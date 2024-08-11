Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Арсенал» – «Нефтехимик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 августа 2024

«Арсенал» – «Нефтехимик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 августа 2024

11 августа 2024, 18:58
Арсенал
11.08.2024, воскресенье, 19:00
Россия. Первая лига, 5 тур
1 : 1
Завершен
Нефтехимик
86' С. Ткачев
33' К. Шильцов
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
36
Михаил Левашов
ВР
28
Григорий Жилкин
ЛЗ
21
Алексей Бердников
ЦЗ
31
Кирилл Большаков
ЦЗ
9
Данил Липовой
ЛВ
13
Максим Кайнов
ОП
7
Ансор Хабибов
ЦП
18
Ифеани Дэвид Ндука
ЦП
21
Никита Раздорских
ЦП
22
Алан Цараев
ПВ
77
Роман Минаев
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
Нефтехимик
66
Никита Янович
ВР
3
Данил Сагуткин
ЦЗ
16
Максим Шоркин
ЦЗ
24
Александр Кахидзе
ПЗ
7
Султан Джамилов
ЛВ
99
Данила Емельянов
ЦП
6
Даниил Родин
ЦП
73
Максим Петров
ЦП
25
Марат Ситдиков
ЦП
7
Константин Шильцов
АП
9
Саид Алиев
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Арсенал
15
Тимофей Кашинцев
ВР
1
Владимир Сугробов
ВР
24
Александр Коротков
ЦЗ
22
Давид Семенчук
ЦЗ
6
Никита Печенкин
ЦЗ
7
Андрей Никитин
ЛВ
11
Сергей Ткачев
ЦП
34
Олег Дмитриев
АП
24
Илья Азявин
АП
18
Артем Попов
ПВ
21
Евгений Шевченко
ЦФ
90
Максим Турищев
ЦФ
Нефтехимик
1
Андрей Голубев
ВР
65
Николай Толстопятов
ЦЗ
17
Эдуард Валиахметов
ПЗ
12
Владимир Марухин
ЛВ
5
Кирилл Морозов
ОП
27
Ренат Голыбин
ЦП
19
Линар Шарифуллин
ЦП
9
Матвей Першин
ЦФ
11
Рашид Магомедов
ЦФ
3-1-3-2-1
36
Левашов
28
Жилкин
31
Большаков
21
Бердников
13
Кайнов
7
Хабибов
18
Ндука
21
Раздорских
9
Липовой
22
Цараев
77
Минаев
3-4-2-1
66
Янович
24
Кахидзе
16
Шоркин
3
Сагуткин
6
Родин
73
Петров
25
Ситдиков
99
Емельянов
7
Шильцов
7
Джамилов
9
Алиев
28
Жилкин
11
Ткачев
11
Ткачев
28
Жилкин
21
Раздорских
34
Дмитриев
34
Дмитриев
21
Раздорских
7
Хабибов
18
Попов
18
Попов
7
Хабибов
77
Минаев
90
Турищев
90
Турищев
77
Минаев
73
Петров
65
Толстопятов
65
Толстопятов
73
Петров
9
Алиев
17
Валиахметов
17
Валиахметов
9
Алиев
7
Шильцов
5
Морозов
5
Морозов
7
Шильцов
Остались в запасе
Арсенал
Нефтехимик
15
Тимофей Кашинцев
ВР
1
Владимир Сугробов
ВР
24
Александр Коротков
ЦЗ
22
Давид Семенчук
ЦЗ
6
Никита Печенкин
ЦЗ
24
Илья Азявин
АП
7
Андрей Никитин
ЛВ
21
Евгений Шевченко
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
1
Андрей Голубев
ВР
27
Ренат Голыбин
ЦП
19
Линар Шарифуллин
ЦП
12
Владимир Марухин
ЛВ
9
Матвей Першин
ЦФ
11
Рашид Магомедов
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Остались в запасе
15
Тимофей Кашинцев
ВР
1
Владимир Сугробов
ВР
24
Александр Коротков
ЦЗ
22
Давид Семенчук
ЦЗ
6
Никита Печенкин
ЦЗ
24
Илья Азявин
АП
7
Андрей Никитин
ЛВ
21
Евгений Шевченко
ЦФ
Остались в запасе
1
Андрей Голубев
ВР
27
Ренат Голыбин
ЦП
19
Линар Шарифуллин
ЦП
12
Владимир Марухин
ЛВ
9
Матвей Першин
ЦФ
11
Рашид Магомедов
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
Главный тренер
Кирилл Новиков
Статистика матча Арсенал - Нефтехимик
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0

Смотреть прямую трансляцию матча «Арсенал» против «Нефтехимик», 5-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 августа 2024 в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Арсенал» – «Нефтехимик»

«Арсенал» – «Нефтехимик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 августа 2024

Источник: «Бомбардир»
Россия. Первая лига Нефтехимик Арсенал
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
1
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
3
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
1
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
5
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
2
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
2
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
Вчера, 21:25
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+