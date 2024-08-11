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  • «Арсенал» – «Днепр»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 августа 2024

«Арсенал» – «Днепр»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 августа 2024

11 августа 2024, 15:13
Арсенал
11.08.2024, воскресенье, 17:30
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
3 : 1
Завершен
Днепр
22' В. Арутюнян 56' Е. Бабич 74' А. Петренко
78' Ю. Клочков (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
30
Артем Сороко
ВР
47
Данила Годяев
ЦЗ
13
Иван Орешкевич
ЦЗ
72
Александр Позняк
ЦЗ
5
Роман Вегеря
ЦЗ
66
Арсений Агеев
ПЗ
39
Матвей Герасимов
ЛВ
99
Руслан Мялковский
ЦП
11
Юрий Ловец
ЦП
89
Вадим Арутюнян
ЦП
15
Егор Бабич
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Вашкевич
Днепр
16
Денис Садовский
ВР
23
Алексей Дунаев
ЦЗ
26
Фёдор Юркевич
ЦЗ
22
Антон Лукашов
ПЗ
16
Дмитрий Алисейко
ПЗ
21
Глеб Вершинин
ОП
17
Donald Dongo
ЦП
77
Guilherme Brito
ЦП
17
Сергей Глебко
ЦП
37
Ruslan Margiev
ЦП
7
Юрий Клочков
АП
Главный тренер
Станислав Суворов
Арсенал
1
Иван Санько
ВР
99
Кирилл Волков
ЦЗ
41
Дмитрий Лутик
ЦП
77
Евгений Сакута
АП
34
Артем Петренко
ЦФ
99
Иван Толкачев
ЦФ
25
Дмитрий Матяш
ЦФ
Днепр
54
Егор Генералов
ВР
19
Ярослав Костусев
ЛЗ
22
Илья Болтрушевич
ЦЗ
20
Павел Бордуков
ЦП
55
Никита Краснов
ЦП
17
Александр Александрович
АП
69
Красимир Капов
ПВ
9
Роман Грибовский
ЦФ
7
Музаффар Гурбанов
ЦФ
3-2-3-1-1
30
Сороко
13
Орешкевич
72
Позняк
5
Вегеря
47
Годяев
66
Агеев
99
Мялковский
11
Ловец
89
Арутюнян
39
Герасимов
15
Бабич
4-1-4-1
16
Садовский
16
Алисейко
23
Дунаев
26
Юркевич
22
Лукашов
21
Вершинин
77
17
Глебко
37
17
7
Клочков
15
Бабич
99
Волков
99
Волков
15
Бабич
89
Арутюнян
41
Лутик
41
Лутик
89
Арутюнян
11
Ловец
77
Сакута
77
Сакута
11
Ловец
39
Герасимов
34
Петренко
34
Петренко
39
Герасимов
99
Мялковский
25
Матяш
25
Матяш
99
Мялковский
23
Дунаев
22
Болтрушевич
22
Болтрушевич
23
Дунаев
21
Вершинин
55
Краснов
55
Краснов
21
Вершинин
17
Глебко
17
Александрович
17
Александрович
17
Глебко
37
69
Капов
69
Капов
37
Остались в запасе
Арсенал
Днепр
1
Иван Санько
ВР
99
Иван Толкачев
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Вашкевич
54
Егор Генералов
ВР
19
Ярослав Костусев
ЛЗ
20
Павел Бордуков
ЦП
9
Роман Грибовский
ЦФ
7
Музаффар Гурбанов
ЦФ
Главный тренер
Станислав Суворов
Остались в запасе
1
Иван Санько
ВР
99
Иван Толкачев
ЦФ
Остались в запасе
54
Егор Генералов
ВР
19
Ярослав Костусев
ЛЗ
20
Павел Бордуков
ЦП
9
Роман Грибовский
ЦФ
7
Музаффар Гурбанов
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Вашкевич
Главный тренер
Станислав Суворов
Статистика матча Арсенал - Днепр
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Арсенал» против «Днепра», 17-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 августа 2024 в 17:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Арсенал» – «Днепр»

«Арсенал» – «Днепр»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 августа 2024

Источник: «Бомбардир»
Беларусь. Высшая лига Днепр Арсенал
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