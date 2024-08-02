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  • «Балтика» – «Черноморец»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 августа 2024

«Балтика» – «Черноморец»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 августа 2024

2 августа 2024, 18:50
Балтика
02.08.2024, пятница, 20:00
Россия. Первая лига, 4 тур
2 : 0
Завершен
Черноморец
13' А. Фернандес (П) 39' А. Фернандес
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балтика
39
Максим Бориско
ВР
25
Кевин Андраде
ЦЗ
4
Натан Гассама
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
99
Никита Глушков
ЛВ
59
Тигран Аванесян
ОП
5
Александр Осипов
ОП
96
Амир Мохаммад
ЦП
19
Сергей Пряхин
ПВ
10
Алекс Фернандес
ПВ
17
Кирилл Никишин
ЦФ
Главный тренер
Александр Грищенко
Черноморец
1
Даниил Фролкин
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
17
Денис Фомин
ЦЗ
18
Никита Мельников
ЦЗ
44
Анри Чичинадзе
ЦЗ
15
Алан Хабалов
ЛВ
35
Иван Енин
ОП
64
Олег Ланин
ОП
57
Вячеслав Кротов
АП
18
Илья Родионов
АП
25
Мераби Уридия
ЦФ
Главный тренер
Вадим Гаранин
Балтика
71
Илья Свинов
ВР
1
Егор Любаков
ВР
3
Диего Луна
ЦЗ
4
Илья Калачев
ЦЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
10
Илья Петров
ЦП
55
Кирилл Капленко
ЦП
17
Владислав Саусь
АП
17
Иван Зазвонкин
АП
17
Юрий Ковалев
ПП
23
Илья Стефанович
ЦФ
11
Абу-Саид Эльдарушев
ЦФ
Черноморец
75
Иван Будачев
ВР
22
Дмитрий Ребров
ВР
3
Олег Красильниченко
ЛЗ
4
Никола Кумбурович
ЦЗ
5
Виталий Стежко
ЦЗ
7
Антон Антонов
ЦП
20
Кирилл Столбов
ЦП
8
Егор Иванов
ЦП
18
Даниил Гурченко
ПВ
75
Андрей Окладников
ЦФ
23
Никита Никифоров
ЦФ
11
Дмитрий Яковлев
ЦФ
3-2-1-3-1
39
Бориско
25
Андраде
4
Гассама
43
Терентьев
59
Аванесян
5
Осипов
96
Мохаммад
99
Глушков
19
Пряхин
10
Фернандес
17
Никишин
4-2-3-1
1
Фролкин
17
Фомин
18
Мельников
44
Чичинадзе
5
Мусалов
35
Енин
64
Ланин
57
Кротов
18
Родионов
15
Хабалов
25
Уридия
99
Глушков
7
Маляров
7
Маляров
99
Глушков
19
Пряхин
10
Петров
10
Петров
19
Пряхин
17
Никишин
17
Саусь
17
Саусь
17
Никишин
96
Мохаммад
17
Ковалев
17
Ковалев
96
Мохаммад
15
Хабалов
3
Красильниченко
3
Красильниченко
15
Хабалов
57
Кротов
75
Окладников
75
Окладников
57
Кротов
Остались в запасе
Балтика
Черноморец
71
Илья Свинов
ВР
1
Егор Любаков
ВР
3
Диего Луна
ЦЗ
4
Илья Калачев
ЦЗ
55
Кирилл Капленко
ЦП
17
Иван Зазвонкин
АП
23
Илья Стефанович
ЦФ
11
Абу-Саид Эльдарушев
ЦФ
Главный тренер
Александр Грищенко
75
Иван Будачев
ВР
22
Дмитрий Ребров
ВР
4
Никола Кумбурович
ЦЗ
5
Виталий Стежко
ЦЗ
7
Антон Антонов
ЦП
20
Кирилл Столбов
ЦП
8
Егор Иванов
ЦП
18
Даниил Гурченко
ПВ
23
Никита Никифоров
ЦФ
11
Дмитрий Яковлев
ЦФ
Главный тренер
Вадим Гаранин
Остались в запасе
71
Илья Свинов
ВР
1
Егор Любаков
ВР
3
Диего Луна
ЦЗ
4
Илья Калачев
ЦЗ
55
Кирилл Капленко
ЦП
17
Иван Зазвонкин
АП
23
Илья Стефанович
ЦФ
11
Абу-Саид Эльдарушев
ЦФ
Остались в запасе
75
Иван Будачев
ВР
22
Дмитрий Ребров
ВР
4
Никола Кумбурович
ЦЗ
5
Виталий Стежко
ЦЗ
7
Антон Антонов
ЦП
20
Кирилл Столбов
ЦП
8
Егор Иванов
ЦП
18
Даниил Гурченко
ПВ
23
Никита Никифоров
ЦФ
11
Дмитрий Яковлев
ЦФ
Главный тренер
Александр Грищенко
Главный тренер
Вадим Гаранин
Статистика матча Балтика - Черноморец
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Балтика» против «Черноморца», 4-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 августа 2024 в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Балтика»«Черноморец»

«Балтика» – «Черноморец»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 августа 2024

Источник: «Бомбардир»
Россия. Первая лига Черноморец Балтика
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