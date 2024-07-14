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  • Енисей – КАМАЗ: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 июля 2024

Енисей – КАМАЗ: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 июля 2024

14 июля 2024, 11:50
Енисей
14.07.2024, воскресенье, 13:00
Россия. Первая лига, 1 тур
2 : 1
Завершен
КАМАЗ
62' Я. Цесь 72' А. Ломакин
90+1' П. Горелов
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Енисей
23
Станислав Антипин
ВР
33
Александр Масловский
ЛЗ
12
Максим Ширяев
ЦЗ
3
Ян Цесь
ЦЗ
96
Томас Рукас
ЦЗ
19
Денис Тихонов
ЛВ
77
Денис Самойлов
ЦП
90
Александр Ломакин
ЦП
7
Андреа Чуканов
АП
20
Тимофей Шипунов
АП
9
Максим Савельев
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
КАМАЗ
31
Артур Анисимов
ВР
4
Талгат Кусяпов
ЦЗ
3
Даниил Маругин
ЦЗ
4
Артем Абрамов
ПЗ
27
Роман Мануйлов
ПЗ
6
Иван Козлов
ОП
21
Павел Горелов
ОП
7
Руслан Аюкин
ЦП
33
Борис Фартуна
АП
11
Сурхайхан Абдуллаев
АП
10
Давид Караев
ЦФ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Енисей
50
Егор Шамов
ВР
83
Максим Лайкин
ОП
16
Роман Денисов
ОП
18
Александр Надольский
АП
36
Владислав Луташев
ЦФ
84
Илья Молтенинов
ЦФ
КАМАЗ
1
Дмитрий Герасимов
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
5
Савелий Ратников
ЦЗ
69
Ильяс Асылов
ЦЗ
11
Дмитрий Стародуб
ПЗ
42
Юрий Кириллов
ЦП
99
Роман Акбашев
ЦП
10
Роман Защепкин
АП
37
Николай Ермолаев
ПВ
4-2-3-1
23
Антипин
33
Масловский
3
Цесь
96
Рукас
12
Ширяев
77
Самойлов
90
Ломакин
19
Тихонов
20
Шипунов
7
Чуканов
9
Савельев
4-2-1-2-1
31
Анисимов
27
Мануйлов
4
Кусяпов
3
Маругин
4
Абрамов
6
Козлов
21
Горелов
7
Аюкин
33
Фартуна
11
Абдуллаев
10
Караев
90
Ломакин
83
Лайкин
83
Лайкин
90
Ломакин
Луташев
18
Надольский
18
Надольский
Луташев
20
Шипунов
36
Луташев
36
Луташев
20
Шипунов
7
Аюкин
13
Почивалин
13
Почивалин
7
Аюкин
27
Мануйлов
11
Стародуб
11
Стародуб
27
Мануйлов
10
Караев
42
Кириллов
42
Кириллов
10
Караев
Остались в запасе
Енисей
КАМАЗ
50
Егор Шамов
ВР
16
Роман Денисов
ОП
84
Илья Молтенинов
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
1
Дмитрий Герасимов
ВР
5
Савелий Ратников
ЦЗ
69
Ильяс Асылов
ЦЗ
99
Роман Акбашев
ЦП
10
Роман Защепкин
АП
37
Николай Ермолаев
ПВ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Остались в запасе
50
Егор Шамов
ВР
16
Роман Денисов
ОП
84
Илья Молтенинов
ЦФ
Остались в запасе
1
Дмитрий Герасимов
ВР
5
Савелий Ратников
ЦЗ
69
Ильяс Асылов
ЦЗ
99
Роман Акбашев
ЦП
10
Роман Защепкин
АП
37
Николай Ермолаев
ПВ
Главный тренер
Андрей Тихонов
Главный тренер
Владимир Клонцак
Статистика матча Енисей - КАМАЗ
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0

Смотреть прямую трансляцию матча Енисей против КАМАЗ, 1-й тур Первой лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 июля 2024 в 13:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Енисей – КАМАЗ

Енисей – КАМАЗ смотреть онлайн 14 июля

Источник: «Бомбардир»
Россия. Первая лига КАМАЗ Енисей
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