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  • «Лилль» – «Фенербахче: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 августа 2024

«Лилль» – «Фенербахче: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 августа 2024

6 августа 2024, 17:59
Лилль
06.08.2024, вторник, 21:30
Лига чемпионов, 3 раунд
2 : 1
Ответный матч – 1 : 1
Завершен
Фенербахче
12' Т. Сантуш 90+1' Э. Жегрова
80' И. Кахведжи
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лилль
30
Люка Шевалье
ВР
3
Габриэль Гудмундссон
ЛЗ
4
Александро
ЦЗ
18
Бафоде Диаките
ЦЗ
22
Тиагу Сантуш
ПЗ
12
Тома Менье
ПЗ
10
Хакон Арнар Харальдссон
ЦП
21
Бенжамин Андре
(К) ЦП
7
Анхель Гомес
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
15
Джонатан Дэвид
ЦФ
Главный тренер
Давиде Анчелотти
Фенербахче
25
Доминик Ливакович
ВР
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
24
Джейден Остерволде
ПЗ
24
Ферди Кадиоглу
ЛП
10
Душан Тадич
ЛВ
33
Раде Крунич
ЦП
5
Исмаил Юкшек
ЦП
17
Себастьян Шиманьски
АП
7
Эдин Джеко
(К) ЦФ
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Лилль
1
Вито Манноне
ВР
1
Lisandru Olmeta
ВР
2
Айсса Манди
ЦЗ
2
Усман Туре
ЦЗ
28
Vincent Burlet
ЦЗ
11
Осаме Сахрауи
ЛВ
8
Уго Рагубер
ЦП
8
Этан Мбаппе
ЦП
17
Нгал'айель Мукау
ЦП
27
Эдон Жегрова
ПВ
18
Мохамед Байо
ЦФ
29
Андрей Илич
ЦФ
Фенербахче
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
4
Александер Джику
ЦЗ
50
Родриго Бекао
ЦЗ
4
Юсуф Акчичек
ЦЗ
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
70
Огуз Айдын
ЛВ
28
Бартуг Элмаз
ОП
8
Мерт Хакан Яндас
ЦП
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
8
Миха Зайц
ЦП
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
23
Дженк Тосун
ЦФ
3-2-3-1-1
30
Шевалье
22
Сантуш
4
Александро
18
Диаките
3
Гудмундссон
12
Менье
10
Харальдссон
21
Андре
7
Гомес
5
Кабелла
15
Дэвид
3-3-2-2
25
Ливакович
24
Остерволде
2
Сеюнджу
18
Мюлдюр
33
Крунич
5
Юкшек
24
Кадиоглу
17
Шиманьски
10
Тадич
10
Сен-Максимен
7
Джеко
22
Сантуш
11
Сахрауи
11
Сахрауи
22
Сантуш
10
Харальдссон
27
Жегрова
27
Жегрова
10
Харальдссон
15
Дэвид
18
Байо
18
Байо
15
Дэвид
33
Крунич
4
Джику
4
Джику
33
Крунич
10
Сен-Максимен
17
Кахведжи
17
Кахведжи
10
Сен-Максимен
10
Тадич
70
Айдын
70
Айдын
10
Тадич
7
Джеко
21
Эн-Несири
21
Эн-Несири
7
Джеко
Остались в запасе
Лилль
Фенербахче
1
Вито Манноне
ВР
1
Lisandru Olmeta
ВР
2
Айсса Манди
ЦЗ
2
Усман Туре
ЦЗ
28
Vincent Burlet
ЦЗ
8
Уго Рагубер
ЦП
8
Этан Мбаппе
ЦП
17
Нгал'айель Мукау
ЦП
29
Андрей Илич
ЦФ
Главный тренер
Давиде Анчелотти
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
50
Родриго Бекао
ЦЗ
4
Юсуф Акчичек
ЦЗ
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
28
Бартуг Элмаз
ОП
8
Мерт Хакан Яндас
ЦП
8
Миха Зайц
ЦП
23
Дженк Тосун
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
1
Вито Манноне
ВР
1
Lisandru Olmeta
ВР
2
Айсса Манди
ЦЗ
2
Усман Туре
ЦЗ
28
Vincent Burlet
ЦЗ
8
Уго Рагубер
ЦП
8
Этан Мбаппе
ЦП
17
Нгал'айель Мукау
ЦП
29
Андрей Илич
ЦФ
Остались в запасе
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
50
Родриго Бекао
ЦЗ
4
Юсуф Акчичек
ЦЗ
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
28
Бартуг Элмаз
ОП
8
Мерт Хакан Яндас
ЦП
8
Миха Зайц
ЦП
23
Дженк Тосун
ЦФ
Главный тренер
Давиде Анчелотти
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Лилль - Фенербахче
1
2
Всего ударов по воротам
15
9
Удары в створ
6
5
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
2
3
Нарушения
14
10
Офсайды
1
0
Количество передач
527
389
Сейвы
4
5
Точность передач %
83
79
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
5
5
Удары из-за пределов штрафной
10
4

Смотреть прямую трансляцию матча «Лилль» против «Фенербахче», 3-й раунд квалификации Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 августа 2024 в 21:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лилль» – «Фенербахче»

«Лилль» – «Фенербахче: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 августа 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Фенербахче Лилль
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