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  • «Лацио» – «Венеция»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 августа 2024

«Лацио» – «Венеция»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 августа 2024

18 августа 2024, 20:35
Лацио
18.08.2024, воскресенье, 21:45
Италия. Серия А, 1 тур
3 : 1
Завершен
Венеция
11' В. Кастелланос 44' М. Дзакканьи (П) 81' Д. Альтаре (АГ)
3' М. Андерсен
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
49
Иван Проведель
ВР
16
Николо Казале
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
10
Маттиа Дзакканьи
(К) ЛВ
6
Николо Ровелла
ОП
16
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
6
Маттео Гендузи
ЦП
14
Тижани Нослин
ПВ
11
Валентин Кастелланос
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Венеция
66
Йессе Йоронен
ВР
30
Михаэль Свобода
ЦЗ
33
Марин Шверко
ЦЗ
15
Джорджио Альтаре
ЦЗ
7
Франческо Дзампано
(К) ПЗ
20
Ричи Саградо
ЦП
8
Магнус Андерсен
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
77
Микаэль Эгилл Эллертссон
ЦП
11
Гаэтано Ористанио
АП
9
Кристиан Гюткьяер
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Лацио
35
Христос Мандас
ВР
55
Алессио Фурланетто
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
4
Патрик
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
32
Данило Катальди
ЦП
8
Гаэтано Кастровилли
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
11
Густав Исаксен
ПП
9
Педро
ПВ
22
Булайе Диа
ЦФ
17
Лум Чауна
ЦФ
Венеция
1
Филип Станкович
ВР
23
Маттео Гранди
ВР
5
Ригесиано Хапс
ЛЗ
3
Lorenzo Lucchesi
ЦЗ
77
Николас Пьерини
ЛВ
23
N. Lella
ЦП
77
Исса Думбия
ЦП
89
Домен Чрнигой
ПП
9
Антонио Раймондо
ЦФ
4-1-2-2-1
49
Проведель
29
Лаццари
16
Казале
26
Романьоли
77
Марушич
6
Ровелла
16
Деле-Баширу
6
Гендузи
10
Дзакканьи
14
Нослин
11
Кастелланос
4-4-1-1
66
Йоронен
7
Дзампано
33
Шверко
15
Альтаре
30
Свобода
8
Андерсен
32
Дункан
77
Эллертссон
20
Саградо
11
Ористанио
9
Гюткьяер
6
Гендузи
8
Кастровилли
8
Кастровилли
6
Гендузи
6
Ровелла
15
Весино
15
Весино
6
Ровелла
14
Нослин
11
Исаксен
11
Исаксен
14
Нослин
11
Кастелланос
9
Педро
9
Педро
11
Кастелланос
10
Дзакканьи
17
Чауна
17
Чауна
10
Дзакканьи
20
Саградо
5
Хапс
5
Хапс
20
Саградо
8
Андерсен
23
23
8
Андерсен
77
Эллертссон
89
Чрнигой
89
Чрнигой
77
Эллертссон
11
Ористанио
77
Пьерини
77
Пьерини
11
Ористанио
9
Гюткьяер
9
Раймондо
9
Раймондо
9
Гюткьяер
Остались в запасе
Лацио
Венеция
35
Христос Мандас
ВР
55
Алессио Фурланетто
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
4
Патрик
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
32
Данило Катальди
ЦП
22
Булайе Диа
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
1
Филип Станкович
ВР
23
Маттео Гранди
ВР
3
Lorenzo Lucchesi
ЦЗ
77
Исса Думбия
ЦП
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Остались в запасе
35
Христос Мандас
ВР
55
Алессио Фурланетто
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
4
Патрик
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
32
Данило Катальди
ЦП
22
Булайе Диа
ЦФ
Остались в запасе
1
Филип Станкович
ВР
23
Маттео Гранди
ВР
3
Lorenzo Lucchesi
ЦЗ
77
Исса Думбия
ЦП
Главный тренер
Марко Барони
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Статистика матча Лацио - Венеция
1
2
Всего ударов по воротам
13
11
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
6
3
Нарушения
14
11
Офсайды
0
1
Количество передач
594
287
Сейвы
2
4
Точность передач %
91
81
Удары мимо ворот
5
6
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
9
6
Удары из-за пределов штрафной
4
5
xG (ожидаемые голы)
1.98
0.67

Смотреть прямую трансляцию матча «Лацио» против «Венеции», 1-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 августа 2024 в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лацио» – «Венеция»

  • Прямую трансляцию матча можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 3».
  • Также игру будет транслировать «Fonbet».

Лацио-Венеция смотреть онлайн 18 августа

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Венеция Лацио
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