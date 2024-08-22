22.08.2024, четверг, 20:00
Лига конференций, 4 раунд
Лига конференций, 4 раунд
2 : 0
Завершен
Составы команд
Бранн
Бранн
2-4-1-3
1
Дюнгеланд
3
Кнудсен
23
Педерсен
17
Солтведт
8
Корнвиг
7
Майре
19
Картум
9
Кастро
19
Хеггебе
11
Бломберг
24
Кристиансен
4-2-3-1
93
Чондрич
5
Казуколовас
2
Бартолец
22
Марочкин
55
Аманович
11
Вороговский
10
Томасов
7
Эбонг
7
Грипши
28
Камара
99
Жоффри
19
Картум
27
Санде
27
Санде
19
Картум
9
Кастро
14
Матисен
14
Матисен
9
Кастро
19
Хеггебе
11
Финне
11
Финне
19
Хеггебе
7
Эбонг
7
Куат
7
Куат
7
Эбонг
10
Томасов
20
Аханону
20
Аханону
10
Томасов
Остались в запасе
Бранн
Астана
77
Martin Borsheim
ВР
5
Эйвинд Хелланд
ЦЗ
13
Rasmus Holten
ЦЗ
5
Джафет Сери
ЦЗ
5
Сакариас Опсал
ЦП
24
Eirik Johansen
ЦФ
Главный тренер
Эйрик Хорнеланд
16
Александр Заруцкий
ВР
74
Мухамеджан Сейсен
ВР
27
Тимур Досмагамбетов
ЛЗ
3
Бранимир Калайца
ЦЗ
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
24
Барнс Осеи
ЦП
10
Эльхан Астанов
ЛВ
72
Станислав Басманов
ЛВ
81
Рамазан Каримов
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Остались в запасе
77
Martin Borsheim
ВР
5
Эйвинд Хелланд
ЦЗ
13
Rasmus Holten
ЦЗ
5
Джафет Сери
ЦЗ
5
Сакариас Опсал
ЦП
24
Eirik Johansen
ЦФ
Остались в запасе
16
Александр Заруцкий
ВР
74
Мухамеджан Сейсен
ВР
27
Тимур Досмагамбетов
ЛЗ
3
Бранимир Калайца
ЦЗ
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
24
Барнс Осеи
ЦП
10
Эльхан Астанов
ЛВ
72
Станислав Басманов
ЛВ
81
Рамазан Каримов
ЦФ
Главный тренер
Эйрик Хорнеланд
Главный тренер
Григорий Бабаян
Статистика матча Бранн - Астана
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Бранн» против «Астаны», 4-й раунд Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 августа 2024 в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бранн» – «Астана»
- Матч будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»