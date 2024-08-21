21.08.2024, среда, 22:00
Лига чемпионов, 4 раунд
Лига чемпионов, 4 раунд
0 : 2
Завершен
Составы команд
Динамо К
Динамо К
4-1-2-2-1
1
Бущан
44
Дубинчак
4
Попов
32
Михавко
20
Караваев
6
Бражко
10
Шапаренко
8
Пихаленок
22
Кабаев
7
Ярмоленко
19
Ванат
4-1-2-2-1
28
Бласвих
37
Дедич
91
Пиатковски
6
Байду
71
Терзич
29
Гурна
2
Бидструп
49
Йео
6
Кьергор
10
Глух
45
Нене
20
Караваев
18
Тымчик
18
Тымчик
20
Караваев
6
Бражко
91
Михайленко
91
Михайленко
6
Бражко
19
Ванат
45
Брагару
45
Брагару
19
Ванат
7
Ярмоленко
9
Волошин
9
Волошин
7
Ярмоленко
22
Кабаев
21
Супряга
21
Супряга
22
Кабаев
71
Терзич
20
ван дер Бремпт
20
ван дер Бремпт
71
Терзич
29
Гурна
33
Капалдо
33
Капалдо
29
Гурна
49
Йео
10
10
49
Йео
45
Нене
14
Дагхим
14
Дагхим
45
Нене
6
Кьергор
10
Ратков
10
Ратков
6
Кьергор
Остались в запасе
Динамо К
Зальцбург
35
Руслан Нещерет
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
40
Кристиан Биловар
ЦЗ
3
Брайан Себальос
ЦЗ
21
Джастин Лонвейк
ЦП
18
Александр Андриевский
ЦП
15
Валентин Рубчинский
ЦП
Главный тренер
Александр Шовковский
30
Александер Шлагер
ВР
1
Салько Хамзич
ВР
24
Брайан Око
ЦЗ
4
Йон Мельберг
ЦЗ
6
Мамади Дьямбу
ОП
30
Гауссу Диаките
ЦФ
Остались в запасе
35
Руслан Нещерет
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
40
Кристиан Биловар
ЦЗ
3
Брайан Себальос
ЦЗ
21
Джастин Лонвейк
ЦП
18
Александр Андриевский
ЦП
15
Валентин Рубчинский
ЦП
Остались в запасе
30
Александер Шлагер
ВР
1
Салько Хамзич
ВР
24
Брайан Око
ЦЗ
4
Йон Мельберг
ЦЗ
6
Мамади Дьямбу
ОП
30
Гауссу Диаките
ЦФ
Главный тренер
Александр Шовковский
Статистика матча Динамо К - Зальцбург
2
2
Всего ударов по воротам
13
16
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
5
6
Нарушения
11
16
Офсайды
2
1
Количество передач
471
467
Сейвы
4
3
Точность передач %
84
84
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
3
6
Удары из пределов штрафной
11
9
Удары из-за пределов штрафной
2
7
Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» Киев против «Зальцбурга», 4-й раунд Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 августа 2024 в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо» Киев – «Зальцбург»
- Прямую трансляцию матча можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»