
Маунт
11
Зиркзее
11
Зиркзее
7
Маунт
Остались в запасе
Брайтон
Манчестер Юнайтед
19
Carl Rushworth
ВР
44
Игор
ЦЗ
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
48
Тарик Лэмпти
ПЗ
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
1
Алтай Баиндыр
ВР
35
Джонни Эванс
ЦЗ
15
Тоби Колльер
ОП
24
Кристиан Эриксен
АП
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Остались в запасе
19
Carl Rushworth
ВР
44
Игор
ЦЗ
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
48
Тарик Лэмпти
ПЗ
Остались в запасе
1
Алтай Баиндыр
ВР
35
Джонни Эванс
ЦЗ
15
Тоби Колльер
ОП
24
Кристиан Эриксен
АП
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Статистика матча Брайтон - Манчестер Юнайтед
1
2
Всего ударов по воротам
14
11
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
4
4
Нарушения
9
13
Офсайды
0
6
Количество передач
463
507
Сейвы
2
2
Точность передач %
85
87
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
10
8
Удары из-за пределов штрафной
4
3
xG (ожидаемые голы)
2.12
1.41

Смотреть прямую трансляцию матча «Брайтон» против «Манчестер Юнайтед», 2-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 августа 2024 в 14:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Брайтон» – «Манчестер Юнайтед»

Брайтон-Манчестер Юнайтед смотреть онлайн 24 августа

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Брайтон
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