06.08.2024, вторник, 21:30
Лига чемпионов, 3 раунд
Лига чемпионов, 3 раунд
2 : 1
Завершен
Составы команд
Лилль
Лилль
3-2-3-1-1
30
Шевалье
22
Сантуш
4
Александро
18
Диаките
3
Гудмундссон
12
Менье
10
Харальдссон
21
Андре
7
Гомес
5
Кабелла
15
Дэвид
3-3-2-2
25
Ливакович
24
Остерволде
2
Сеюнджу
18
Мюлдюр
33
Крунич
5
Юкшек
24
Кадиоглу
17
Шиманьски
10
Тадич
10
Сен-Максимен
7
Джеко
22
Сантуш
11
Сахрауи
11
Сахрауи
22
Сантуш
10
Харальдссон
27
Жегрова
27
Жегрова
10
Харальдссон
15
Дэвид
18
Байо
18
Байо
15
Дэвид
33
Крунич
4
Джику
4
Джику
33
Крунич
10
Сен-Максимен
17
Кахведжи
17
Кахведжи
10
Сен-Максимен
10
Тадич
70
Айдын
70
Айдын
10
Тадич
7
Джеко
21
Эн-Несири
21
Эн-Несири
7
Джеко
Остались в запасе
Лилль
Фенербахче
1
Вито Манноне
ВР
1
Lisandru Olmeta
ВР
2
Айсса Манди
ЦЗ
2
Усман Туре
ЦЗ
28
Vincent Burlet
ЦЗ
8
Уго Рагубер
ЦП
8
Этан Мбаппе
ЦП
17
Нгал'айель Мукау
ЦП
29
Андрей Илич
ЦФ
Главный тренер
Давиде Анчелотти
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
50
Родриго Бекао
ЦЗ
4
Юсуф Акчичек
ЦЗ
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
28
Бартуг Элмаз
ОП
8
Мерт Хакан Яндас
ЦП
8
Миха Зайц
ЦП
23
Дженк Тосун
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
1
Вито Манноне
ВР
1
Lisandru Olmeta
ВР
2
Айсса Манди
ЦЗ
2
Усман Туре
ЦЗ
28
Vincent Burlet
ЦЗ
8
Уго Рагубер
ЦП
8
Этан Мбаппе
ЦП
17
Нгал'айель Мукау
ЦП
29
Андрей Илич
ЦФ
Остались в запасе
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
50
Родриго Бекао
ЦЗ
4
Юсуф Акчичек
ЦЗ
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
28
Бартуг Элмаз
ОП
8
Мерт Хакан Яндас
ЦП
8
Миха Зайц
ЦП
23
Дженк Тосун
ЦФ
Главный тренер
Давиде Анчелотти
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Лилль - Фенербахче
1
2
Всего ударов по воротам
15
9
Удары в створ
6
5
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
2
3
Нарушения
14
10
Офсайды
1
0
Количество передач
527
389
Сейвы
4
5
Точность передач %
83
79
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
5
5
Удары из-за пределов штрафной
10
4
Смотреть прямую трансляцию матча «Лилль» против «Фенербахче», 3-й раунд квалификации Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 августа 2024 в 21:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лилль» – «Фенербахче»
Источник: «Бомбардир»