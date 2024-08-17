17.08.2024, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 1 тур
Франция. Лига 1, 1 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Монако
Монако
3-1-1-3-2
16
Кен
6
Керер
22
Салису
2
Вандерсон
6
Закария
8
Камара
4
Якобс
29
Бен-Сегир
18
Минамино
9
Балогун
36
Эмболо
4-1-2-2-1
30
Ларсоннер
5
Абдельхамид
82
68
Н'Зузи
21
Батубинсика
5
Тардье
18
Амугу
11
Олд
22
Давиташвили
20
Кафаро
9
Сиссоко
6
Закария
27
Магасса
27
Магасса
6
Закария
9
Балогун
11
Аклиуш
11
Аклиуш
9
Балогун
29
Бен-Сегир
99
Иленихена
99
Иленихена
29
Бен-Сегир
68
Н'Зузи
23
23
68
Н'Зузи
5
Тардье
11
Фомба
11
Фомба
5
Тардье
20
Кафаро
20
Боакье
20
Боакье
20
Кафаро
11
Олд
15
15
11
Олд
Остались в запасе
Монако
Сент-Этьен
21
Янн Льенар
ВР
11
Кассум Уаттара
ЛЗ
12
Кайо Энрике
ЛЗ
13
Кристиан Мависса Элеби
ЦЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
37
Эдан Диоп
ЦП
Главный тренер
Адольф Хюттер
50
Issiaka Touré
ВР
75
Микаэль Наде
ЦЗ
6
Луи Мутон
ЦП
18
Antoine Gauthier
ЦП
41
Jibril Othman
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Дюпра
Остались в запасе
21
Янн Льенар
ВР
11
Кассум Уаттара
ЛЗ
12
Кайо Энрике
ЛЗ
13
Кристиан Мависса Элеби
ЦЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
37
Эдан Диоп
ЦП
Остались в запасе
50
Issiaka Touré
ВР
75
Микаэль Наде
ЦЗ
6
Луи Мутон
ЦП
18
Antoine Gauthier
ЦП
41
Jibril Othman
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Главный тренер
Паскаль Дюпра
Статистика матча Монако - Сент-Этьен
1
1
Всего ударов по воротам
17
11
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
5
4
Нарушения
13
14
Офсайды
2
3
Количество передач
480
287
Сейвы
4
5
Точность передач %
84
72
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
7
2
Удары из пределов штрафной
14
5
Удары из-за пределов штрафной
3
6
xG (ожидаемые голы)
1.99
0.48
Смотреть прямую трансляцию матча «Монако» против «Сент-Этьена», 1-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 августа 2024 в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Монако» – «Сент-Этьен»
- Прямую трасляцию матча можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»