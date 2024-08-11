Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Тюмень» – «Ротор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 августа 2024

«Тюмень» – «Ротор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 августа 2024

11 августа 2024, 13:53
Тюмень
11.08.2024, воскресенье, 15:00
Россия. Первая лига, 5 тур
0 : 1
Завершен
Ротор
3' Д. Прищепа
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тюмень
16
Андрей Савин
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
72
Александр Бем
ЦЗ
13
Михаил Петров
ЦЗ
44
Михаил Сухорученко
ЦЗ
14
Оливье Кенфак
ЛВ
52
Илья Петухов
ОП
8
Денис Талалай
ЦП
12
Артем Медведев
ПВ
11
Данил Карпов
ЦФ
80
Дмитрий Купцов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Ротор
13
Никита Чагров
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
35
Дмитрий Прищепа
ЛЗ
5
Алексей Шумских
ЦЗ
3
Максим Швецов
ЦЗ
13
Владислав Тюрин
ЛВ
9
Даниил Камлашев
ЛВ
19
Никита Плотников
ОП
57
Евгений Болотов
ОП
24
Михаил Мальцев
АП
13
Михаил Агеев
ЦФ
Главный тренер
Денис Бояринцев
Тюмень
1
Евгений Гошев
ВР
44
Никита Калугин
ЦЗ
14
Виктор Курышев
ЦЗ
2
Станислав Поройков
ПЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
4
Данил Кленкин
ЦП
21
Артем Тихонов
ЦП
70
Андрей Марьянов
ПВ
32
Артем Кулишев
ПВ
22
Кирилл Косарев
ЦФ
24
Александр Коротаев
ЦФ
Ротор
57
Вадим Аверкиев
ВР
17
Глеб Шильников
ЛЗ
95
Артём Лутцев
ЦЗ
31
Тимур Касимов
ЛВ
97
Дамир Таликин
ЦП
22
Юрий Завезен
ЦП
8
Алексей Усанов
АП
32
Игорь Соколов
ПП
44
Илья Кухарчук
ПВ
78
Евгений Мухин
ЦФ
10
Владислав Морозов
ЦФ
4-1-1-2-2
16
Савин
36
Воропаев
13
Петров
44
Сухорученко
72
Бем
52
Петухов
8
Талалай
14
Кенфак
12
Медведев
80
Купцов
11
Карпов
4-2-3-1
13
Чагров
28
Семенов
5
Шумских
3
Швецов
35
Прищепа
19
Плотников
57
Болотов
13
Тюрин
24
Мальцев
9
Камлашев
13
Агеев
52
Петухов
4
Кленкин
4
Кленкин
52
Петухов
12
Медведев
31
Ткачук
31
Ткачук
12
Медведев
11
Карпов
22
Косарев
22
Косарев
11
Карпов
80
Купцов
24
Коротаев
24
Коротаев
80
Купцов
19
Плотников
17
Шильников
17
Шильников
19
Плотников
57
Болотов
22
Завезен
22
Завезен
57
Болотов
9
Камлашев
31
Касимов
31
Касимов
9
Камлашев
13
Тюрин
10
Морозов
10
Морозов
13
Тюрин
Остались в запасе
Тюмень
Ротор
1
Евгений Гошев
ВР
44
Никита Калугин
ЦЗ
14
Виктор Курышев
ЦЗ
2
Станислав Поройков
ПЗ
21
Артем Тихонов
ЦП
70
Андрей Марьянов
ПВ
32
Артем Кулишев
ПВ
Главный тренер
Игорь Меньщиков
57
Вадим Аверкиев
ВР
95
Артём Лутцев
ЦЗ
97
Дамир Таликин
ЦП
8
Алексей Усанов
АП
32
Игорь Соколов
ПП
44
Илья Кухарчук
ПВ
78
Евгений Мухин
ЦФ
Главный тренер
Денис Бояринцев
Остались в запасе
1
Евгений Гошев
ВР
44
Никита Калугин
ЦЗ
14
Виктор Курышев
ЦЗ
2
Станислав Поройков
ПЗ
21
Артем Тихонов
ЦП
70
Андрей Марьянов
ПВ
32
Артем Кулишев
ПВ
Остались в запасе
57
Вадим Аверкиев
ВР
95
Артём Лутцев
ЦЗ
97
Дамир Таликин
ЦП
8
Алексей Усанов
АП
32
Игорь Соколов
ПП
44
Илья Кухарчук
ПВ
78
Евгений Мухин
ЦФ
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Главный тренер
Денис Бояринцев
Статистика матча Тюмень - Ротор
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Тюмень» против «Ротора», 5-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 августа 2024 в 15:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Тюмень»«Ротор»

«Тюмень» – «Ротор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 августа 2024

Источник: «Бомбардир»
Россия. Первая лига Ротор Тюмень
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
1
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
3
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
1
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
5
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
2
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
2
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
Вчера, 21:25
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+