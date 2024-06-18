Турция
18.06.2024, вторник, 19:00
Чемпионат Европы, группа F, 1 тур
Чемпионат Европы, группа F, 1 тур
- : -
Не начался
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П1
1.73
Х
3.85
П2
5.3
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Грузия
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Турция
1
Мерт Гюнок
ВР
0
Мерт Мюльдюр
ЛЗ
0
Абдюлькерим Бардакджи
ЦЗ
0
Самет Акайдин
ЦЗ
22
Каан Айхан
ПЗ
10
Хакан Чалханоглу
ЦП
6
Оркун Кекчю
ЦП
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
7
Керем Актюркоглу
ЦП
15
Салих Озкан
ЦП
0
Семих Кылычсой
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Грузия
25
Георгий Мамардашвили
ВР
4
Гурам Кашия
ЦЗ
3
Лаша Двали
ЦЗ
5
Соломон Кверквелия
ЦЗ
19
Леван Шенгелия
ЛП
0
Отар Китейшвили
ЦП
10
Георгий Чакветадзе
ЦП
6
Георгий Кочорашвили
ЦП
2
Отар Какабадзе
ПП
8
Буду Зивзивадзе
ЦФ
7
Хвича Кварацхелия
ЦФ
Главный тренер
Вилли Саньоль
4-5-1
1
Гюнок
0
Мюльдюр
0
Бардакджи
0
Акайдин
22
Айхан
6
Кекчю
17
Кахведжи
7
Актюркоглу
15
Озкан
10
Чалханоглу
0
Кылычсой
3-5-2
25
Мамардашвили
4
Кашия
3
Двали
5
Кверквелия
2
Какабадзе
0
Китейшвили
10
Чакветадзе
6
Кочорашвили
19
Шенгелия
7
Кварацхелия
8
Зивзивадзе
Остались в запасе
Турция
Грузия
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Главный тренер
Вилли Саньоль
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Главный тренер
Вилли Саньоль
Статистика матча Турция - Грузия
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча сборных Турции и Грузии, матч 1 тура группового этапа чемпионата Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 июня 2024, в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Турция – Грузия
- Матч можно посмотреть на канале «Матч! ТВ».
- Также игру будет транслировать «Pari».