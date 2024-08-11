Смотреть прямую трансляцию матча «Арсенал» против «Днепра», 17-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 августа 2024 в 17:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Арсенал» – «Днепр»