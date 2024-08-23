23.08.2024, пятница, 20:00
Испания. Примера, 2 тур
Испания. Примера, 2 тур
3 : 1
Завершен
Составы команд
Сельта
Сельта
3-4-1-2
25
Вильяр
23
Домингес
30
Мингеса
20
Родригес
16
Жаилсон
23
Альварес
8
Бельтран
19
Сведберг
23
Родригес
9
Дувикас
10
Аспас
4-3-3
25
Мамардашвили
14
Корреа
3
Москера
3
Гасиоровски
21
Васкес
8
Гуэрра
18
Пепелу
8
Алмейда
16
Лопес
9
Дуро
17
Мир
20
Родригес
15
Старфельт
15
Старфельт
20
Родригес
30
Мингеса
5
Каррейра
5
Каррейра
30
Мингеса
19
Сведберг
19
Бамба
19
Бамба
19
Сведберг
9
Дувикас
7
Иглесиас
7
Иглесиас
9
Дувикас
10
Аспас
11
Дуран
11
Дуран
10
Аспас
14
Корреа
20
Фулкье
20
Фулкье
14
Корреа
16
Лопес
10
Техон
10
Техон
16
Лопес
8
Гуэрра
11
Риоха
11
Риоха
8
Гуэрра
9
Дуро
99
Гомес
99
Гомес
9
Дуро
17
Мир
14
Мари
14
Мари
17
Мир
Остались в запасе
Сельта
Валенсия
13
Висенте Гуаита
ВР
25
Марк Видаль
ВР
4
Джозеф Айду
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
5
Уго Сотело
ЦП
6
Илаш Мориба
ЦП
7
Альфон Гонсалес
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
34
Raúl Jiménez Latorre
ВР
1
Столе Димитриевски
ВР
33
Родриго Абахас
ЦЗ
39
Дженк Озкаджар
ЦЗ
5
Сесар Таррега
ЦЗ
22
Уго Гильямон
ОП
27
Давид Оторби
ПВ
Главный тренер
Рубен Бараха
Остались в запасе
13
Висенте Гуаита
ВР
25
Марк Видаль
ВР
4
Джозеф Айду
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
5
Уго Сотело
ЦП
6
Илаш Мориба
ЦП
7
Альфон Гонсалес
ЦФ
Остались в запасе
34
Raúl Jiménez Latorre
ВР
1
Столе Димитриевски
ВР
33
Родриго Абахас
ЦЗ
39
Дженк Озкаджар
ЦЗ
5
Сесар Таррега
ЦЗ
22
Уго Гильямон
ОП
27
Давид Оторби
ПВ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Главный тренер
Рубен Бараха
Статистика матча Сельта - Валенсия
3
Всего ударов по воротам
7
13
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Угловые удары
4
7
Нарушения
9
11
Офсайды
2
1
Количество передач
486
492
Сейвы
3
2
Точность передач %
86
84
Удары мимо ворот
2
6
Блокированные удары
0
2
Удары из пределов штрафной
4
10
Удары из-за пределов штрафной
3
3
xG (ожидаемые голы)
1.32
0.89
Смотреть прямую трансляцию матча «Сельта» против «Валенсии», 2-й тур Ла Лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 августа 2024 в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сельта» – «Валенсия»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»