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  • «Уфа» – «Тюмень»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 августа 2024

«Уфа» – «Тюмень»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 августа 2024

2 августа 2024, 16:23
Уфа
02.08.2024, пятница, 17:30
Россия. Первая лига, 4 тур
2 : 2
Завершен
Тюмень
43' М. Агеян 66' Д. Кутин
3' Д. Купцов 19' А. Воропаев
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уфа
1
Олег Баклов
ВР
62
Вадим Карпов
ЦЗ
45
Александр Теняев
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
17
Андрей Анисимов
ОП
88
Мигран Агеян
ЦП
8
Алихан Шаваев
ЦП
20
Никита Мацхарашвили
ЦП
7
Александр Перченок
ПВ
11
Артем Гуренко
ПВ
9
Камиль Муллин
ЦФ
Главный тренер
Евгений Харлачев
Тюмень
16
Андрей Савин
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
72
Александр Бем
ЦЗ
44
Михаил Сухорученко
ЦЗ
30
Давид Шавлохов
ЦЗ
13
Михаил Петров
ЦЗ
14
Оливье Кенфак
ЛВ
31
Денис Ткачук
ЛВ
8
Денис Талалай
ЦП
24
Александр Коротаев
ЦФ
80
Дмитрий Купцов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Уфа
40
Алексей Чернов
ВР
93
Виктор Гараев
ЦЗ
17
Давид Озманов
ЦЗ
38
Глеб Захаров
ЦЗ
97
Роман Пасевич
ЛВ
9
Владислав Адаев
ЛВ
10
Расул Гыстаров
ОП
48
Александр Лукьянов
ЦП
25
Владислав Ложкин
ЦФ
Тюмень
1
Евгений Гошев
ВР
44
Никита Калугин
ЦЗ
2
Станислав Поройков
ПЗ
52
Илья Петухов
ОП
4
Данил Кленкин
ЦП
70
Андрей Марьянов
ПВ
12
Артем Медведев
ПВ
32
Артем Кулишев
ПВ
22
Кирилл Косарев
ЦФ
11
Данил Карпов
ЦФ
3-1-3-2-1
1
Баклов
62
Карпов
45
Теняев
5
Кутин
17
Анисимов
88
Агеян
8
Шаваев
20
Мацхарашвили
7
Перченок
11
Гуренко
9
Муллин
3-2-1-2-2
16
Савин
44
Сухорученко
30
Шавлохов
13
Петров
72
Бем
36
Воропаев
8
Талалай
14
Кенфак
31
Ткачук
80
Купцов
24
Коротаев
88
Агеян
10
Гыстаров
10
Гыстаров
88
Агеян
11
Гуренко
97
Пасевич
97
Пасевич
11
Гуренко
8
Шаваев
9
Адаев
9
Адаев
8
Шаваев
17
Анисимов
25
Ложкин
25
Ложкин
17
Анисимов
80
Купцов
44
Калугин
44
Калугин
80
Купцов
31
Ткачук
12
Медведев
12
Медведев
31
Ткачук
24
Коротаев
11
Карпов
11
Карпов
24
Коротаев
Остались в запасе
Уфа
Тюмень
40
Алексей Чернов
ВР
93
Виктор Гараев
ЦЗ
17
Давид Озманов
ЦЗ
38
Глеб Захаров
ЦЗ
48
Александр Лукьянов
ЦП
Главный тренер
Евгений Харлачев
1
Евгений Гошев
ВР
2
Станислав Поройков
ПЗ
52
Илья Петухов
ОП
4
Данил Кленкин
ЦП
70
Андрей Марьянов
ПВ
32
Артем Кулишев
ПВ
22
Кирилл Косарев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Остались в запасе
40
Алексей Чернов
ВР
93
Виктор Гараев
ЦЗ
17
Давид Озманов
ЦЗ
38
Глеб Захаров
ЦЗ
48
Александр Лукьянов
ЦП
Остались в запасе
1
Евгений Гошев
ВР
2
Станислав Поройков
ПЗ
52
Илья Петухов
ОП
4
Данил Кленкин
ЦП
70
Андрей Марьянов
ПВ
32
Артем Кулишев
ПВ
22
Кирилл Косарев
ЦФ
Главный тренер
Евгений Харлачев
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Статистика матча Уфа - Тюмень
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Уфа» против «Тюмени», 4-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 августа 2024 в 17:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Уфа» – «Тюмень»

«Уфа» – «Тюмень»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 августа 2024

Источник: «Бомбардир»
Россия. Первая лига Тюмень Уфа
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