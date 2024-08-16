Смотреть прямую трансляцию матча «Ворскла» против «Оболони», 3-й тур украинской Премьер-лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 августа 2024 в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ворскла» – «Оболонь»