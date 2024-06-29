БАТЭ
29.06.2024, суббота, 20:00
Беларусь. Высшая лига, 14 тур
Беларусь. Высшая лига, 14 тур
- : -
Не начался
Смотреть трансляцию
П1
4
Х
3.8
П2
1.77
Реклама, 18+
Динамо
Статистика матча БАТЭ - Динамо
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча БАТЭ против «Динамо», 14-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 июня 2024, в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча БАТЭ – «Динамо»
- Матч можно посмотреть на канале «Беларусь 5».
- Также игру будет транслировать «Olimpbet».