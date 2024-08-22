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  • «Бранн» – «Астана»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 августа 2024

«Бранн» – «Астана»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 августа 2024

22 августа 2024, 18:50
Бранн
22.08.2024, четверг, 20:00
Лига конференций, 4 раунд
2 : 0
Ответный матч – 0 : 3
Завершен
Астана
12' Ф. Майре 70' Б. Финне
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бранн
1
Матиас Дюнгеланд
ВР
3
Фредрик-Паллесен Кнудсен
ЦЗ
23
Торе Педерсен
ПЗ
17
Йоахим Солтведт
ЛП
9
Никлас Кастро
ЛВ
19
Сандер Эрик Картум
ЦП
8
Эмиль Корнвиг
ЦП
7
Феликс-Хорн Майре
ЦП
24
Рубен Кристиансен
ЦФ
11
Оле-Дидрик Бломберг
ЦФ
19
Ауне Хеггебе
ЦФ
Главный тренер
Эйрик Хорнеланд
Астана
93
Йосип Чондрич
ВР
55
Алекса Аманович
ЛЗ
5
Кипрас Казуколовас
ЦЗ
2
Карло Бартолец
ЦЗ
22
Александр Марочкин
ЦЗ
28
Усман Камара
ЛВ
11
Ян Вороговский
ЦП
10
Марин Томасов
ЦП
7
Макс Эбонг
АП
7
Назми Грипши
АП
99
Чинеду Жоффри
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Бранн
77
Martin Borsheim
ВР
5
Эйвинд Хелланд
ЦЗ
13
Rasmus Holten
ЦЗ
5
Джафет Сери
ЦЗ
5
Сакариас Опсал
ЦП
27
Мадс Санде
ЦП
14
Ульрик Матисен
ПВ
11
Бор Финне
ЦФ
24
Eirik Johansen
ЦФ
Астана
16
Александр Заруцкий
ВР
74
Мухамеджан Сейсен
ВР
27
Тимур Досмагамбетов
ЛЗ
3
Бранимир Калайца
ЦЗ
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
10
Эльхан Астанов
ЛВ
72
Станислав Басманов
ЛВ
7
Исламбек Куат
ОП
24
Барнс Осеи
ЦП
20
Ннамди Аханону
ЦФ
81
Рамазан Каримов
ЦФ
2-4-1-3
1
Дюнгеланд
3
Кнудсен
23
Педерсен
17
Солтведт
8
Корнвиг
7
Майре
19
Картум
9
Кастро
19
Хеггебе
11
Бломберг
24
Кристиансен
4-2-3-1
93
Чондрич
5
Казуколовас
2
Бартолец
22
Марочкин
55
Аманович
11
Вороговский
10
Томасов
7
Эбонг
7
Грипши
28
Камара
99
Жоффри
19
Картум
27
Санде
27
Санде
19
Картум
9
Кастро
14
Матисен
14
Матисен
9
Кастро
19
Хеггебе
11
Финне
11
Финне
19
Хеггебе
7
Эбонг
7
Куат
7
Куат
7
Эбонг
10
Томасов
20
Аханону
20
Аханону
10
Томасов
Остались в запасе
Бранн
Астана
77
Martin Borsheim
ВР
5
Эйвинд Хелланд
ЦЗ
13
Rasmus Holten
ЦЗ
5
Джафет Сери
ЦЗ
5
Сакариас Опсал
ЦП
24
Eirik Johansen
ЦФ
Главный тренер
Эйрик Хорнеланд
16
Александр Заруцкий
ВР
74
Мухамеджан Сейсен
ВР
27
Тимур Досмагамбетов
ЛЗ
3
Бранимир Калайца
ЦЗ
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
24
Барнс Осеи
ЦП
10
Эльхан Астанов
ЛВ
72
Станислав Басманов
ЛВ
81
Рамазан Каримов
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Остались в запасе
77
Martin Borsheim
ВР
5
Эйвинд Хелланд
ЦЗ
13
Rasmus Holten
ЦЗ
5
Джафет Сери
ЦЗ
5
Сакариас Опсал
ЦП
24
Eirik Johansen
ЦФ
Остались в запасе
16
Александр Заруцкий
ВР
74
Мухамеджан Сейсен
ВР
27
Тимур Досмагамбетов
ЛЗ
3
Бранимир Калайца
ЦЗ
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
24
Барнс Осеи
ЦП
10
Эльхан Астанов
ЛВ
72
Станислав Басманов
ЛВ
81
Рамазан Каримов
ЦФ
Главный тренер
Эйрик Хорнеланд
Главный тренер
Григорий Бабаян
Статистика матча Бранн - Астана
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Бранн» против «Астаны», 4-й раунд Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 августа 2024 в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бранн» – «Астана»

«Бранн» – «Астана»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 августа 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига конференций Астана Бранн
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