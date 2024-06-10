Смотреть прямую трансляцию матча сборной Чехии против Северной Македонии, товарищеский матч на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 июня 2024, в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Чехия – Северная Македония