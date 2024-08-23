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  • «Сельта» – «Валенсия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 августа 2024

«Сельта» – «Валенсия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 августа 2024

23 августа 2024, 18:50
Сельта
23.08.2024, пятница, 20:00
Испания. Примера, 2 тур
3 : 1
Завершен
Валенсия
23' О. Мингеса 28' Я. Аспас 60' Ф. Бельтран
14' Д. Лопес
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сельта
25
Иван Вильяр
ВР
23
Карлос Домингес
ЦЗ
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
20
Хави Родригес
ПЗ
16
Жаилсон
ЦП
19
Виллиот Сведберг
ЦП
23
Уго Альварес
ЦП
8
Фран Бельтран
ЦП
23
Дамиан Родригес
АП
10
Яго Аспас
(К) ЦФ
9
Анастасиос Дувикас
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Валенсия
25
Георгий Мамардашвили
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
3
Кристиан Москера
ЦЗ
3
Ярек Гасиоровски
ЦЗ
14
Тьерри Корреа
ПЗ
8
Хави Гуэрра
ЦП
18
Пепелу
(К) ЦП
8
Андре Алмейда
ЦП
17
Рафаэль Мир
ЦФ
9
Уго Дуро
ЦФ
16
Диего Лопес
ЦФ
Главный тренер
Рубен Бараха
Сельта
13
Висенте Гуаита
ВР
25
Марк Видаль
ВР
15
Карл Старфельт
ЦЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
5
Серхио Каррейра
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
19
Жонатан Бамба
ЛВ
5
Уго Сотело
ЦП
6
Илаш Мориба
ЦП
7
Альфон Гонсалес
ЦФ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
11
Пабло Дуран
ЦФ
Валенсия
34
Raúl Jiménez Latorre
ВР
1
Столе Димитриевски
ВР
33
Родриго Абахас
ЦЗ
39
Дженк Озкаджар
ЦЗ
5
Сесар Таррега
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
11
Луис Риоха
ЛВ
22
Уго Гильямон
ОП
10
Мартин Техон
АП
27
Давид Оторби
ПВ
99
Дани Гомес
ЦФ
14
Альберто Мари
ЦФ
3-4-1-2
25
Вильяр
23
Домингес
30
Мингеса
20
Родригес
16
Жаилсон
23
Альварес
8
Бельтран
19
Сведберг
23
Родригес
9
Дувикас
10
Аспас
4-3-3
25
Мамардашвили
14
Корреа
3
Москера
3
Гасиоровски
21
Васкес
8
Гуэрра
18
Пепелу
8
Алмейда
16
Лопес
9
Дуро
17
Мир
20
Родригес
15
Старфельт
15
Старфельт
20
Родригес
30
Мингеса
5
Каррейра
5
Каррейра
30
Мингеса
19
Сведберг
19
Бамба
19
Бамба
19
Сведберг
9
Дувикас
7
Иглесиас
7
Иглесиас
9
Дувикас
10
Аспас
11
Дуран
11
Дуран
10
Аспас
14
Корреа
20
Фулкье
20
Фулкье
14
Корреа
16
Лопес
10
Техон
10
Техон
16
Лопес
8
Гуэрра
11
Риоха
11
Риоха
8
Гуэрра
9
Дуро
99
Гомес
99
Гомес
9
Дуро
17
Мир
14
Мари
14
Мари
17
Мир
Остались в запасе
Сельта
Валенсия
13
Висенте Гуаита
ВР
25
Марк Видаль
ВР
4
Джозеф Айду
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
5
Уго Сотело
ЦП
6
Илаш Мориба
ЦП
7
Альфон Гонсалес
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
34
Raúl Jiménez Latorre
ВР
1
Столе Димитриевски
ВР
33
Родриго Абахас
ЦЗ
39
Дженк Озкаджар
ЦЗ
5
Сесар Таррега
ЦЗ
22
Уго Гильямон
ОП
27
Давид Оторби
ПВ
Главный тренер
Рубен Бараха
Остались в запасе
13
Висенте Гуаита
ВР
25
Марк Видаль
ВР
4
Джозеф Айду
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
5
Уго Сотело
ЦП
6
Илаш Мориба
ЦП
7
Альфон Гонсалес
ЦФ
Остались в запасе
34
Raúl Jiménez Latorre
ВР
1
Столе Димитриевски
ВР
33
Родриго Абахас
ЦЗ
39
Дженк Озкаджар
ЦЗ
5
Сесар Таррега
ЦЗ
22
Уго Гильямон
ОП
27
Давид Оторби
ПВ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Главный тренер
Рубен Бараха
Статистика матча Сельта - Валенсия
3
Всего ударов по воротам
7
13
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Угловые удары
4
7
Нарушения
9
11
Офсайды
2
1
Количество передач
486
492
Сейвы
3
2
Точность передач %
86
84
Удары мимо ворот
2
6
Блокированные удары
0
2
Удары из пределов штрафной
4
10
Удары из-за пределов штрафной
3
3
xG (ожидаемые голы)
1.32
0.89

Смотреть прямую трансляцию матча «Сельта» против «Валенсии», 2-й тур Ла Лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 августа 2024 в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сельта»«Валенсия»

«Сельта» – «Валенсия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 августа 2024

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Валенсия Сельта
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