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  • «Динамо» Киев – «Зальцбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 августа 2024

«Динамо» Киев – «Зальцбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 августа 2024

21 августа 2024, 20:50
Динамо К
21.08.2024, среда, 22:00
Лига чемпионов, 4 раунд
0 : 2
Ответный матч – 1 : 1
Завершен
Зальцбург
29' Д. Нене 50' М. Кьергор (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо К
1
Георгий Бущан
ВР
44
Владислав Дубинчак
ЛЗ
4
Денис Попов
ЦЗ
32
Тарас Михавко
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
6
Владимир Бражко
ОП
10
Николай Шапаренко
ЦП
8
Александр Пихаленок
ЦП
22
Владислав Кабаев
АП
7
Андрей Ярмоленко
(К) ПВ
19
Владислав Ванат
ЦФ
Главный тренер
Александр Шовковский
Зальцбург
28
Янис Бласвих
(К) ВР
37
Амар Дедич
ЛЗ
71
Алекса Терзич
ЛЗ
91
Камиль Пиатковски
ЦЗ
6
Самсон Байду
ЦЗ
29
Люка Гурна
ОП
2
Мадс Бидструп
ЦП
49
Мусса Йео
ЦП
6
Мауриц Кьергор
АП
10
Оскар Глух
АП
45
Доржель Нене
ЦФ
Динамо К
35
Руслан Нещерет
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
40
Кристиан Биловар
ЦЗ
3
Брайан Себальос
ЦЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
91
Николай Михайленко
ОП
21
Джастин Лонвейк
ЦП
18
Александр Андриевский
ЦП
15
Валентин Рубчинский
ЦП
45
Максим Брагару
ПВ
9
Назар Волошин
ПВ
21
Владислав Супряга
ЦФ
Зальцбург
30
Александер Шлагер
ВР
1
Салько Хамзич
ВР
20
Игнас ван дер Бремпт
ЦЗ
24
Брайан Око
ЦЗ
4
Йон Мельберг
ЦЗ
14
Адам Дагхим
ЛВ
6
Мамади Дьямбу
ОП
33
Николас Капалдо
ЦП
10
Oliver Lukić
ЦП
10
Петар Ратков
ЦФ
30
Гауссу Диаките
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Бущан
44
Дубинчак
4
Попов
32
Михавко
20
Караваев
6
Бражко
10
Шапаренко
8
Пихаленок
22
Кабаев
7
Ярмоленко
19
Ванат
4-1-2-2-1
28
Бласвих
37
Дедич
91
Пиатковски
6
Байду
71
Терзич
29
Гурна
2
Бидструп
49
Йео
6
Кьергор
10
Глух
45
Нене
20
Караваев
18
Тымчик
18
Тымчик
20
Караваев
6
Бражко
91
Михайленко
91
Михайленко
6
Бражко
19
Ванат
45
Брагару
45
Брагару
19
Ванат
7
Ярмоленко
9
Волошин
9
Волошин
7
Ярмоленко
22
Кабаев
21
Супряга
21
Супряга
22
Кабаев
71
Терзич
20
ван дер Бремпт
20
ван дер Бремпт
71
Терзич
29
Гурна
33
Капалдо
33
Капалдо
29
Гурна
49
Йео
10
10
49
Йео
45
Нене
14
Дагхим
14
Дагхим
45
Нене
6
Кьергор
10
Ратков
10
Ратков
6
Кьергор
Остались в запасе
Динамо К
Зальцбург
35
Руслан Нещерет
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
40
Кристиан Биловар
ЦЗ
3
Брайан Себальос
ЦЗ
21
Джастин Лонвейк
ЦП
18
Александр Андриевский
ЦП
15
Валентин Рубчинский
ЦП
Главный тренер
Александр Шовковский
30
Александер Шлагер
ВР
1
Салько Хамзич
ВР
24
Брайан Око
ЦЗ
4
Йон Мельберг
ЦЗ
6
Мамади Дьямбу
ОП
30
Гауссу Диаките
ЦФ
Остались в запасе
35
Руслан Нещерет
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
40
Кристиан Биловар
ЦЗ
3
Брайан Себальос
ЦЗ
21
Джастин Лонвейк
ЦП
18
Александр Андриевский
ЦП
15
Валентин Рубчинский
ЦП
Остались в запасе
30
Александер Шлагер
ВР
1
Салько Хамзич
ВР
24
Брайан Око
ЦЗ
4
Йон Мельберг
ЦЗ
6
Мамади Дьямбу
ОП
30
Гауссу Диаките
ЦФ
Главный тренер
Александр Шовковский
Статистика матча Динамо К - Зальцбург
2
2
Всего ударов по воротам
13
16
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
5
6
Нарушения
11
16
Офсайды
2
1
Количество передач
471
467
Сейвы
4
3
Точность передач %
84
84
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
3
6
Удары из пределов штрафной
11
9
Удары из-за пределов штрафной
2
7

Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» Киев против «Зальцбурга», 4-й раунд Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 августа 2024 в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо» Киев – «Зальцбург»

«Динамо» Киев – «Зальцбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 августа 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Зальцбург Динамо К
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