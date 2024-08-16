16.08.2024, пятница, 19:30
Россия. Первая лига, 6 тур
Россия. Первая лига, 6 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Ротор
Ротор
4-2-3-1
13
Чагров
35
Прищепа
5
Шумских
3
Швецов
28
Семенов
19
Плотников
57
Болотов
13
Тюрин
24
Мальцев
31
Касимов
13
Агеев
3-1-1-3-2
71
Свинов
43
Терентьев
4
Гассама
25
Андраде
59
Аванесян
96
Мохаммад
10
Фернандес
17
Зазвонкин
99
Глушков
11
Эльдарушев
19
Пряхин
31
Касимов
17
Шильников
17
Шильников
31
Касимов
13
Агеев
3
Плиев
3
Плиев
13
Агеев
57
Болотов
97
Таликин
97
Таликин
57
Болотов
19
Плотников
22
Завезен
22
Завезен
19
Плотников
13
Тюрин
44
Кухарчук
44
Кухарчук
13
Тюрин
96
Мохаммад
5
Осипов
5
Осипов
96
Мохаммад
43
Терентьев
10
Петров
10
Петров
43
Терентьев
10
Фернандес
18
Титков
18
Титков
10
Фернандес
17
Зазвонкин
17
Саусь
17
Саусь
17
Зазвонкин
59
Аванесян
23
Стефанович
23
Стефанович
59
Аванесян
Остались в запасе
Ротор
Балтика
57
Вадим Аверкиев
ВР
95
Артём Лутцев
ОП
8
Алексей Усанов
АП
32
Игорь Соколов
ПП
9
Даниил Камлашев
ЛВ
10
Владислав Морозов
ЦФ
78
Евгений Мухин
ЦФ
Главный тренер
Денис Бояринцев
1
Егор Любаков
ВР
3
Диего Луна
ЦЗ
2
Никита Бозов
ЦЗ
4
Илья Калачев
ЦЗ
55
Кирилл Капленко
ЦП
17
Юрий Ковалев
ПП
17
Кирилл Никишин
ЦФ
Главный тренер
Александр Грищенко
Остались в запасе
57
Вадим Аверкиев
ВР
95
Артём Лутцев
ОП
8
Алексей Усанов
АП
32
Игорь Соколов
ПП
9
Даниил Камлашев
ЛВ
10
Владислав Морозов
ЦФ
78
Евгений Мухин
ЦФ
Остались в запасе
1
Егор Любаков
ВР
3
Диего Луна
ЦЗ
2
Никита Бозов
ЦЗ
4
Илья Калачев
ЦЗ
55
Кирилл Капленко
ЦП
17
Юрий Ковалев
ПП
17
Кирилл Никишин
ЦФ
Главный тренер
Денис Бояринцев
Главный тренер
Александр Грищенко
Статистика матча Ротор - Балтика
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Ротор» против «Балтики», 6-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 августа 2024 в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ротор» – «Балтика»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ПРЕМЬЕР».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»