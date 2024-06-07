Польша
07.06.2024, пятница, 21:45
Товарищеские матчи. Сборные
Товарищеские матчи. Сборные
3 : 1
Матч завершен
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Украина
11' С. Валюкевич
16' П. Зелински
30' Т. Романчук
41' А. Довбик
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Польша
12
Лукаш Скорупски
ВР
21
Никола Залевски
ЛЗ
4
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
14
Якуб Кивиор
ЦЗ
2
Бартош Саламон
ЦЗ
10
Петр Зелински
ЦП
13
Тарас Романчук
ЦП
20
Себастьян Шиманьски
АП
25
Михал Скурась
ЛВ
7
Аркадиуш Милик
ЦФ
16
Адам Букса
ЦФ
Главный тренер
Михал Пробеж
Украина
1
Георгий Бущан
ВР
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
21
Валерий Бондарь
ЦЗ
4
Максим Таловеров
ЦЗ
24
Александр Тымчик
ПЗ
5
Сергей Сидорчук
ЦП
8
Руслан Малиновский
АП
14
Георгий Судаков
АП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
20
Александр Зубков
ПВ
11
Артем Довбик
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ребров
Польша
22
Марцин Булка
ВР
1
Войцех Щесны
ВР
15
Тымотеуш Пухач
ЛЗ
3
Павел Бохневич
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ПЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
26
Каспер Урбански
ОП
8
Якуб Модер
ЦП
6
Jakub Kałuziński
ЦП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Украина
23
Андрей Лунин
ВР
12
Анатолий Трубин
ВР
17
Александр Зинченко
ЛЗ
26
Богдан Михайличенко
ЛЗ
13
Илья Забарный
ЦЗ
3
Александр Сваток
ЦЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
2
Ефим Конопля
ПЗ
6
Тарас Степаненко
ОП
18
Владимир Бражко
ОП
19
Николай Шапаренко
ЦП
10
Михаил Мудрик
ЛВ
15
Виктор Цыганков
ПВ
25
Владислав Ванат
ЦФ
9
Роман Яремчук
ЦФ
4-2-2-2
12
Скорупски
21
Залевски
14
Кивиор
2
Саламон
4
Валюкевич
10
Зелински
13
Романчук
25
Скурась
20
Шиманьски
16
Букса
7
Милик
4-1-3-2
1
Бущан
24
Тымчик
21
Бондарь
4
Таловеров
16
Миколенко
5
Сидорчук
20
Зубков
14
Судаков
8
Малиновский
11
Довбик
7
Ярмоленко
21
Залевски
15
Пухач
15
Пухач
21
Залевски
4
Валюкевич
18
Берешиньски
18
Берешиньски
4
Валюкевич
7
Милик
26
Урбански
26
Урбански
7
Милик
13
Романчук
8
Модер
8
Модер
13
Романчук
Урбански
6
6
Урбански
10
Зелински
9
Левандовски
9
Левандовски
10
Зелински
16
Миколенко
17
Зинченко
17
Зинченко
16
Миколенко
8
Малиновский
26
Михайличенко
26
Михайличенко
8
Малиновский
14
Судаков
19
Шапаренко
19
Шапаренко
14
Судаков
20
Зубков
10
Мудрик
10
Мудрик
20
Зубков
7
Ярмоленко
15
Цыганков
15
Цыганков
7
Ярмоленко
11
Довбик
25
Ванат
25
Ванат
11
Довбик
Остались в запасе
Польша
Украина
22
Марцин Булка
ВР
1
Войцех Щесны
ВР
3
Павел Бохневич
ЦЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
Главный тренер
Михал Пробеж
23
Андрей Лунин
ВР
12
Анатолий Трубин
ВР
13
Илья Забарный
ЦЗ
3
Александр Сваток
ЦЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
2
Ефим Конопля
ПЗ
6
Тарас Степаненко
ОП
18
Владимир Бражко
ОП
9
Роман Яремчук
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ребров
Остались в запасе
22
Марцин Булка
ВР
1
Войцех Щесны
ВР
3
Павел Бохневич
ЦЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
Остались в запасе
23
Андрей Лунин
ВР
12
Анатолий Трубин
ВР
13
Илья Забарный
ЦЗ
3
Александр Сваток
ЦЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
2
Ефим Конопля
ПЗ
6
Тарас Степаненко
ОП
18
Владимир Бражко
ОП
9
Роман Яремчук
ЦФ
Главный тренер
Михал Пробеж
Главный тренер
Сергей Ребров
Статистика матча Польша - Украина
3
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Смотреть прямую трансляцию матча сборной Польши против Украины, товарищеский матч на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 июня 2024, в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Польша – Украина
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Игру будет транслировать «PARI».