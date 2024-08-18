18.08.2024, воскресенье, 16:00
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Англия. Премьер-лига, 1 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Брентфорд
Брентфорд
4-1-2-3
1
Флеккен
2
Пайннок
22
Коллинс
20
Айер
2
Расмуссен
27
Янельт
23
Нергор
8
Йенсен
9
Висса
7
Шаде
19
Мбемо
3-2-2-2-1
1
Хендерсон
26
Ричардс
5
Андерсен
6
Гехи
27
Муньос
3
Митчелл
20
Уортон
19
Хьюз
10
Эзе
18
Камада
14
Матета
19
Мбемо
15
Ми
15
Ми
19
Мбемо
8
Йенсен
16
Ониика
16
Ониика
8
Йенсен
9
Висса
14
Карвалью
14
Карвалью
9
Висса
7
Шаде
23
Льюис-Поттер
23
Льюис-Поттер
7
Шаде
27
Янельт
24
Дамсгор
24
Дамсгор
27
Янельт
19
Хьюз
28
Дукур
28
Дукур
19
Хьюз
20
Уортон
5
Лерма
5
Лерма
20
Уортон
26
Ричардс
7
Сарр
7
Сарр
26
Ричардс
14
Матета
29
Эдуард
29
Эдуард
14
Матета
18
Камада
10
Айю
10
Айю
18
Камада
Остались в запасе
Брентфорд
Кристал Пэлас
12
Хакон Рафн Валдимарссон
ВР
14
Райан Тревитт
ЦП
14
Майлз Пирт-Харрис
АП
6
Егор Ярмолюк
АП
Главный тренер
Томас Франк
26
Сэм Джонстон
ВР
4
Шади Рияд
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
Главный тренер
Оливер Глазнер
Остались в запасе
12
Хакон Рафн Валдимарссон
ВР
14
Райан Тревитт
ЦП
14
Майлз Пирт-Харрис
АП
6
Егор Ярмолюк
АП
Остались в запасе
26
Сэм Джонстон
ВР
4
Шади Рияд
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
Главный тренер
Томас Франк
Главный тренер
Оливер Глазнер
Статистика матча Брентфорд - Кристал Пэлас
1
5
Всего ударов по воротам
9
14
Удары в створ
5
6
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Угловые удары
4
7
Нарушения
6
15
Офсайды
1
3
Количество передач
389
466
Сейвы
6
3
Точность передач %
76
81
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
8
6
Удары из-за пределов штрафной
1
8
xG (ожидаемые голы)
1.39
1.07
Смотреть прямую трансляцию матча «Брентфорд» против «Кристал Пэлас», 1-й тур АПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 августа 2024 в 16:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Брентфорд» – «Кристал Пэлас»
- Прямую трансляцию матча можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»