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  • «Монако» – «Сент-Этьен»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 августа 2024

«Монако» – «Сент-Этьен»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 августа 2024

17 августа 2024, 20:50
Монако
17.08.2024, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 1 тур
1 : 0
Завершен
Сент-Этьен
28' Т. Минамино
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монако
16
Филипп Кен
ВР
6
Тило Керер
ЦЗ
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
2
Вандерсон
ПЗ
18
Такуми Минамино
ЛВ
4
Исмаил Якобс
ЛВ
6
Денис Закария
(К) ОП
8
Ламин Камара
ЦП
29
Элисс Бен-Сегир
АП
36
Брель Эмболо
ЦФ
9
Фоларин Балогун
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Сент-Этьен
30
Готье Ларсоннер
ВР
21
Дилан Батубинсика
ЦЗ
5
Юнис Абдельхамид
(К) ЦЗ
82
Beres Owusu
ЦЗ
68
Марван Н'Зузи
ЦЗ
5
Флориан Тардье
ОП
18
Матис Амугу
ЦП
11
Бен Олд
ЦП
22
Зурико Давиташвили
АП
20
Матье Кафаро
АП
9
Ибрахим Сиссоко
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Дюпра
Монако
21
Янн Льенар
ВР
11
Кассум Уаттара
ЛЗ
12
Кайо Энрике
ЛЗ
13
Кристиан Мависса Элеби
ЦЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
27
Сунгуту Магасса
ЦП
37
Эдан Диоп
ЦП
11
Магнес Аклиуш
АП
99
Джордж Иленихена
ЦФ
Сент-Этьен
50
Issiaka Touré
ВР
75
Микаэль Наде
ЦЗ
23
Kevin Pedro
ЦЗ
11
Ламин Фомба
ЦП
6
Луи Мутон
ЦП
18
Antoine Gauthier
ЦП
20
Августин Боакье
АП
15
Ayman Aiki
ЦФ
41
Jibril Othman
ЦФ
3-1-1-3-2
16
Кен
6
Керер
22
Салису
2
Вандерсон
6
Закария
8
Камара
4
Якобс
29
Бен-Сегир
18
Минамино
9
Балогун
36
Эмболо
4-1-2-2-1
30
Ларсоннер
5
Абдельхамид
82
68
Н'Зузи
21
Батубинсика
5
Тардье
18
Амугу
11
Олд
22
Давиташвили
20
Кафаро
9
Сиссоко
6
Закария
27
Магасса
27
Магасса
6
Закария
9
Балогун
11
Аклиуш
11
Аклиуш
9
Балогун
29
Бен-Сегир
99
Иленихена
99
Иленихена
29
Бен-Сегир
68
Н'Зузи
23
23
68
Н'Зузи
5
Тардье
11
Фомба
11
Фомба
5
Тардье
20
Кафаро
20
Боакье
20
Боакье
20
Кафаро
11
Олд
15
15
11
Олд
Остались в запасе
Монако
Сент-Этьен
21
Янн Льенар
ВР
11
Кассум Уаттара
ЛЗ
12
Кайо Энрике
ЛЗ
13
Кристиан Мависса Элеби
ЦЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
37
Эдан Диоп
ЦП
Главный тренер
Адольф Хюттер
50
Issiaka Touré
ВР
75
Микаэль Наде
ЦЗ
6
Луи Мутон
ЦП
18
Antoine Gauthier
ЦП
41
Jibril Othman
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Дюпра
Остались в запасе
21
Янн Льенар
ВР
11
Кассум Уаттара
ЛЗ
12
Кайо Энрике
ЛЗ
13
Кристиан Мависса Элеби
ЦЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
37
Эдан Диоп
ЦП
Остались в запасе
50
Issiaka Touré
ВР
75
Микаэль Наде
ЦЗ
6
Луи Мутон
ЦП
18
Antoine Gauthier
ЦП
41
Jibril Othman
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Главный тренер
Паскаль Дюпра
Статистика матча Монако - Сент-Этьен
1
1
Всего ударов по воротам
17
11
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
5
4
Нарушения
13
14
Офсайды
2
3
Количество передач
480
287
Сейвы
4
5
Точность передач %
84
72
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
7
2
Удары из пределов штрафной
14
5
Удары из-за пределов штрафной
3
6
xG (ожидаемые голы)
1.99
0.48

Смотреть прямую трансляцию матча «Монако» против «Сент-Этьена», 1-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 августа 2024 в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Монако»«Сент-Этьен»

Монако-Сент-Этьен смотреть онлайн 17 августа

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Сент-Этьен Монако
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