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  • «Сокол» – «Балтика»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 августа 2024

«Сокол» – «Балтика»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 августа 2024

10 августа 2024, 16:59
Сокол
10.08.2024, суббота, 18:00
Россия. Первая лига, 5 тур
1 : 1
Завершен
Балтика
90+1' И. Чуриков
70' А. Эльдарушев
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сокол
13
Петр Косаревский
ВР
51
Антон Синяк
ЛЗ
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
22
Руслан Чобанов
ОП
8
Александр Гуз
ОП
28
Павел Забелин
ЦП
20
Данил Полубояринов
ЦП
69
Роман Ермолин
ЦП
77
Дмитрий Сасин
АП
9
Артем Максименко
ПВ
Главный тренер
Алексей Бага
Балтика
39
Максим Бориско
ВР
25
Кевин Андраде
ЦЗ
4
Натан Гассама
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
99
Никита Глушков
ЛВ
59
Тигран Аванесян
ОП
5
Александр Осипов
ОП
96
Амир Мохаммад
ЦП
10
Алекс Фернандес
ПВ
19
Сергей Пряхин
ПВ
17
Кирилл Никишин
ЦФ
Главный тренер
Александр Грищенко
Сокол
1
Тимур Крайков
ВР
2
Иван Чуриков
ПЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
8
Никита Капленко
ОП
18
Владимир Кабахидзе
ЦП
10
Шамиль Саадуев
АП
21
Егор Карпицкий
ЦФ
9
Владислав Шпитальный
ЦФ
Балтика
1
Егор Любаков
ВР
71
Илья Свинов
ВР
57
Дмитрий Бегун
ЛЗ
4
Илья Калачев
ЦЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
10
Илья Петров
ЦП
18
Николай Титков
ЦП
17
Владислав Саусь
АП
17
Юрий Ковалев
ПП
11
Абу-Саид Эльдарушев
ЦФ
23
Илья Стефанович
ЦФ
3-2-3-2
13
Косаревский
51
Синяк
13
Иванов
8
Дудиев
22
Чобанов
8
Гуз
28
Забелин
20
Полубояринов
69
Ермолин
77
Сасин
9
Максименко
3-2-1-3-1
39
Бориско
43
Терентьев
4
Гассама
25
Андраде
59
Аванесян
5
Осипов
96
Мохаммад
19
Пряхин
10
Фернандес
99
Глушков
17
Никишин
77
Сасин
2
Чуриков
2
Чуриков
77
Сасин
20
Полубояринов
10
Саадуев
10
Саадуев
20
Полубояринов
22
Чобанов
9
Шпитальный
9
Шпитальный
22
Чобанов
96
Мохаммад
7
Маляров
7
Маляров
96
Мохаммад
5
Осипов
10
Петров
10
Петров
5
Осипов
17
Никишин
11
Эльдарушев
11
Эльдарушев
17
Никишин
43
Терентьев
23
Стефанович
23
Стефанович
43
Терентьев
Остались в запасе
Сокол
Балтика
1
Тимур Крайков
ВР
27
Артем Молодцов
ПЗ
8
Никита Капленко
ОП
18
Владимир Кабахидзе
ЦП
21
Егор Карпицкий
ЦФ
Главный тренер
Алексей Бага
1
Егор Любаков
ВР
71
Илья Свинов
ВР
57
Дмитрий Бегун
ЛЗ
4
Илья Калачев
ЦЗ
18
Николай Титков
ЦП
17
Владислав Саусь
АП
17
Юрий Ковалев
ПП
Главный тренер
Александр Грищенко
Остались в запасе
1
Тимур Крайков
ВР
27
Артем Молодцов
ПЗ
8
Никита Капленко
ОП
18
Владимир Кабахидзе
ЦП
21
Егор Карпицкий
ЦФ
Остались в запасе
1
Егор Любаков
ВР
71
Илья Свинов
ВР
57
Дмитрий Бегун
ЛЗ
4
Илья Калачев
ЦЗ
18
Николай Титков
ЦП
17
Владислав Саусь
АП
17
Юрий Ковалев
ПП
Главный тренер
Алексей Бага
Главный тренер
Александр Грищенко
Статистика матча Сокол - Балтика
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Сокол» против «Балтики», 5-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 августа 2024 в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сокол»«Балтика»

«Сокол» – «Балтика»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 августа 2024

Источник: «Бомбардир»
Россия. Первая лига Балтика Сокол
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