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  • «Сокол» – «КАМАЗ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 июля 2024

«Сокол» – «КАМАЗ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 июля 2024

27 июля 2024, 16:50
Сокол
27.07.2024, суббота, 18:00
Россия. Первая лига, 3 тур
1 : 0
Завершен
КАМАЗ
51' Е. Карпицкий
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сокол
13
Петр Косаревский
ВР
51
Антон Синяк
ЛЗ
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
8
Александр Гуз
ОП
22
Руслан Чобанов
ОП
20
Данил Полубояринов
ЦП
28
Павел Забелин
ЦП
11
Владлен Бабаев
АП
77
Дмитрий Сасин
АП
21
Егор Карпицкий
ЦФ
Главный тренер
Алексей Бага
КАМАЗ
31
Артур Анисимов
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
3
Даниил Маругин
ЦЗ
4
Талгат Кусяпов
ЦЗ
11
Дмитрий Стародуб
ПЗ
21
Павел Горелов
ОП
6
Иван Козлов
ОП
7
Руслан Аюкин
ЦП
99
Роман Акбашев
ЦП
33
Борис Фартуна
АП
10
Давид Караев
ЦФ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Сокол
1
Тимур Крайков
ВР
8
Никита Капленко
ОП
18
Владимир Кабахидзе
ЦП
10
Шамиль Саадуев
АП
9
Артем Максименко
ПВ
9
Владислав Шпитальный
ЦФ
КАМАЗ
75
Роман Гращенков
ВР
22
Артем Гюрджан
ЦЗ
5
Савелий Ратников
ЦЗ
4
Артем Абрамов
ПЗ
10
Роман Защепкин
АП
37
Николай Ермолаев
ПВ
3-2-2-2-1
13
Косаревский
51
Синяк
13
Иванов
27
Молодцов
8
Гуз
22
Чобанов
20
Полубояринов
28
Забелин
77
Сасин
11
Бабаев
21
Карпицкий
4-2-2-1-1
31
Анисимов
11
Стародуб
3
Маругин
4
Кусяпов
13
Почивалин
21
Горелов
6
Козлов
7
Аюкин
99
Акбашев
33
Фартуна
10
Караев
11
Бабаев
10
Саадуев
10
Саадуев
11
Бабаев
77
Сасин
9
Шпитальный
9
Шпитальный
77
Сасин
7
Аюкин
22
Гюрджан
22
Гюрджан
7
Аюкин
13
Почивалин
4
Абрамов
4
Абрамов
13
Почивалин
99
Акбашев
10
Защепкин
10
Защепкин
99
Акбашев
Остались в запасе
Сокол
КАМАЗ
1
Тимур Крайков
ВР
8
Никита Капленко
ОП
18
Владимир Кабахидзе
ЦП
9
Артем Максименко
ПВ
Главный тренер
Алексей Бага
75
Роман Гращенков
ВР
5
Савелий Ратников
ЦЗ
37
Николай Ермолаев
ПВ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Остались в запасе
1
Тимур Крайков
ВР
8
Никита Капленко
ОП
18
Владимир Кабахидзе
ЦП
9
Артем Максименко
ПВ
Остались в запасе
75
Роман Гращенков
ВР
5
Савелий Ратников
ЦЗ
37
Николай Ермолаев
ПВ
Главный тренер
Алексей Бага
Главный тренер
Владимир Клонцак
Статистика матча Сокол - КАМАЗ
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Сокол» против «КАМАЗа», 3-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 июля 2024 в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сокол» – «КАМАЗ»

Сокол-Камаз смотреть онлайн 27 июля

Источник: «Бомбардир»
Россия. Первая лига КАМАЗ Сокол
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