23.08.2024, пятница, 15:00
Россия. Первая лига, 7 тур
Россия. Первая лига, 7 тур
2 : 2
Завершен
Составы команд
СКА-Хабаровск
СКА-Хабаровск
4-1-1-2-2
96
Кузнецов
91
Носков
5
Садики
17
Покидышев
53
Журавлев
46
Першин
40
Бавин
10
Симонян
10
Гаджимурадов
10
Гонгадзе
10
Алиев
3-2-1-3-1
13
Косаревский
27
Молодцов
13
Иванов
51
Синяк
8
Капленко
22
Чобанов
28
Забелин
9
Максименко
77
Сасин
10
Саадуев
9
Шпитальный
10
Алиев
11
Гаглоев
11
Гаглоев
10
Алиев
10
Симонян
18
Мирошниченко
18
Мирошниченко
10
Симонян
10
Гонгадзе
10
Гонгапшев
10
Гонгапшев
10
Гонгадзе
9
Шпитальный
2
Чуриков
2
Чуриков
9
Шпитальный
51
Синяк
8
Гуз
8
Гуз
51
Синяк
22
Чобанов
18
Кабахидзе
18
Кабахидзе
22
Чобанов
10
Саадуев
20
Полубояринов
20
Полубояринов
10
Саадуев
Остались в запасе
СКА-Хабаровск
Сокол
98
Ислам Имамов
ВР
86
Кирилл Ершов
ЛЗ
16
Николай Поярков
ЛЗ
50
Артем Быков
ЦЗ
33
Рустам Халимбеков
ЦЗ
92
Роман Емельянов
ОП
11
Дзамболат Цаллагов
ЛВ
77
Михаил Костюков
ПВ
29
Яо Шарль
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Воецкий
1
Тимур Крайков
ВР
6
Иван Мокшин
ЦЗ
21
Егор Карпицкий
ЦФ
Главный тренер
Алексей Бага
Остались в запасе
98
Ислам Имамов
ВР
86
Кирилл Ершов
ЛЗ
16
Николай Поярков
ЛЗ
50
Артем Быков
ЦЗ
33
Рустам Халимбеков
ЦЗ
92
Роман Емельянов
ОП
11
Дзамболат Цаллагов
ЛВ
77
Михаил Костюков
ПВ
29
Яо Шарль
ЦФ
Остались в запасе
1
Тимур Крайков
ВР
6
Иван Мокшин
ЦЗ
21
Егор Карпицкий
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Воецкий
Главный тренер
Алексей Бага
Статистика матча СКА-Хабаровск - Сокол
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Смотреть прямую трансляцию матча «СКА-Хабаровск» против «Сокола», 7-й тур Первой лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 августа 2024 в 15:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «СКА-Хабаровск» – «Сокол»
- Матч будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»