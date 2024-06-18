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    Турция – Грузия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 июня 2024

    Турция
    18.06.2024, вторник, 19:00
    Чемпионат Европы, группа F, 1 тур
    - : -
    Не начался
    Смотреть трансляцию
    П1
    1.73
    Х
    3.85
    П2
    5.3
    Реклама, 18+
    Грузия
    Составы команд
    Стартовые составы
    Расстановка
    Предварительные составы по версии «Бомбардира»
    Турция
    1
    Мерт Гюнок
    ВР
    0
    Мерт Мюльдюр
    ЛЗ
    0
    Абдюлькерим Бардакджи
    ЦЗ
    0
    Самет Акайдин
    ЦЗ
    22
    Каан Айхан
    ПЗ
    10
    Хакан Чалханоглу
    ЦП
    6
    Оркун Кекчю
    ЦП
    17
    Ирфан Кахведжи
    ЦП
    7
    Керем Актюркоглу
    ЦП
    15
    Салих Озкан
    ЦП
    0
    Семих Кылычсой
    ЦФ
    Главный тренер
    Винченцо Монтелла
    Грузия
    25
    Георгий Мамардашвили
    ВР
    4
    Гурам Кашия
    ЦЗ
    3
    Лаша Двали
    ЦЗ
    5
    Соломон Кверквелия
    ЦЗ
    19
    Леван Шенгелия
    ЛП
    0
    Отар Китейшвили
    ЦП
    10
    Георгий Чакветадзе
    ЦП
    6
    Георгий Кочорашвили
    ЦП
    2
    Отар Какабадзе
    ПП
    8
    Буду Зивзивадзе
    ЦФ
    7
    Хвича Кварацхелия
    ЦФ
    Главный тренер
    Вилли Саньоль
    4-5-1
    1
    Гюнок
    0
    Мюльдюр
    0
    Бардакджи
    0
    Акайдин
    22
    Айхан
    6
    Кекчю
    17
    Кахведжи
    7
    Актюркоглу
    15
    Озкан
    10
    Чалханоглу
    0
    Кылычсой
    3-5-2
    25
    Мамардашвили
    4
    Кашия
    3
    Двали
    5
    Кверквелия
    2
    Какабадзе
    0
    Китейшвили
    10
    Чакветадзе
    6
    Кочорашвили
    19
    Шенгелия
    7
    Кварацхелия
    8
    Зивзивадзе
    Остались в запасе
    Турция
    Грузия
    Главный тренер
    Винченцо Монтелла
    Главный тренер
    Вилли Саньоль
    Главный тренер
    Винченцо Монтелла
    Главный тренер
    Вилли Саньоль
    Статистика матча Турция - Грузия
    Всего ударов по воротам
    0
    0
    Удары в створ
    0
    0
    Владение мячом %
    0
    0
    Красные карточки
    0
    0
    Желтые карточки
    0
    0
    Угловые удары
    0
    0
    Нарушения
    0
    0
    Офсайды
    0
    0
    Количество передач
    0
    0
    Сейвы
    0
    0
    Точность передач %
    0
    0
    Удары мимо ворот
    0
    0
    Блокированные удары
    0
    0
    Удары из пределов штрафной
    0
    0
    Удары из-за пределов штрафной
    0
    0
    xG (ожидаемые голы)
    0
    0
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча сборных Турции и Грузии, матч 1 тура группового этапа чемпионата Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 июня 2024, в 19:00 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча Турция – Грузия

    Турция – Грузия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 июня 2024

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    Источник: «Бомбардир»

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