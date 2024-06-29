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    БАТЭ – «Динамо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 июня 2024

    БАТЭ
    29.06.2024, суббота, 20:00
    Беларусь. Высшая лига, 14 тур
    - : -
    Не начался
    Смотреть трансляцию
    П1
    4
    Х
    3.8
    П2
    1.77
    Реклама, 18+
    Динамо
    Статистика матча БАТЭ - Динамо
    Всего ударов по воротам
    0
    0
    Удары в створ
    0
    0
    Владение мячом %
    0
    0
    Красные карточки
    0
    0
    Желтые карточки
    0
    0
    Угловые удары
    0
    0
    Нарушения
    0
    0
    Офсайды
    0
    0
    Количество передач
    0
    0
    Сейвы
    0
    0
    Точность передач %
    0
    0
    Удары мимо ворот
    0
    0
    Блокированные удары
    0
    0
    Удары из пределов штрафной
    0
    0
    Удары из-за пределов штрафной
    0
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    xG (ожидаемые голы)
    0
    0
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча БАТЭ против «Динамо», 14-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 июня 2024, в 20:00 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча БАТЭ – «Динамо»

    БАТЭ-Динамо смотреть онлайн 29 июня

    Источник: «Бомбардир»

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