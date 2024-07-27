27.07.2024, суббота, 18:00
Россия. Первая лига, 3 тур
Россия. Первая лига, 3 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Сокол
3-2-2-2-1
13
Косаревский
51
Синяк
13
Иванов
27
Молодцов
8
Гуз
22
Чобанов
20
Полубояринов
28
Забелин
77
Сасин
11
Бабаев
21
Карпицкий
4-2-2-1-1
31
Анисимов
11
Стародуб
3
Маругин
4
Кусяпов
13
Почивалин
21
Горелов
6
Козлов
7
Аюкин
99
Акбашев
33
Фартуна
10
Караев
11
Бабаев
10
Саадуев
10
Саадуев
11
Бабаев
77
Сасин
9
Шпитальный
9
Шпитальный
77
Сасин
7
Аюкин
22
Гюрджан
22
Гюрджан
7
Аюкин
13
Почивалин
4
Абрамов
4
Абрамов
13
Почивалин
99
Акбашев
10
Защепкин
10
Защепкин
99
Акбашев
Остались в запасе
Сокол
КАМАЗ
1
Тимур Крайков
ВР
8
Никита Капленко
ОП
18
Владимир Кабахидзе
ЦП
9
Артем Максименко
ПВ
Главный тренер
Алексей Бага
75
Роман Гращенков
ВР
5
Савелий Ратников
ЦЗ
37
Николай Ермолаев
ПВ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Остались в запасе
1
Тимур Крайков
ВР
8
Никита Капленко
ОП
18
Владимир Кабахидзе
ЦП
9
Артем Максименко
ПВ
Остались в запасе
75
Роман Гращенков
ВР
5
Савелий Ратников
ЦЗ
37
Николай Ермолаев
ПВ
Главный тренер
Алексей Бага
Главный тренер
Владимир Клонцак
Статистика матча Сокол - КАМАЗ
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Сокол» против «КАМАЗа», 3-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 июля 2024 в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сокол» – «КАМАЗ»
- Прямой эфир матча будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»