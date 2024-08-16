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  • «Ворскла» – «Оболонь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 августа 2024

«Ворскла» – «Оболонь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 августа 2024

16 августа 2024, 16:50
Ворскла
16.08.2024, пятница, 18:00
Украина. Премьер-лига, 3 тур
2 : 0
Завершен
Оболонь
69' И. Кане
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ворскла
77
Павел Исенко
ВР
5
Александр Черноморец
ЛЗ
29
Лука Гучек
ЦЗ
45
Даниил Хрипчук
ЦЗ
27
Илья Крупский
ПЗ
14
Ибраим Кане
ЛВ
38
Артем Челядин
ОП
44
Игорь Пердута
ЦП
6
Александр Скляр
ЦП
30
Иван Нестеренко
АП
22
Николай Ковталюк
ЦФ
Главный тренер
Сергей Долганский
Оболонь
1
Назарий Федоривский
ВР
5
Александр Осман
ЛЗ
37
Валерий Дубко
ЦЗ
2
Данил Карась
ЦЗ
5
Василий Курко
ЦЗ
55
Сергей Суханов
ПЗ
4
Тарас Мороз
ОП
44
Вадим Витенчук
ОП
5
Владислав Приймак
ОП
13
Игорь Мединский
ЦФ
9
Ростислав Тарануха
ЦФ
Главный тренер
Валерий Иващенко
Ворскла
23
Александр Домолега
ВР
96
Даниил Ермолов
ВР
29
Андрей Бацула
ЛЗ
9
Виктор Корниенко
ЛЗ
18
Евгений Павлюк
ЦЗ
10
Демир Скрижели
ЛВ
33
Сергей Мякушко
ЛВ
26
Prus Stanislav
ЦП
45
Самсон Айеде
ЦФ
43
Владислав Островский
ЦФ
Оболонь
23
Александр Рыбка
ВР
31
Denys Marchenko
ВР
16
Павел Лукьянчук
ЦЗ
14
Александр Чернов
ПЗ
7
Виктор Близниченко
ЛВ
17
Руслан Черненко
ЦП
25
Виталий Груша
АП
90
Taras Liakh
ЦФ
4-1-2-2-1
77
Исенко
5
Черноморец
29
Гучек
45
Хрипчук
27
Крупский
38
Челядин
44
Пердута
6
Скляр
14
Кане
30
Нестеренко
22
Ковталюк
3-5-2
1
Федоривский
37
Дубко
2
Карась
5
Курко
55
Суханов
4
Мороз
44
Витенчук
5
Приймак
5
Осман
9
Тарануха
13
Мединский
6
Скляр
29
Бацула
29
Бацула
6
Скляр
38
Челядин
9
Корниенко
9
Корниенко
38
Челядин
14
Кане
33
Мякушко
33
Мякушко
14
Кане
22
Ковталюк
45
Айеде
45
Айеде
22
Ковталюк
44
Витенчук
17
Черненко
17
Черненко
44
Витенчук
5
Осман
25
Груша
25
Груша
5
Осман
9
Тарануха
7
Близниченко
7
Близниченко
9
Тарануха
Остались в запасе
Ворскла
Оболонь
23
Александр Домолега
ВР
96
Даниил Ермолов
ВР
18
Евгений Павлюк
ЦЗ
26
Prus Stanislav
ЦП
10
Демир Скрижели
ЛВ
43
Владислав Островский
ЦФ
Главный тренер
Сергей Долганский
23
Александр Рыбка
ВР
31
Denys Marchenko
ВР
16
Павел Лукьянчук
ЦЗ
14
Александр Чернов
ПЗ
90
Taras Liakh
ЦФ
Главный тренер
Валерий Иващенко
Остались в запасе
23
Александр Домолега
ВР
96
Даниил Ермолов
ВР
18
Евгений Павлюк
ЦЗ
26
Prus Stanislav
ЦП
10
Демир Скрижели
ЛВ
43
Владислав Островский
ЦФ
Остались в запасе
23
Александр Рыбка
ВР
31
Denys Marchenko
ВР
16
Павел Лукьянчук
ЦЗ
14
Александр Чернов
ПЗ
90
Taras Liakh
ЦФ
Главный тренер
Сергей Долганский
Главный тренер
Валерий Иващенко
Статистика матча Ворскла - Оболонь
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Ворскла» против «Оболони», 3-й тур украинской Премьер-лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 августа 2024 в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ворскла» – «Оболонь»

«Ворскла» – «Оболонь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 августа 2024

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Оболонь Ворскла
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