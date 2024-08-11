11.08.2024, воскресенье, 15:00
Россия. Первая лига, 5 тур
Россия. Первая лига, 5 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Тюмень
Тюмень
4-1-1-2-2
16
Савин
36
Воропаев
13
Петров
44
Сухорученко
72
Бем
52
Петухов
8
Талалай
14
Кенфак
12
Медведев
80
Купцов
11
Карпов
4-2-3-1
13
Чагров
28
Семенов
5
Шумских
3
Швецов
35
Прищепа
19
Плотников
57
Болотов
13
Тюрин
24
Мальцев
9
Камлашев
13
Агеев
52
Петухов
4
Кленкин
4
Кленкин
52
Петухов
12
Медведев
31
Ткачук
31
Ткачук
12
Медведев
11
Карпов
22
Косарев
22
Косарев
11
Карпов
80
Купцов
24
Коротаев
24
Коротаев
80
Купцов
19
Плотников
17
Шильников
17
Шильников
19
Плотников
57
Болотов
22
Завезен
22
Завезен
57
Болотов
9
Камлашев
31
Касимов
31
Касимов
9
Камлашев
13
Тюрин
10
Морозов
10
Морозов
13
Тюрин
Остались в запасе
Тюмень
Ротор
1
Евгений Гошев
ВР
44
Никита Калугин
ЦЗ
14
Виктор Курышев
ЦЗ
2
Станислав Поройков
ПЗ
21
Артем Тихонов
ЦП
70
Андрей Марьянов
ПВ
32
Артем Кулишев
ПВ
Главный тренер
Игорь Меньщиков
57
Вадим Аверкиев
ВР
95
Артём Лутцев
ЦЗ
97
Дамир Таликин
ЦП
8
Алексей Усанов
АП
32
Игорь Соколов
ПП
44
Илья Кухарчук
ПВ
78
Евгений Мухин
ЦФ
Главный тренер
Денис Бояринцев
Остались в запасе
1
Евгений Гошев
ВР
44
Никита Калугин
ЦЗ
14
Виктор Курышев
ЦЗ
2
Станислав Поройков
ПЗ
21
Артем Тихонов
ЦП
70
Андрей Марьянов
ПВ
32
Артем Кулишев
ПВ
Остались в запасе
57
Вадим Аверкиев
ВР
95
Артём Лутцев
ЦЗ
97
Дамир Таликин
ЦП
8
Алексей Усанов
АП
32
Игорь Соколов
ПП
44
Илья Кухарчук
ПВ
78
Евгений Мухин
ЦФ
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Главный тренер
Денис Бояринцев
Статистика матча Тюмень - Ротор
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Тюмень» против «Ротора», 5-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 августа 2024 в 15:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Тюмень» – «Ротор»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Матч будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»