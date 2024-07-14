14.07.2024, воскресенье, 13:00
Россия. Первая лига, 1 тур
Россия. Первая лига, 1 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Енисей
Енисей
4-2-3-1
23
Антипин
33
Масловский
3
Цесь
96
Рукас
12
Ширяев
77
Самойлов
90
Ломакин
19
Тихонов
20
Шипунов
7
Чуканов
9
Савельев
4-2-1-2-1
31
Анисимов
27
Мануйлов
4
Кусяпов
3
Маругин
4
Абрамов
6
Козлов
21
Горелов
7
Аюкин
33
Фартуна
11
Абдуллаев
10
Караев
90
Ломакин
83
Лайкин
83
Лайкин
90
Ломакин
Луташев
18
Надольский
18
Надольский
Луташев
20
Шипунов
36
Луташев
36
Луташев
20
Шипунов
7
Аюкин
13
Почивалин
13
Почивалин
7
Аюкин
27
Мануйлов
11
Стародуб
11
Стародуб
27
Мануйлов
10
Караев
42
Кириллов
42
Кириллов
10
Караев
Остались в запасе
Енисей
КАМАЗ
50
Егор Шамов
ВР
16
Роман Денисов
ОП
84
Илья Молтенинов
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
1
Дмитрий Герасимов
ВР
5
Савелий Ратников
ЦЗ
69
Ильяс Асылов
ЦЗ
99
Роман Акбашев
ЦП
10
Роман Защепкин
АП
37
Николай Ермолаев
ПВ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Остались в запасе
50
Егор Шамов
ВР
16
Роман Денисов
ОП
84
Илья Молтенинов
ЦФ
Остались в запасе
1
Дмитрий Герасимов
ВР
5
Савелий Ратников
ЦЗ
69
Ильяс Асылов
ЦЗ
99
Роман Акбашев
ЦП
10
Роман Защепкин
АП
37
Николай Ермолаев
ПВ
Главный тренер
Андрей Тихонов
Главный тренер
Владимир Клонцак
Статистика матча Енисей - КАМАЗ
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Смотреть прямую трансляцию матча Енисей против КАМАЗ, 1-й тур Первой лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 июля 2024 в 13:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Енисей – КАМАЗ
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Источник: «Бомбардир»