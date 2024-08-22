Смотреть прямую трансляцию матча «Бранн» против «Астаны», 4-й раунд Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 августа 2024 в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бранн» – «Астана»