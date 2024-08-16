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  • «Ротор» – «Балтика»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 августа 2024

«Ротор» – «Балтика»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 августа 2024

16 августа 2024, 18:20
Ротор
16.08.2024, пятница, 19:30
Россия. Первая лига, 6 тур
2 : 0
Завершен
Балтика
39' А. Шумских 90' И. Кухарчук
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ротор
13
Никита Чагров
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
35
Дмитрий Прищепа
ЛЗ
5
Алексей Шумских
ЦЗ
3
Максим Швецов
ЦЗ
31
Тимур Касимов
ЛВ
13
Владислав Тюрин
ЛВ
19
Никита Плотников
ОП
57
Евгений Болотов
ОП
24
Михаил Мальцев
АП
13
Михаил Агеев
ЦФ
Главный тренер
Денис Бояринцев
Балтика
71
Илья Свинов
ВР
25
Кевин Андраде
ЦЗ
4
Натан Гассама
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
99
Никита Глушков
ЛВ
59
Тигран Аванесян
ОП
96
Амир Мохаммад
ЦП
17
Иван Зазвонкин
АП
19
Сергей Пряхин
ПВ
10
Алекс Фернандес
ПВ
11
Абу-Саид Эльдарушев
ЦФ
Главный тренер
Александр Грищенко
Ротор
57
Вадим Аверкиев
ВР
17
Глеб Шильников
ЛЗ
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
9
Даниил Камлашев
ЛВ
95
Артём Лутцев
ОП
97
Дамир Таликин
ЦП
22
Юрий Завезен
ЦП
8
Алексей Усанов
АП
32
Игорь Соколов
ПП
44
Илья Кухарчук
ПВ
10
Владислав Морозов
ЦФ
78
Евгений Мухин
ЦФ
Балтика
1
Егор Любаков
ВР
3
Диего Луна
ЦЗ
2
Никита Бозов
ЦЗ
4
Илья Калачев
ЦЗ
5
Александр Осипов
ОП
55
Кирилл Капленко
ЦП
10
Илья Петров
ЦП
18
Николай Титков
ЦП
17
Владислав Саусь
АП
17
Юрий Ковалев
ПП
17
Кирилл Никишин
ЦФ
23
Илья Стефанович
ЦФ
4-2-3-1
13
Чагров
35
Прищепа
5
Шумских
3
Швецов
28
Семенов
19
Плотников
57
Болотов
13
Тюрин
24
Мальцев
31
Касимов
13
Агеев
3-1-1-3-2
71
Свинов
43
Терентьев
4
Гассама
25
Андраде
59
Аванесян
96
Мохаммад
10
Фернандес
17
Зазвонкин
99
Глушков
11
Эльдарушев
19
Пряхин
31
Касимов
17
Шильников
17
Шильников
31
Касимов
13
Агеев
3
Плиев
3
Плиев
13
Агеев
57
Болотов
97
Таликин
97
Таликин
57
Болотов
19
Плотников
22
Завезен
22
Завезен
19
Плотников
13
Тюрин
44
Кухарчук
44
Кухарчук
13
Тюрин
96
Мохаммад
5
Осипов
5
Осипов
96
Мохаммад
43
Терентьев
10
Петров
10
Петров
43
Терентьев
10
Фернандес
18
Титков
18
Титков
10
Фернандес
17
Зазвонкин
17
Саусь
17
Саусь
17
Зазвонкин
59
Аванесян
23
Стефанович
23
Стефанович
59
Аванесян
Остались в запасе
Ротор
Балтика
57
Вадим Аверкиев
ВР
95
Артём Лутцев
ОП
8
Алексей Усанов
АП
32
Игорь Соколов
ПП
9
Даниил Камлашев
ЛВ
10
Владислав Морозов
ЦФ
78
Евгений Мухин
ЦФ
Главный тренер
Денис Бояринцев
1
Егор Любаков
ВР
3
Диего Луна
ЦЗ
2
Никита Бозов
ЦЗ
4
Илья Калачев
ЦЗ
55
Кирилл Капленко
ЦП
17
Юрий Ковалев
ПП
17
Кирилл Никишин
ЦФ
Главный тренер
Александр Грищенко
Остались в запасе
57
Вадим Аверкиев
ВР
95
Артём Лутцев
ОП
8
Алексей Усанов
АП
32
Игорь Соколов
ПП
9
Даниил Камлашев
ЛВ
10
Владислав Морозов
ЦФ
78
Евгений Мухин
ЦФ
Остались в запасе
1
Егор Любаков
ВР
3
Диего Луна
ЦЗ
2
Никита Бозов
ЦЗ
4
Илья Калачев
ЦЗ
55
Кирилл Капленко
ЦП
17
Юрий Ковалев
ПП
17
Кирилл Никишин
ЦФ
Главный тренер
Денис Бояринцев
Главный тренер
Александр Грищенко
Статистика матча Ротор - Балтика
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Ротор» против «Балтики», 6-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 августа 2024 в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ротор» – «Балтика»

«Ротор» – «Балтика»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 августа 2024

Источник: «Бомбардир»
Россия. Первая лига Балтика Ротор
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