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  • «Кызыл-Жар» – «Кайрат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 августа 2024

«Кызыл-Жар» – «Кайрат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 августа 2024

17 августа 2024, 12:50
Кызыл-Жар
17.08.2024, суббота, 14:00
Казахстан. Премьер-лига, 17 тур
0 : 1
Завершен
Кайрат
39' А. Ульшин
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кызыл-Жар
32
Вадим Петров
ВР
8
Улар Жаксыбаев
ЦЗ
23
Зоран Нижич
ЦЗ
35
Владиславс Сорокинс
ЦЗ
14
Ардак Саулет
ЛВ
10
Лука Имнадзе
ЛВ
91
Рубен Бригидо
ЛВ
29
Душан Йованчич
ОП
5
Рафаэл Сабино
ОП
10
Юрий Бушман
ЦП
25
Алексей Щебетун
ЦФ
Главный тренер
Али Алиев
Кайрат
1
Вадим Ульянов
ВР
6
Иброхимхалил Юлдошев
ЛЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
44
Лука Гадрани
ЦЗ
15
Офри Арад
ЦЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
23
Андрей Ульшин
ЦП
55
Валерий Громыко
АП
22
Еркебулан Сейдахмет
ЦФ
93
Элдер Сантана
ЦФ
11
Жоао Пауло
ЦФ
Главный тренер
Александр Кержаков
Кызыл-Жар
12
Александр Довгаль
ВР
1
Джурахон Бабаханов
ВР
55
Артем Литвяков
ЦЗ
4
Бекзат Шадманов
ЦЗ
7
Тимур Мульдинов
ЛВ
9
Шохан Абзалов
ЛВ
8
Мади Хасейн
ОП
8
Рафаил Оспанов
ЦП
11
Андрия Дрльо
ПВ
15
Сенин Себай
ЦФ
Кайрат
44
Данил Устименко
ВР
5
Лев Кургин
ЛЗ
93
Султан Аскаров
ЦЗ
4
Дамир Касабулат
ЦЗ
24
Александр Мрынский
ПЗ
18
Дмитрий Сергеев
ОП
8
Мирас Оматай
ЦП
18
Вячеслав Швырев
ЦФ
33
Юг Станоев
ЦФ
3-2-1-3-1
32
Петров
8
Жаксыбаев
23
Нижич
35
Сорокинс
29
Йованчич
5
Сабино
10
Бушман
91
Бригидо
10
Имнадзе
14
Саулет
25
Щебетун
3-2-1-1-3
1
Ульянов
44
Гадрани
15
Арад
14
Мартынович
28
Сорокин
6
Юлдошев
23
Ульшин
55
Громыко
11
Пауло
93
Сантана
22
Сейдахмет
10
Бушман
8
Хасейн
8
Хасейн
10
Бушман
29
Йованчич
8
Оспанов
8
Оспанов
29
Йованчич
14
Саулет
9
Абзалов
9
Абзалов
14
Саулет
91
Бригидо
11
Дрльо
11
Дрльо
91
Бригидо
25
Щебетун
15
Себай
15
Себай
25
Щебетун
22
Сейдахмет
18
Сергеев
18
Сергеев
22
Сейдахмет
11
Пауло
18
Швырев
18
Швырев
11
Пауло
55
Громыко
33
Станоев
33
Станоев
55
Громыко
Остались в запасе
Кызыл-Жар
Кайрат
12
Александр Довгаль
ВР
1
Джурахон Бабаханов
ВР
55
Артем Литвяков
ЦЗ
4
Бекзат Шадманов
ЦЗ
7
Тимур Мульдинов
ЛВ
Главный тренер
Али Алиев
8
Мирас Оматай
ЦП
44
Данил Устименко
ВР
5
Лев Кургин
ЛЗ
93
Султан Аскаров
ЦЗ
4
Дамир Касабулат
ЦЗ
24
Александр Мрынский
ПЗ
Главный тренер
Александр Кержаков
Остались в запасе
12
Александр Довгаль
ВР
1
Джурахон Бабаханов
ВР
55
Артем Литвяков
ЦЗ
4
Бекзат Шадманов
ЦЗ
7
Тимур Мульдинов
ЛВ
Остались в запасе
8
Мирас Оматай
ЦП
44
Данил Устименко
ВР
5
Лев Кургин
ЛЗ
93
Султан Аскаров
ЦЗ
4
Дамир Касабулат
ЦЗ
24
Александр Мрынский
ПЗ
Главный тренер
Али Алиев
Главный тренер
Александр Кержаков
Статистика матча Кызыл-Жар - Кайрат
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Кызыл-Жар» против «Кайрата», 17-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 августа 2024 в 14:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кызыл-Жар»«Кайрат»

«Кызыл-Жар» – «Кайрат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 августа 2024

Источник: «Бомбардир»
Казахстан. Премьер-лига Кайрат Кызыл-Жар
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