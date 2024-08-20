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  • «Динамо» – «Карабах»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2024

«Динамо» – «Карабах»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2024

20 августа 2024, 20:50
Динамо Загреб
20.08.2024, вторник, 22:00
Лига чемпионов, 4 раунд
3 : 0
Ответный матч – 2 : 0
Завершен
Карабах
29' М. Пьяца 75' С. Куленович 80' С. Куленович
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Загреб
33
Иван Невистич
ВР
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
3
Сэми Ммае
ЦЗ
33
Стефан Ристовски
ПЗ
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
11
Арбер Ходжа
ЛВ
8
Петар Сучич
ОП
27
Йосип Мишич
ЦП
20
Мартин Батурина
ЦП
7
Марко Пьяца
ЦФ
9
Бруно Петкович
(К) ЦФ
Главный тренер
Анте Чачич
Карабах
97
Фабиан Бантич
ВР
13
Бахлул Мустафазаде
ЦЗ
81
Кевин Медина
ЦЗ
1
Матеус Силва
ПЗ
18
Жулио Ромао
ОП
10
Абделлах Зубир
(К) ЦП
11
Леандру Андраде
АП
8
Яссин Бензия
АП
23
Жуниньо
ПВ
44
Эльвин Джафаргулиев
ЦФ
66
Патрик Андраде
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Динамо Загреб
1
Даниэль Загорац
ВР
44
Иван Филипович
ВР
26
Такуя Огивара
ЛЗ
16
Рауль Торренте
ЦЗ
6
Максим Бернауэр
ЦЗ
77
Дарио Шпикич
ЛВ
80
Лукас Качавенда
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
6
Бранко Павич
ЦП
23
Лука Врбанчич
АП
17
Сандро Куленович
ЦФ
70
Хуан Кордоба
ЦФ
Карабах
12
Sadiq Mammadzada
ВР
1
Шахруддин Махаммадалиев
ВР
30
Аббас Гусейнов
ЦЗ
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
28
Хамиду Кейта
ЛВ
19
Редон Джиджа
ЛВ
10
Алексей Исаев
ОП
20
Ричард Алмейда
ЦП
77
Матеуш Кочальски
ЦФ
7
Турал Байрамов
ЦФ
90
Нариман Ахундзаде
ЦФ
9
Муса Гурбанлы
ЦФ
4-1-2-1-2
33
Невистич
33
Ристовски
28
Теофил-Катерин
3
Ммае
18
Пьерр-Габриэль
8
Сучич
27
Мишич
20
Батурина
11
Ходжа
9
Петкович
7
Пьяца
3-1-1-3-2
97
Бантич
1
Силва
81
Медина
13
Мустафазаде
18
Ромао
10
Зубир
23
Жуниньо
8
Бензия
11
Андраде
66
Андраде
44
Джафаргулиев
33
Ристовски
26
Огивара
26
Огивара
33
Ристовски
7
Пьяца
6
Бернауэр
6
Бернауэр
7
Пьяца
8
Сучич
26
Рог
26
Рог
8
Сучич
11
Ходжа
17
Куленович
17
Куленович
11
Ходжа
9
Петкович
70
Кордоба
70
Кордоба
9
Петкович
11
Андраде
7
Байрамов
7
Байрамов
11
Андраде
Остались в запасе
Динамо Загреб
Карабах
1
Даниэль Загорац
ВР
44
Иван Филипович
ВР
16
Рауль Торренте
ЦЗ
80
Лукас Качавенда
ЦП
6
Бранко Павич
ЦП
23
Лука Врбанчич
АП
77
Дарио Шпикич
ЛВ
Главный тренер
Анте Чачич
12
Sadiq Mammadzada
ВР
1
Шахруддин Махаммадалиев
ВР
30
Аббас Гусейнов
ЦЗ
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
10
Алексей Исаев
ОП
20
Ричард Алмейда
ЦП
28
Хамиду Кейта
ЛВ
19
Редон Джиджа
ЛВ
77
Матеуш Кочальски
ЦФ
90
Нариман Ахундзаде
ЦФ
9
Муса Гурбанлы
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Остались в запасе
1
Даниэль Загорац
ВР
44
Иван Филипович
ВР
16
Рауль Торренте
ЦЗ
80
Лукас Качавенда
ЦП
6
Бранко Павич
ЦП
23
Лука Врбанчич
АП
77
Дарио Шпикич
ЛВ
Остались в запасе
12
Sadiq Mammadzada
ВР
1
Шахруддин Махаммадалиев
ВР
30
Аббас Гусейнов
ЦЗ
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
10
Алексей Исаев
ОП
20
Ричард Алмейда
ЦП
28
Хамиду Кейта
ЛВ
19
Редон Джиджа
ЛВ
77
Матеуш Кочальски
ЦФ
90
Нариман Ахундзаде
ЦФ
9
Муса Гурбанлы
ЦФ
Главный тренер
Анте Чачич
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Статистика матча Динамо Загреб - Карабах
2
1
Всего ударов по воротам
20
18
Удары в створ
9
4
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
5
6
Нарушения
18
10
Офсайды
0
1
Количество передач
339
447
Сейвы
4
5
Точность передач %
78
85
Удары мимо ворот
9
10
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
14
10
Удары из-за пределов штрафной
6
8

Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» против «Карабаха», 4-й раунд Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 августа 2024 в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо» – «Карабах»

«Динамо» – «Карабах»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Карабах Динамо Загреб
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