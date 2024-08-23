Смотреть прямую трансляцию матча «СКА-Хабаровск» против «Сокола», 7-й тур Первой лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 августа 2024 в 15:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «СКА-Хабаровск» – «Сокол»