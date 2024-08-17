17.08.2024, суббота, 14:00
Казахстан. Премьер-лига, 17 тур
Казахстан. Премьер-лига, 17 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Кызыл-Жар
Кызыл-Жар
3-2-1-3-1
32
Петров
8
Жаксыбаев
23
Нижич
35
Сорокинс
29
Йованчич
5
Сабино
10
Бушман
91
Бригидо
10
Имнадзе
14
Саулет
25
Щебетун
3-2-1-1-3
1
Ульянов
44
Гадрани
15
Арад
14
Мартынович
28
Сорокин
6
Юлдошев
23
Ульшин
55
Громыко
11
Пауло
93
Сантана
22
Сейдахмет
10
Бушман
8
Хасейн
8
Хасейн
10
Бушман
29
Йованчич
8
Оспанов
8
Оспанов
29
Йованчич
14
Саулет
9
Абзалов
9
Абзалов
14
Саулет
91
Бригидо
11
Дрльо
11
Дрльо
91
Бригидо
25
Щебетун
15
Себай
15
Себай
25
Щебетун
22
Сейдахмет
18
Сергеев
18
Сергеев
22
Сейдахмет
11
Пауло
18
Швырев
18
Швырев
11
Пауло
55
Громыко
33
Станоев
33
Станоев
55
Громыко
Остались в запасе
Кызыл-Жар
Кайрат
12
Александр Довгаль
ВР
1
Джурахон Бабаханов
ВР
55
Артем Литвяков
ЦЗ
4
Бекзат Шадманов
ЦЗ
7
Тимур Мульдинов
ЛВ
Главный тренер
Али Алиев
8
Мирас Оматай
ЦП
44
Данил Устименко
ВР
5
Лев Кургин
ЛЗ
93
Султан Аскаров
ЦЗ
4
Дамир Касабулат
ЦЗ
24
Александр Мрынский
ПЗ
Главный тренер
Александр Кержаков
Остались в запасе
12
Александр Довгаль
ВР
1
Джурахон Бабаханов
ВР
55
Артем Литвяков
ЦЗ
4
Бекзат Шадманов
ЦЗ
7
Тимур Мульдинов
ЛВ
Остались в запасе
8
Мирас Оматай
ЦП
44
Данил Устименко
ВР
5
Лев Кургин
ЛЗ
93
Султан Аскаров
ЦЗ
4
Дамир Касабулат
ЦЗ
24
Александр Мрынский
ПЗ
Главный тренер
Али Алиев
Главный тренер
Александр Кержаков
Статистика матча Кызыл-Жар - Кайрат
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Кызыл-Жар» против «Кайрата», 17-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 августа 2024 в 14:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кызыл-Жар» – «Кайрат»
- Матч можно посмотреть на канале «QFL».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»