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  • Чайка – Сокол: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 июля 2024

Чайка – Сокол: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 июля 2024

14 июля 2024, 18:50
Чайка
14.07.2024, воскресенье, 20:00
Россия. Первая лига, 1 тур
1 : 1
Завершен
Сокол
75' П. Забелин (АГ)
52' Е. Карпицкий
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чайка
1
Михаил Штепа
ВР
32
Дмитрий Пивоваров
ЛЗ
2
Александр Нестеров
ЦЗ
45
Никита Кармаев
ЦЗ
2
Данил Пелих
ПЗ
11
Святослав Кожедуб
ЛВ
10
Эльдияр Зарыпбеков
ОП
10
Муслим Бамматгереев
ЦП
13
Данила Янов
АП
7
Александр Хохлачев
ЦФ
77
Станислав Библик
ЦФ
Сокол
13
Петр Косаревский
ВР
51
Антон Синяк
ЛЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
22
Руслан Чобанов
ОП
8
Никита Капленко
ОП
28
Павел Забелин
ЦП
20
Данил Полубояринов
ЦП
18
Владимир Кабахидзе
ЦП
77
Дмитрий Сасин
АП
9
Артем Максименко
ПВ
21
Егор Карпицкий
ЦФ
Главный тренер
Алексей Бага
Чайка
95
Андрей Ходанович
ВР
24
Андрей Ивашин
ЛЗ
99
Андрей Евдокимов
ЦЗ
11
Олег Николаев
ЛВ
7
Никита Маляров
ЦП
78
Даниил Черняков
ЦП
11
Максим Левин
АП
11
Даур Квеквескири
ПВ
8
Дмитрий Котов
ПВ
19
Владислав Руденко
ЦФ
Сокол
1
Тимур Крайков
ВР
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
8
Александр Гуз
ОП
11
Владлен Бабаев
АП
9
Владислав Шпитальный
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Штепа
32
Пивоваров
2
Нестеров
45
Кармаев
2
Пелих
10
Зарыпбеков
10
Бамматгереев
11
Кожедуб
13
Янов
77
Библик
7
Хохлачев
2-2-3-2-1
13
Косаревский
8
Дудиев
51
Синяк
22
Чобанов
8
Капленко
28
Забелин
20
Полубояринов
18
Кабахидзе
9
Максименко
77
Сасин
21
Карпицкий
2
Пелих
24
Ивашин
24
Ивашин
2
Пелих
32
Пивоваров
19
Руденко
19
Руденко
32
Пивоваров
20
Полубояринов
13
Иванов
13
Иванов
20
Полубояринов
8
Дудиев
27
Молодцов
27
Молодцов
8
Дудиев
18
Кабахидзе
11
Бабаев
11
Бабаев
18
Кабахидзе
77
Сасин
9
Шпитальный
9
Шпитальный
77
Сасин
Остались в запасе
Чайка
Сокол
95
Андрей Ходанович
ВР
99
Андрей Евдокимов
ЦЗ
7
Никита Маляров
ЦП
78
Даниил Черняков
ЦП
11
Максим Левин
АП
11
Олег Николаев
ЛВ
11
Даур Квеквескири
ПВ
8
Дмитрий Котов
ПВ
1
Тимур Крайков
ВР
8
Александр Гуз
ОП
Главный тренер
Алексей Бага
Остались в запасе
95
Андрей Ходанович
ВР
99
Андрей Евдокимов
ЦЗ
7
Никита Маляров
ЦП
78
Даниил Черняков
ЦП
11
Максим Левин
АП
11
Олег Николаев
ЛВ
11
Даур Квеквескири
ПВ
8
Дмитрий Котов
ПВ
Остались в запасе
1
Тимур Крайков
ВР
8
Александр Гуз
ОП
Главный тренер
Алексей Бага
Статистика матча Чайка - Сокол
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
0

Смотреть прямую трансляцию матча Чайка против Сокола, 1-й тур Первой лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 июля 2024 в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Чайка – Сокол

Чайка – Сокол смотреть онлайн 14 июля

Источник: «Бомбардир»
Россия. Первая лига Сокол Чайка
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