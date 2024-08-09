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  • «Левый берег» – «Ворскла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 августа 2024

«Левый берег» – «Ворскла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 августа 2024

9 августа 2024, 14:20
Левый берег
09.08.2024, пятница, 15:30
Украина. Премьер-лига, 2 тур
0 : 3
Завершен
Ворскла
50' А. Челядин 68' Н. Ковталюк 90+3' С. Мякушко
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Левый берег
1
Maksym Mekhaniv
ВР
6
Сидней Сантос
ЦЗ
2
Олег Соколов
ЦЗ
5
Валерий Самар
ЦЗ
97
Андрей Якимов
ОП
44
Евгений Банада
ЦП
18
Руслан Дедух
ЦП
96
Oleg Synytsia
ЦП
17
Ivan Kogut
ЦП
26
Taras Halas
ЦФ
38
Danyil Sukhoruchko
ЦФ
Главный тренер
Виталий Первак
Ворскла
77
Павел Исенко
ВР
5
Александр Черноморец
ЛЗ
29
Лука Гучек
ЦЗ
18
Евгений Павлюк
ЦЗ
27
Илья Крупский
ПЗ
14
Ибраим Кане
ЛВ
38
Артем Челядин
ОП
44
Игорь Пердута
ЦП
6
Александр Скляр
ЦП
30
Иван Нестеренко
АП
30
Денис Ндукве
ЦФ
Главный тренер
Сергей Долганский
Левый берег
12
Dmytro Fastov
ВР
23
Vadym Stashkiv
ВР
50
Dmytro Semenov
ЦЗ
3
Oleksandr Dudarenko
ЦЗ
25
Сергей Косовский
ОП
14
Andriy Spivakov
ЦП
9
Данил Колесник
ЦФ
27
Ernest Astakhov
ЦФ
45
Ruslan Nepeypiev
ЦФ
10
Oleksiy Lytovchenko
ЦФ
Ворскла
23
Александр Домолега
ВР
29
Андрей Бацула
ЛЗ
9
Виктор Корниенко
ЛЗ
45
Даниил Хрипчук
ЦЗ
10
Демир Скрижели
ЛВ
33
Сергей Мякушко
ЛВ
26
Prus Stanislav
ЦП
22
Николай Ковталюк
ЦФ
45
Самсон Айеде
ЦФ
3-1-4-2
1
6
Сантос
2
Соколов
5
Самар
97
Якимов
44
Банада
96
17
18
Дедух
38
26
4-1-2-2-1
77
Исенко
27
Крупский
29
Гучек
18
Павлюк
5
Черноморец
38
Челядин
44
Пердута
6
Скляр
30
Нестеренко
14
Кане
30
Ндукве
14
14
26
27
27
26
18
Павлюк
9
Корниенко
9
Корниенко
18
Павлюк
38
Челядин
45
Хрипчук
45
Хрипчук
38
Челядин
Остались в запасе
Левый берег
Ворскла
12
Dmytro Fastov
ВР
23
Vadym Stashkiv
ВР
50
Dmytro Semenov
ЦЗ
3
Oleksandr Dudarenko
ЦЗ
25
Сергей Косовский
ОП
9
Данил Колесник
ЦФ
45
Ruslan Nepeypiev
ЦФ
10
Oleksiy Lytovchenko
ЦФ
Главный тренер
Виталий Первак
23
Александр Домолега
ВР
29
Андрей Бацула
ЛЗ
26
Prus Stanislav
ЦП
10
Демир Скрижели
ЛВ
33
Сергей Мякушко
ЛВ
22
Николай Ковталюк
ЦФ
45
Самсон Айеде
ЦФ
Главный тренер
Сергей Долганский
Остались в запасе
12
Dmytro Fastov
ВР
23
Vadym Stashkiv
ВР
50
Dmytro Semenov
ЦЗ
3
Oleksandr Dudarenko
ЦЗ
25
Сергей Косовский
ОП
9
Данил Колесник
ЦФ
45
Ruslan Nepeypiev
ЦФ
10
Oleksiy Lytovchenko
ЦФ
Остались в запасе
23
Александр Домолега
ВР
29
Андрей Бацула
ЛЗ
26
Prus Stanislav
ЦП
10
Демир Скрижели
ЛВ
33
Сергей Мякушко
ЛВ
22
Николай Ковталюк
ЦФ
45
Самсон Айеде
ЦФ
Главный тренер
Виталий Первак
Главный тренер
Сергей Долганский
Статистика матча Левый берег - Ворскла
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Левый берег» против «Ворсклы», 2-й раунд УПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 августа 2024 в 15:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Левый берег» – «Ворскла»

«Левый берег» – «Ворскла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 августа 2024

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Ворскла Левый берег
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