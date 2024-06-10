Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Евро-2024 Матчи Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
Евро-2024 Кубок Америки РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    2 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    3 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    • Главная
    • Трансляции
    • Чехия – Северная Македония: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 июня 2024

    Чехия – Северная Македония: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 июня 2024

    Чехия
    10.06.2024, понедельник, 19:00
    Товарищеские матчи. Сборные
    2 : 1
    Матч завершен
    Смотреть трансляцию
    Северная Македония
    60' П. Шик (П)
    90+9' А. Барак (П)
    65' И. Алими
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Чехия
    1
    Индржих Станек
    ВР
    4
    Робин Гранац
    ЦЗ
    3
    Томаш Голеш
    ПЗ
    5
    Владимир Цоуфал
    ПЗ
    12
    Давид Дудера
    ПЗ
    22
    Томаш Соучек
    ОП
    18
    Ладислав Крейчи
    ОП
    14
    Лукаш Провод
    ЛВ
    9
    Адам Гложек
    ЦФ
    10
    Патрик Шик
    ЦФ
    11
    Ян Кухта
    ЦФ
    Главный тренер
    Иван Гашек
    Северная Македония
    1
    Столе Димитриевски
    ВР
    8
    Эзган Алиоски
    ЛЗ
    6
    Визар Муслиу
    ЦЗ
    5
    Джоко Зайков
    ЦЗ
    3
    Стефан Ашковски
    ЦЗ
    21
    Яни Атанасов
    ОП
    18
    Тихомир Костадинов
    ЦП
    14
    Дарко Велкоски
    ЦП
    16
    Исник Алими
    ЦП
    7
    Эльйиф Эльмас
    АП
    9
    Александар Трайковски
    ЦФ
    Главный тренер
    Благоя Милевски
    Чехия
    23
    Витезслав Ярош
    ВР
    16
    Матей Коварж
    ВР
    15
    Давид Юрасек
    ЛЗ
    6
    Мартин Витик
    ЦЗ
    2
    Давид Зима
    ЦЗ
    24
    Томаш Вичек
    ЦЗ
    21
    Лукас Черв
    ЦП
    20
    Ондржей Лингр
    ЦП
    7
    Антонин Барак
    АП
    25
    Павел Шулц
    АП
    19
    Томаш Хоры
    ЦФ
    17
    Вацлав Черны
    ЦФ
    13
    Моймир Хытил
    ЦФ
    26
    Матей Юрасек
    ЦФ
    Северная Македония
    24
    Игор Алексовски
    ВР
    22
    Дамьян Шишковски
    ВР
    12
    Деян Илиев
    ВР
    13
    Боян Димоски
    ЛЗ
    15
    Йован Манев
    ЦЗ
    4
    Никола Серафимов
    ЦЗ
    23
    Тодор Тодороски
    ПЗ
    2
    Ахмед Ильязовски
    ПЗ
    25
    Давор Здравковски
    ОП
    17
    Агон Элези
    ОП
    19
    Милан Ристовски
    ЦП
    11
    Дарко Чурлинов
    ЛВ
    26
    Лирим Камили
    ПВ
    10
    Димитар Митровски
    ПВ
    20
    Боян Миовски
    ЦФ
    4-2-1-3
    1
    Станек
    5
    Цоуфал
    3
    Голеш
    4
    Гранац
    12
    Дудера
    22
    Соучек
    18
    Крейчи
    14
    Провод
    11
    Кухта
    10
    Шик
    9
    Гложек
    4-1-3-1-1
    1
    Димитриевски
    6
    Муслиу
    5
    Зайков
    3
    Ашковски
    8
    Алиоски
    21
    Атанасов
    18
    Костадинов
    14
    Велкоски
    16
    Алими
    7
    Эльмас
    9
    Трайковски
    5
    Цоуфал
    15
    Юрасек
    15
    Юрасек
    5
    Цоуфал
    3
    Голеш
    20
    Лингр
    20
    Лингр
    3
    Голеш
    14
    Провод
    7
    Барак
    7
    Барак
    14
    Провод
    9
    Гложек
    25
    Шулц
    25
    Шулц
    9
    Гложек
    11
    Кухта
    19
    Хоры
    19
    Хоры
    11
    Кухта
    10
    Шик
    13
    Хытил
    13
    Хытил
    10
    Шик
    3
    Ашковски
    13
    Димоски
    13
    Димоски
    3
    Ашковски
    5
    Зайков
    4
    Серафимов
    4
    Серафимов
    5
    Зайков
    7
    Эльмас
    2
    Ильязовски
    2
    Ильязовски
    7
    Эльмас
    9
    Трайковски
    19
    Ристовски
    19
    Ристовски
    9
    Трайковски
    Остались в запасе
    Чехия
    Северная Македония
    23
    Витезслав Ярош
    ВР
    16
    Матей Коварж
    ВР
    6
    Мартин Витик
    ЦЗ
    2
    Давид Зима
    ЦЗ
    24
    Томаш Вичек
    ЦЗ
    21
    Лукас Черв
    ЦП
    17
    Вацлав Черны
    ЦФ
    26
    Матей Юрасек
    ЦФ
    Главный тренер
    Иван Гашек
    24
    Игор Алексовски
    ВР
    22
    Дамьян Шишковски
    ВР
    12
    Деян Илиев
    ВР
    15
    Йован Манев
    ЦЗ
    23
    Тодор Тодороски
    ПЗ
    25
    Давор Здравковски
    ОП
    17
    Агон Элези
    ОП
    11
    Дарко Чурлинов
    ЛВ
    26
    Лирим Камили
    ПВ
    10
    Димитар Митровски
    ПВ
    20
    Боян Миовски
    ЦФ
    Главный тренер
    Благоя Милевски
    Остались в запасе
    23
    Витезслав Ярош
    ВР
    16
    Матей Коварж
    ВР
    6
    Мартин Витик
    ЦЗ
    2
    Давид Зима
    ЦЗ
    24
    Томаш Вичек
    ЦЗ
    21
    Лукас Черв
    ЦП
    17
    Вацлав Черны
    ЦФ
    26
    Матей Юрасек
    ЦФ
    Остались в запасе
    24
    Игор Алексовски
    ВР
    22
    Дамьян Шишковски
    ВР
    12
    Деян Илиев
    ВР
    15
    Йован Манев
    ЦЗ
    23
    Тодор Тодороски
    ПЗ
    25
    Давор Здравковски
    ОП
    17
    Агон Элези
    ОП
    11
    Дарко Чурлинов
    ЛВ
    26
    Лирим Камили
    ПВ
    10
    Димитар Митровски
    ПВ
    20
    Боян Миовски
    ЦФ
    Главный тренер
    Иван Гашек
    Главный тренер
    Благоя Милевски
    Статистика матча Чехия - Северная Македония
    1
    2
    Желтые карточки
    1
    2

    Смотреть прямую трансляцию матча сборной Чехии против Северной Македонии, товарищеский матч на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 июня 2024, в 19:00 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча Чехия – Северная Македония

    Чехия – Северная Македония смотреть онлайн 10 июня

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.06.2024 17:56
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+