20.08.2024, вторник, 22:00
Лига чемпионов, 4 раунд
Лига чемпионов, 4 раунд
3 : 0
Завершен
Составы команд
Динамо Загреб
Динамо Загреб
4-1-2-1-2
33
Невистич
33
Ристовски
28
Теофил-Катерин
3
Ммае
18
Пьерр-Габриэль
8
Сучич
27
Мишич
20
Батурина
11
Ходжа
9
Петкович
7
Пьяца
3-1-1-3-2
97
Бантич
1
Силва
81
Медина
13
Мустафазаде
18
Ромао
10
Зубир
23
Жуниньо
8
Бензия
11
Андраде
66
Андраде
44
Джафаргулиев
33
Ристовски
26
Огивара
26
Огивара
33
Ристовски
7
Пьяца
6
Бернауэр
6
Бернауэр
7
Пьяца
8
Сучич
26
Рог
26
Рог
8
Сучич
11
Ходжа
17
Куленович
17
Куленович
11
Ходжа
9
Петкович
70
Кордоба
70
Кордоба
9
Петкович
11
Андраде
7
Байрамов
7
Байрамов
11
Андраде
Остались в запасе
Динамо Загреб
Карабах
1
Даниэль Загорац
ВР
44
Иван Филипович
ВР
16
Рауль Торренте
ЦЗ
80
Лукас Качавенда
ЦП
6
Бранко Павич
ЦП
23
Лука Врбанчич
АП
77
Дарио Шпикич
ЛВ
Главный тренер
Анте Чачич
12
Sadiq Mammadzada
ВР
1
Шахруддин Махаммадалиев
ВР
30
Аббас Гусейнов
ЦЗ
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
10
Алексей Исаев
ОП
20
Ричард Алмейда
ЦП
28
Хамиду Кейта
ЛВ
19
Редон Джиджа
ЛВ
77
Матеуш Кочальски
ЦФ
90
Нариман Ахундзаде
ЦФ
9
Муса Гурбанлы
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Остались в запасе
1
Даниэль Загорац
ВР
44
Иван Филипович
ВР
16
Рауль Торренте
ЦЗ
80
Лукас Качавенда
ЦП
6
Бранко Павич
ЦП
23
Лука Врбанчич
АП
77
Дарио Шпикич
ЛВ
Остались в запасе
12
Sadiq Mammadzada
ВР
1
Шахруддин Махаммадалиев
ВР
30
Аббас Гусейнов
ЦЗ
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
10
Алексей Исаев
ОП
20
Ричард Алмейда
ЦП
28
Хамиду Кейта
ЛВ
19
Редон Джиджа
ЛВ
77
Матеуш Кочальски
ЦФ
90
Нариман Ахундзаде
ЦФ
9
Муса Гурбанлы
ЦФ
Главный тренер
Анте Чачич
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Статистика матча Динамо Загреб - Карабах
2
1
Всего ударов по воротам
20
18
Удары в створ
9
4
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
5
6
Нарушения
18
10
Офсайды
0
1
Количество передач
339
447
Сейвы
4
5
Точность передач %
78
85
Удары мимо ворот
9
10
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
14
10
Удары из-за пределов штрафной
6
8
Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» против «Карабаха», 4-й раунд Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 августа 2024 в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо» – «Карабах»
- Прямую трансляцию матча можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»