18.08.2024, воскресенье, 21:45
Италия. Серия А, 1 тур
Италия. Серия А, 1 тур
3 : 1
Завершен
Составы команд
Лацио
Лацио
4-1-2-2-1
49
Проведель
29
Лаццари
16
Казале
26
Романьоли
77
Марушич
6
Ровелла
16
Деле-Баширу
6
Гендузи
10
Дзакканьи
14
Нослин
11
Кастелланос
4-4-1-1
66
Йоронен
7
Дзампано
33
Шверко
15
Альтаре
30
Свобода
8
Андерсен
32
Дункан
77
Эллертссон
20
Саградо
11
Ористанио
9
Гюткьяер
6
Гендузи
8
Кастровилли
8
Кастровилли
6
Гендузи
6
Ровелла
15
Весино
15
Весино
6
Ровелла
14
Нослин
11
Исаксен
11
Исаксен
14
Нослин
11
Кастелланос
9
Педро
9
Педро
11
Кастелланос
10
Дзакканьи
17
Чауна
17
Чауна
10
Дзакканьи
20
Саградо
5
Хапс
5
Хапс
20
Саградо
8
Андерсен
23
23
8
Андерсен
77
Эллертссон
89
Чрнигой
89
Чрнигой
77
Эллертссон
11
Ористанио
77
Пьерини
77
Пьерини
11
Ористанио
9
Гюткьяер
9
Раймондо
9
Раймондо
9
Гюткьяер
Остались в запасе
Лацио
Венеция
35
Христос Мандас
ВР
55
Алессио Фурланетто
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
4
Патрик
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
32
Данило Катальди
ЦП
22
Булайе Диа
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
1
Филип Станкович
ВР
23
Маттео Гранди
ВР
3
Lorenzo Lucchesi
ЦЗ
77
Исса Думбия
ЦП
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Остались в запасе
35
Христос Мандас
ВР
55
Алессио Фурланетто
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
4
Патрик
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
32
Данило Катальди
ЦП
22
Булайе Диа
ЦФ
Остались в запасе
1
Филип Станкович
ВР
23
Маттео Гранди
ВР
3
Lorenzo Lucchesi
ЦЗ
77
Исса Думбия
ЦП
Главный тренер
Марко Барони
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Статистика матча Лацио - Венеция
1
2
Всего ударов по воротам
13
11
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
6
3
Нарушения
14
11
Офсайды
0
1
Количество передач
594
287
Сейвы
2
4
Точность передач %
91
81
Удары мимо ворот
5
6
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
9
6
Удары из-за пределов штрафной
4
5
xG (ожидаемые голы)
1.98
0.67
Смотреть прямую трансляцию матча «Лацио» против «Венеции», 1-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 августа 2024 в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лацио» – «Венеция»
- Прямую трансляцию матча можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 3».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»