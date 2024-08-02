02.08.2024, пятница, 20:00
Россия. Первая лига, 4 тур
Россия. Первая лига, 4 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Балтика
Балтика
3-2-1-3-1
39
Бориско
25
Андраде
4
Гассама
43
Терентьев
59
Аванесян
5
Осипов
96
Мохаммад
99
Глушков
19
Пряхин
10
Фернандес
17
Никишин
4-2-3-1
1
Фролкин
17
Фомин
18
Мельников
44
Чичинадзе
5
Мусалов
35
Енин
64
Ланин
57
Кротов
18
Родионов
15
Хабалов
25
Уридия
99
Глушков
7
Маляров
7
Маляров
99
Глушков
19
Пряхин
10
Петров
10
Петров
19
Пряхин
17
Никишин
17
Саусь
17
Саусь
17
Никишин
96
Мохаммад
17
Ковалев
17
Ковалев
96
Мохаммад
15
Хабалов
3
Красильниченко
3
Красильниченко
15
Хабалов
57
Кротов
75
Окладников
75
Окладников
57
Кротов
Остались в запасе
Балтика
Черноморец
71
Илья Свинов
ВР
1
Егор Любаков
ВР
3
Диего Луна
ЦЗ
4
Илья Калачев
ЦЗ
55
Кирилл Капленко
ЦП
17
Иван Зазвонкин
АП
23
Илья Стефанович
ЦФ
11
Абу-Саид Эльдарушев
ЦФ
Главный тренер
Александр Грищенко
75
Иван Будачев
ВР
22
Дмитрий Ребров
ВР
4
Никола Кумбурович
ЦЗ
5
Виталий Стежко
ЦЗ
7
Антон Антонов
ЦП
20
Кирилл Столбов
ЦП
8
Егор Иванов
ЦП
18
Даниил Гурченко
ПВ
23
Никита Никифоров
ЦФ
11
Дмитрий Яковлев
ЦФ
Главный тренер
Вадим Гаранин
Остались в запасе
71
Илья Свинов
ВР
1
Егор Любаков
ВР
3
Диего Луна
ЦЗ
4
Илья Калачев
ЦЗ
55
Кирилл Капленко
ЦП
17
Иван Зазвонкин
АП
23
Илья Стефанович
ЦФ
11
Абу-Саид Эльдарушев
ЦФ
Остались в запасе
75
Иван Будачев
ВР
22
Дмитрий Ребров
ВР
4
Никола Кумбурович
ЦЗ
5
Виталий Стежко
ЦЗ
7
Антон Антонов
ЦП
20
Кирилл Столбов
ЦП
8
Егор Иванов
ЦП
18
Даниил Гурченко
ПВ
23
Никита Никифоров
ЦФ
11
Дмитрий Яковлев
ЦФ
Главный тренер
Александр Грищенко
Главный тренер
Вадим Гаранин
Статистика матча Балтика - Черноморец
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Балтика» против «Черноморца», 4-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 августа 2024 в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Балтика» – «Черноморец»
- Прямой эфир матча можно посмотреть на «Матч ТВ»
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»