11.08.2024, воскресенье, 17:30
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
3 : 1
Завершен
Составы команд
Арсенал
Арсенал
3-2-3-1-1
30
Сороко
13
Орешкевич
72
Позняк
5
Вегеря
47
Годяев
66
Агеев
99
Мялковский
11
Ловец
89
Арутюнян
39
Герасимов
15
Бабич
4-1-4-1
16
Садовский
16
Алисейко
23
Дунаев
26
Юркевич
22
Лукашов
21
Вершинин
77
17
Глебко
37
17
7
Клочков
15
Бабич
99
Волков
99
Волков
15
Бабич
89
Арутюнян
41
Лутик
41
Лутик
89
Арутюнян
11
Ловец
77
Сакута
77
Сакута
11
Ловец
39
Герасимов
34
Петренко
34
Петренко
39
Герасимов
99
Мялковский
25
Матяш
25
Матяш
99
Мялковский
23
Дунаев
22
Болтрушевич
22
Болтрушевич
23
Дунаев
21
Вершинин
55
Краснов
55
Краснов
21
Вершинин
17
Глебко
17
Александрович
17
Александрович
17
Глебко
37
69
Капов
69
Капов
37
Остались в запасе
Арсенал
Днепр
1
Иван Санько
ВР
99
Иван Толкачев
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Вашкевич
54
Егор Генералов
ВР
19
Ярослав Костусев
ЛЗ
20
Павел Бордуков
ЦП
9
Роман Грибовский
ЦФ
7
Музаффар Гурбанов
ЦФ
Главный тренер
Станислав Суворов
Остались в запасе
1
Иван Санько
ВР
99
Иван Толкачев
ЦФ
Остались в запасе
54
Егор Генералов
ВР
19
Ярослав Костусев
ЛЗ
20
Павел Бордуков
ЦП
9
Роман Грибовский
ЦФ
7
Музаффар Гурбанов
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Вашкевич
Главный тренер
Станислав Суворов
Статистика матча Арсенал - Днепр
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Арсенал» против «Днепра», 17-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 августа 2024 в 17:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Арсенал» – «Днепр»
- Матч можно посмотреть на канале «ЯСНАе ТV».
- Матч будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»