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Смотреть прямую трансляцию матча БАТЭ против «Динамо», 14-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 июня 2024, в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча БАТЭ – «Динамо»