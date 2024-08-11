11.08.2024, воскресенье, 19:00
Россия. Первая лига, 5 тур
Россия. Первая лига, 5 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Арсенал
Арсенал
3-1-3-2-1
36
Левашов
28
Жилкин
31
Большаков
21
Бердников
13
Кайнов
7
Хабибов
18
Ндука
21
Раздорских
9
Липовой
22
Цараев
77
Минаев
3-4-2-1
66
Янович
24
Кахидзе
16
Шоркин
3
Сагуткин
6
Родин
73
Петров
25
Ситдиков
99
Емельянов
7
Шильцов
7
Джамилов
9
Алиев
28
Жилкин
11
Ткачев
11
Ткачев
28
Жилкин
21
Раздорских
34
Дмитриев
34
Дмитриев
21
Раздорских
7
Хабибов
18
Попов
18
Попов
7
Хабибов
77
Минаев
90
Турищев
90
Турищев
77
Минаев
73
Петров
65
Толстопятов
65
Толстопятов
73
Петров
9
Алиев
17
Валиахметов
17
Валиахметов
9
Алиев
7
Шильцов
5
Морозов
5
Морозов
7
Шильцов
Остались в запасе
Арсенал
Нефтехимик
15
Тимофей Кашинцев
ВР
1
Владимир Сугробов
ВР
24
Александр Коротков
ЦЗ
22
Давид Семенчук
ЦЗ
6
Никита Печенкин
ЦЗ
24
Илья Азявин
АП
7
Андрей Никитин
ЛВ
21
Евгений Шевченко
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
1
Андрей Голубев
ВР
27
Ренат Голыбин
ЦП
19
Линар Шарифуллин
ЦП
12
Владимир Марухин
ЛВ
9
Матвей Першин
ЦФ
11
Рашид Магомедов
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Остались в запасе
15
Тимофей Кашинцев
ВР
1
Владимир Сугробов
ВР
24
Александр Коротков
ЦЗ
22
Давид Семенчук
ЦЗ
6
Никита Печенкин
ЦЗ
24
Илья Азявин
АП
7
Андрей Никитин
ЛВ
21
Евгений Шевченко
ЦФ
Остались в запасе
1
Андрей Голубев
ВР
27
Ренат Голыбин
ЦП
19
Линар Шарифуллин
ЦП
12
Владимир Марухин
ЛВ
9
Матвей Першин
ЦФ
11
Рашид Магомедов
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
Главный тренер
Кирилл Новиков
Статистика матча Арсенал - Нефтехимик
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Арсенал» против «Нефтехимик», 5-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 августа 2024 в 19:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»