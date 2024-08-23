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  • «СКА-Хабаровск» – «Сокол»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 августа 2024

«СКА-Хабаровск» – «Сокол»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 августа 2024

23 августа 2024, 13:50
СКА-Хабаровск
23.08.2024, пятница, 15:00
Россия. Первая лига, 7 тур
2 : 2
Завершен
Сокол
45' Н. Першин 49' Р. Гаджимурадов
4' А. Максименко 20' А. Максименко
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СКА-Хабаровск
96
Алексей Кузнецов
ВР
91
Егор Носков
ЛЗ
53
Юрий Журавлев
ЦЗ
5
Нехар Садики
ЦЗ
17
Николай Покидышев
ЦЗ
46
Никита Першин
ОП
40
Юрий Бавин
ЦП
10
Артем Симонян
АП
10
Рамазан Гаджимурадов
ПВ
10
Камран Алиев
ЦФ
10
Георгий Гонгадзе
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Воецкий
Сокол
13
Петр Косаревский
ВР
51
Антон Синяк
ЛЗ
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
8
Никита Капленко
ОП
22
Руслан Чобанов
ОП
28
Павел Забелин
ЦП
10
Шамиль Саадуев
АП
77
Дмитрий Сасин
АП
9
Артем Максименко
ПВ
9
Владислав Шпитальный
ЦФ
Главный тренер
Алексей Бага
СКА-Хабаровск
98
Ислам Имамов
ВР
86
Кирилл Ершов
ЛЗ
16
Николай Поярков
ЛЗ
50
Артем Быков
ЦЗ
33
Рустам Халимбеков
ЦЗ
11
Дзамболат Цаллагов
ЛВ
92
Роман Емельянов
ОП
11
Александр Гаглоев
ЦП
18
Никита Мирошниченко
ЦП
77
Михаил Костюков
ПВ
29
Яо Шарль
ЦФ
10
Альбек Гонгапшев
ЦФ
Сокол
1
Тимур Крайков
ВР
6
Иван Мокшин
ЦЗ
2
Иван Чуриков
ПЗ
8
Александр Гуз
ОП
18
Владимир Кабахидзе
ЦП
20
Данил Полубояринов
ЦП
21
Егор Карпицкий
ЦФ
4-1-1-2-2
96
Кузнецов
91
Носков
5
Садики
17
Покидышев
53
Журавлев
46
Першин
40
Бавин
10
Симонян
10
Гаджимурадов
10
Гонгадзе
10
Алиев
3-2-1-3-1
13
Косаревский
27
Молодцов
13
Иванов
51
Синяк
8
Капленко
22
Чобанов
28
Забелин
9
Максименко
77
Сасин
10
Саадуев
9
Шпитальный
10
Алиев
11
Гаглоев
11
Гаглоев
10
Алиев
10
Симонян
18
Мирошниченко
18
Мирошниченко
10
Симонян
10
Гонгадзе
10
Гонгапшев
10
Гонгапшев
10
Гонгадзе
9
Шпитальный
2
Чуриков
2
Чуриков
9
Шпитальный
51
Синяк
8
Гуз
8
Гуз
51
Синяк
22
Чобанов
18
Кабахидзе
18
Кабахидзе
22
Чобанов
10
Саадуев
20
Полубояринов
20
Полубояринов
10
Саадуев
Остались в запасе
СКА-Хабаровск
Сокол
98
Ислам Имамов
ВР
86
Кирилл Ершов
ЛЗ
16
Николай Поярков
ЛЗ
50
Артем Быков
ЦЗ
33
Рустам Халимбеков
ЦЗ
92
Роман Емельянов
ОП
11
Дзамболат Цаллагов
ЛВ
77
Михаил Костюков
ПВ
29
Яо Шарль
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Воецкий
1
Тимур Крайков
ВР
6
Иван Мокшин
ЦЗ
21
Егор Карпицкий
ЦФ
Главный тренер
Алексей Бага
Остались в запасе
98
Ислам Имамов
ВР
86
Кирилл Ершов
ЛЗ
16
Николай Поярков
ЛЗ
50
Артем Быков
ЦЗ
33
Рустам Халимбеков
ЦЗ
92
Роман Емельянов
ОП
11
Дзамболат Цаллагов
ЛВ
77
Михаил Костюков
ПВ
29
Яо Шарль
ЦФ
Остались в запасе
1
Тимур Крайков
ВР
6
Иван Мокшин
ЦЗ
21
Егор Карпицкий
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Воецкий
Главный тренер
Алексей Бага
Статистика матча СКА-Хабаровск - Сокол
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2

Смотреть прямую трансляцию матча «СКА-Хабаровск» против «Сокола», 7-й тур Первой лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 августа 2024 в 15:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «СКА-Хабаровск»«Сокол»

«СКА-Хабаровск» – «Сокол»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 августа 2024

Источник: «Бомбардир»
Россия. Первая лига Сокол СКА-Хабаровск
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