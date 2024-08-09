09.08.2024, пятница, 15:30
Украина. Премьер-лига, 2 тур
Украина. Премьер-лига, 2 тур
0 : 3
Завершен
Составы команд
Левый берег
Левый берег
3-1-4-2
1
6
Сантос
2
Соколов
5
Самар
97
Якимов
44
Банада
96
17
18
Дедух
38
26
4-1-2-2-1
77
Исенко
27
Крупский
29
Гучек
18
Павлюк
5
Черноморец
38
Челядин
44
Пердута
6
Скляр
30
Нестеренко
14
Кане
30
Ндукве
14
14
26
27
27
26
18
Павлюк
9
Корниенко
9
Корниенко
18
Павлюк
38
Челядин
45
Хрипчук
45
Хрипчук
38
Челядин
Остались в запасе
Левый берег
Ворскла
12
Dmytro Fastov
ВР
23
Vadym Stashkiv
ВР
50
Dmytro Semenov
ЦЗ
3
Oleksandr Dudarenko
ЦЗ
25
Сергей Косовский
ОП
9
Данил Колесник
ЦФ
45
Ruslan Nepeypiev
ЦФ
10
Oleksiy Lytovchenko
ЦФ
Главный тренер
Виталий Первак
23
Александр Домолега
ВР
29
Андрей Бацула
ЛЗ
26
Prus Stanislav
ЦП
10
Демир Скрижели
ЛВ
33
Сергей Мякушко
ЛВ
22
Николай Ковталюк
ЦФ
45
Самсон Айеде
ЦФ
Главный тренер
Сергей Долганский
Остались в запасе
12
Dmytro Fastov
ВР
23
Vadym Stashkiv
ВР
50
Dmytro Semenov
ЦЗ
3
Oleksandr Dudarenko
ЦЗ
25
Сергей Косовский
ОП
9
Данил Колесник
ЦФ
45
Ruslan Nepeypiev
ЦФ
10
Oleksiy Lytovchenko
ЦФ
Остались в запасе
23
Александр Домолега
ВР
29
Андрей Бацула
ЛЗ
26
Prus Stanislav
ЦП
10
Демир Скрижели
ЛВ
33
Сергей Мякушко
ЛВ
22
Николай Ковталюк
ЦФ
45
Самсон Айеде
ЦФ
Главный тренер
Виталий Первак
Главный тренер
Сергей Долганский
Статистика матча Левый берег - Ворскла
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Левый берег» против «Ворсклы», 2-й раунд УПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 августа 2024 в 15:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Левый берег» – «Ворскла»
Источник: «Бомбардир»