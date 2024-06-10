Чехия
10.06.2024, понедельник, 19:00
Товарищеские матчи. Сборные
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 1
Матч завершен
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Северная Македония
60' П. Шик (П)
90+9' А. Барак (П)
65' И. Алими
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чехия
1
Индржих Станек
ВР
4
Робин Гранац
ЦЗ
3
Томаш Голеш
ПЗ
5
Владимир Цоуфал
ПЗ
12
Давид Дудера
ПЗ
22
Томаш Соучек
ОП
18
Ладислав Крейчи
ОП
14
Лукаш Провод
ЛВ
9
Адам Гложек
ЦФ
10
Патрик Шик
ЦФ
11
Ян Кухта
ЦФ
Главный тренер
Иван Гашек
Северная Македония
1
Столе Димитриевски
ВР
8
Эзган Алиоски
ЛЗ
6
Визар Муслиу
ЦЗ
5
Джоко Зайков
ЦЗ
3
Стефан Ашковски
ЦЗ
21
Яни Атанасов
ОП
18
Тихомир Костадинов
ЦП
14
Дарко Велкоски
ЦП
16
Исник Алими
ЦП
7
Эльйиф Эльмас
АП
9
Александар Трайковски
ЦФ
Главный тренер
Благоя Милевски
Чехия
23
Витезслав Ярош
ВР
16
Матей Коварж
ВР
15
Давид Юрасек
ЛЗ
6
Мартин Витик
ЦЗ
2
Давид Зима
ЦЗ
24
Томаш Вичек
ЦЗ
21
Лукас Черв
ЦП
20
Ондржей Лингр
ЦП
7
Антонин Барак
АП
25
Павел Шулц
АП
19
Томаш Хоры
ЦФ
17
Вацлав Черны
ЦФ
13
Моймир Хытил
ЦФ
26
Матей Юрасек
ЦФ
Северная Македония
24
Игор Алексовски
ВР
22
Дамьян Шишковски
ВР
12
Деян Илиев
ВР
13
Боян Димоски
ЛЗ
15
Йован Манев
ЦЗ
4
Никола Серафимов
ЦЗ
23
Тодор Тодороски
ПЗ
2
Ахмед Ильязовски
ПЗ
25
Давор Здравковски
ОП
17
Агон Элези
ОП
19
Милан Ристовски
ЦП
11
Дарко Чурлинов
ЛВ
26
Лирим Камили
ПВ
10
Димитар Митровски
ПВ
20
Боян Миовски
ЦФ
4-2-1-3
1
Станек
5
Цоуфал
3
Голеш
4
Гранац
12
Дудера
22
Соучек
18
Крейчи
14
Провод
11
Кухта
10
Шик
9
Гложек
4-1-3-1-1
1
Димитриевски
6
Муслиу
5
Зайков
3
Ашковски
8
Алиоски
21
Атанасов
18
Костадинов
14
Велкоски
16
Алими
7
Эльмас
9
Трайковски
5
Цоуфал
15
Юрасек
15
Юрасек
5
Цоуфал
3
Голеш
20
Лингр
20
Лингр
3
Голеш
14
Провод
7
Барак
7
Барак
14
Провод
9
Гложек
25
Шулц
25
Шулц
9
Гложек
11
Кухта
19
Хоры
19
Хоры
11
Кухта
10
Шик
13
Хытил
13
Хытил
10
Шик
3
Ашковски
13
Димоски
13
Димоски
3
Ашковски
5
Зайков
4
Серафимов
4
Серафимов
5
Зайков
7
Эльмас
2
Ильязовски
2
Ильязовски
7
Эльмас
9
Трайковски
19
Ристовски
19
Ристовски
9
Трайковски
Остались в запасе
Чехия
Северная Македония
23
Витезслав Ярош
ВР
16
Матей Коварж
ВР
6
Мартин Витик
ЦЗ
2
Давид Зима
ЦЗ
24
Томаш Вичек
ЦЗ
21
Лукас Черв
ЦП
17
Вацлав Черны
ЦФ
26
Матей Юрасек
ЦФ
Главный тренер
Иван Гашек
24
Игор Алексовски
ВР
22
Дамьян Шишковски
ВР
12
Деян Илиев
ВР
15
Йован Манев
ЦЗ
23
Тодор Тодороски
ПЗ
25
Давор Здравковски
ОП
17
Агон Элези
ОП
11
Дарко Чурлинов
ЛВ
26
Лирим Камили
ПВ
10
Димитар Митровски
ПВ
20
Боян Миовски
ЦФ
Главный тренер
Благоя Милевски
Остались в запасе
23
Витезслав Ярош
ВР
16
Матей Коварж
ВР
6
Мартин Витик
ЦЗ
2
Давид Зима
ЦЗ
24
Томаш Вичек
ЦЗ
21
Лукас Черв
ЦП
17
Вацлав Черны
ЦФ
26
Матей Юрасек
ЦФ
Остались в запасе
24
Игор Алексовски
ВР
22
Дамьян Шишковски
ВР
12
Деян Илиев
ВР
15
Йован Манев
ЦЗ
23
Тодор Тодороски
ПЗ
25
Давор Здравковски
ОП
17
Агон Элези
ОП
11
Дарко Чурлинов
ЛВ
26
Лирим Камили
ПВ
10
Димитар Митровски
ПВ
20
Боян Миовски
ЦФ
Главный тренер
Иван Гашек
Главный тренер
Благоя Милевски
Статистика матча Чехия - Северная Македония
1
2
Желтые карточки
1
2
Смотреть прямую трансляцию матча сборной Чехии против Северной Македонии, товарищеский матч на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 июня 2024, в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Чехия – Северная Македония
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
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