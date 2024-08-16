16.08.2024, пятница, 18:00
Украина. Премьер-лига, 3 тур
Украина. Премьер-лига, 3 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Ворскла
Ворскла
4-1-2-2-1
77
Исенко
5
Черноморец
29
Гучек
45
Хрипчук
27
Крупский
38
Челядин
44
Пердута
6
Скляр
14
Кане
30
Нестеренко
22
Ковталюк
3-5-2
1
Федоривский
37
Дубко
2
Карась
5
Курко
55
Суханов
4
Мороз
44
Витенчук
5
Приймак
5
Осман
9
Тарануха
13
Мединский
6
Скляр
29
Бацула
29
Бацула
6
Скляр
38
Челядин
9
Корниенко
9
Корниенко
38
Челядин
14
Кане
33
Мякушко
33
Мякушко
14
Кане
22
Ковталюк
45
Айеде
45
Айеде
22
Ковталюк
44
Витенчук
17
Черненко
17
Черненко
44
Витенчук
5
Осман
25
Груша
25
Груша
5
Осман
9
Тарануха
7
Близниченко
7
Близниченко
9
Тарануха
Остались в запасе
Ворскла
Оболонь
23
Александр Домолега
ВР
96
Даниил Ермолов
ВР
18
Евгений Павлюк
ЦЗ
26
Prus Stanislav
ЦП
10
Демир Скрижели
ЛВ
43
Владислав Островский
ЦФ
Главный тренер
Сергей Долганский
23
Александр Рыбка
ВР
31
Denys Marchenko
ВР
16
Павел Лукьянчук
ЦЗ
14
Александр Чернов
ПЗ
90
Taras Liakh
ЦФ
Главный тренер
Валерий Иващенко
Остались в запасе
23
Александр Домолега
ВР
96
Даниил Ермолов
ВР
18
Евгений Павлюк
ЦЗ
26
Prus Stanislav
ЦП
10
Демир Скрижели
ЛВ
43
Владислав Островский
ЦФ
Остались в запасе
23
Александр Рыбка
ВР
31
Denys Marchenko
ВР
16
Павел Лукьянчук
ЦЗ
14
Александр Чернов
ПЗ
90
Taras Liakh
ЦФ
Главный тренер
Сергей Долганский
Главный тренер
Валерий Иващенко
Статистика матча Ворскла - Оболонь
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Ворскла» против «Оболони», 3-й тур украинской Премьер-лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 августа 2024 в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ворскла» – «Оболонь»
- Матч будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»