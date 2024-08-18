18.08.2024, воскресенье, 18:00
Россия. Первая лига, 6 тур
Россия. Первая лига, 6 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Сокол
Сокол
3-2-2-2-1
13
Косаревский
51
Синяк
13
Иванов
8
Дудиев
8
Гуз
22
Чобанов
28
Забелин
20
Полубояринов
77
Сасин
9
Максименко
21
Карпицкий
3-1-1-3-2
1
Баклов
5
Кутин
62
Карпов
38
Захаров
17
Анисимов
20
Мацхарашвили
7
Перченок
88
Агеян
9
Адаев
25
Ложкин
97
Пасевич
8
Дудиев
27
Молодцов
27
Молодцов
8
Дудиев
8
Гуз
69
Ермолин
69
Ермолин
8
Гуз
20
Полубояринов
10
Саадуев
10
Саадуев
20
Полубояринов
77
Сасин
9
Шпитальный
9
Шпитальный
77
Сасин
97
Пасевич
17
Озманов
17
Озманов
97
Пасевич
88
Агеян
10
Гыстаров
10
Гыстаров
88
Агеян
9
Адаев
8
Шаваев
8
Шаваев
9
Адаев
20
Мацхарашвили
11
Гуренко
11
Гуренко
20
Мацхарашвили
Остались в запасе
Сокол
Уфа
1
Тимур Крайков
ВР
2
Иван Чуриков
ПЗ
8
Никита Капленко
ОП
18
Владимир Кабахидзе
ЦП
Главный тренер
Алексей Бага
40
Алексей Чернов
ВР
6
Лев Ушахин
ЦЗ
93
Виктор Гараев
ЦЗ
8
Шамиль Исаев
АП
9
Камиль Муллин
ЦФ
Главный тренер
Евгений Харлачев
Остались в запасе
1
Тимур Крайков
ВР
2
Иван Чуриков
ПЗ
8
Никита Капленко
ОП
18
Владимир Кабахидзе
ЦП
Остались в запасе
40
Алексей Чернов
ВР
6
Лев Ушахин
ЦЗ
93
Виктор Гараев
ЦЗ
8
Шамиль Исаев
АП
9
Камиль Муллин
ЦФ
Главный тренер
Алексей Бага
Главный тренер
Евгений Харлачев
Статистика матча Сокол - Уфа
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Смотреть прямую трансляцию матча «Сокол» против «Уфы», 6-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 августа 2024 в 18:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»