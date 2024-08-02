02.08.2024, пятница, 17:30
Россия. Первая лига, 4 тур
Россия. Первая лига, 4 тур
2 : 2
Завершен
Составы команд
Уфа
Уфа
3-1-3-2-1
1
Баклов
62
Карпов
45
Теняев
5
Кутин
17
Анисимов
88
Агеян
8
Шаваев
20
Мацхарашвили
7
Перченок
11
Гуренко
9
Муллин
3-2-1-2-2
16
Савин
44
Сухорученко
30
Шавлохов
13
Петров
72
Бем
36
Воропаев
8
Талалай
14
Кенфак
31
Ткачук
80
Купцов
24
Коротаев
88
Агеян
10
Гыстаров
10
Гыстаров
88
Агеян
11
Гуренко
97
Пасевич
97
Пасевич
11
Гуренко
8
Шаваев
9
Адаев
9
Адаев
8
Шаваев
17
Анисимов
25
Ложкин
25
Ложкин
17
Анисимов
80
Купцов
44
Калугин
44
Калугин
80
Купцов
31
Ткачук
12
Медведев
12
Медведев
31
Ткачук
24
Коротаев
11
Карпов
11
Карпов
24
Коротаев
Остались в запасе
Уфа
Тюмень
40
Алексей Чернов
ВР
93
Виктор Гараев
ЦЗ
17
Давид Озманов
ЦЗ
38
Глеб Захаров
ЦЗ
48
Александр Лукьянов
ЦП
Главный тренер
Евгений Харлачев
1
Евгений Гошев
ВР
2
Станислав Поройков
ПЗ
52
Илья Петухов
ОП
4
Данил Кленкин
ЦП
70
Андрей Марьянов
ПВ
32
Артем Кулишев
ПВ
22
Кирилл Косарев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Остались в запасе
40
Алексей Чернов
ВР
93
Виктор Гараев
ЦЗ
17
Давид Озманов
ЦЗ
38
Глеб Захаров
ЦЗ
48
Александр Лукьянов
ЦП
Остались в запасе
1
Евгений Гошев
ВР
2
Станислав Поройков
ПЗ
52
Илья Петухов
ОП
4
Данил Кленкин
ЦП
70
Андрей Марьянов
ПВ
32
Артем Кулишев
ПВ
22
Кирилл Косарев
ЦФ
Главный тренер
Евгений Харлачев
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Статистика матча Уфа - Тюмень
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Уфа» против «Тюмени», 4-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 августа 2024 в 17:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Уфа» – «Тюмень»
- Прямой эфир матча можно посмотреть на «Матч ПРЕМЬЕР»
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Источник: «Бомбардир»