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    Польша – Украина: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 июня 2024

    Польша
    07.06.2024, пятница, 21:45
    Товарищеские матчи. Сборные
    3 : 1
    Матч завершен
    Смотреть трансляцию
    Украина
    11' С. Валюкевич
    16' П. Зелински
    30' Т. Романчук
    41' А. Довбик
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Польша
    12
    Лукаш Скорупски
    ВР
    21
    Никола Залевски
    ЛЗ
    4
    Себастьян Валюкевич
    ЦЗ
    14
    Якуб Кивиор
    ЦЗ
    2
    Бартош Саламон
    ЦЗ
    10
    Петр Зелински
    ЦП
    13
    Тарас Романчук
    ЦП
    20
    Себастьян Шиманьски
    АП
    25
    Михал Скурась
    ЛВ
    7
    Аркадиуш Милик
    ЦФ
    16
    Адам Букса
    ЦФ
    Главный тренер
    Михал Пробеж
    Украина
    1
    Георгий Бущан
    ВР
    16
    Виталий Миколенко
    ЛЗ
    21
    Валерий Бондарь
    ЦЗ
    4
    Максим Таловеров
    ЦЗ
    24
    Александр Тымчик
    ПЗ
    5
    Сергей Сидорчук
    ЦП
    8
    Руслан Малиновский
    АП
    14
    Георгий Судаков
    АП
    7
    Андрей Ярмоленко
    ПВ
    20
    Александр Зубков
    ПВ
    11
    Артем Довбик
    ЦФ
    Главный тренер
    Сергей Ребров
    Польша
    22
    Марцин Булка
    ВР
    1
    Войцех Щесны
    ВР
    15
    Тымотеуш Пухач
    ЛЗ
    3
    Павел Бохневич
    ЦЗ
    18
    Бартош Берешиньски
    ПЗ
    11
    Камил Гросицки
    ЛП
    26
    Каспер Урбански
    ОП
    8
    Якуб Модер
    ЦП
    6
    Jakub Kałuziński
    ЦП
    9
    Роберт Левандовски
    ЦФ
    Украина
    23
    Андрей Лунин
    ВР
    12
    Анатолий Трубин
    ВР
    17
    Александр Зинченко
    ЛЗ
    26
    Богдан Михайличенко
    ЛЗ
    13
    Илья Забарный
    ЦЗ
    3
    Александр Сваток
    ЦЗ
    22
    Николай Матвиенко
    ЦЗ
    2
    Ефим Конопля
    ПЗ
    6
    Тарас Степаненко
    ОП
    18
    Владимир Бражко
    ОП
    19
    Николай Шапаренко
    ЦП
    10
    Михаил Мудрик
    ЛВ
    15
    Виктор Цыганков
    ПВ
    25
    Владислав Ванат
    ЦФ
    9
    Роман Яремчук
    ЦФ
    4-2-2-2
    12
    Скорупски
    21
    Залевски
    14
    Кивиор
    2
    Саламон
    4
    Валюкевич
    10
    Зелински
    13
    Романчук
    25
    Скурась
    20
    Шиманьски
    16
    Букса
    7
    Милик
    4-1-3-2
    1
    Бущан
    24
    Тымчик
    21
    Бондарь
    4
    Таловеров
    16
    Миколенко
    5
    Сидорчук
    20
    Зубков
    14
    Судаков
    8
    Малиновский
    11
    Довбик
    7
    Ярмоленко
    21
    Залевски
    15
    Пухач
    15
    Пухач
    21
    Залевски
    4
    Валюкевич
    18
    Берешиньски
    18
    Берешиньски
    4
    Валюкевич
    7
    Милик
    26
    Урбански
    26
    Урбански
    7
    Милик
    13
    Романчук
    8
    Модер
    8
    Модер
    13
    Романчук
    Урбански
    6
    6
    Урбански
    10
    Зелински
    9
    Левандовски
    9
    Левандовски
    10
    Зелински
    16
    Миколенко
    17
    Зинченко
    17
    Зинченко
    16
    Миколенко
    8
    Малиновский
    26
    Михайличенко
    26
    Михайличенко
    8
    Малиновский
    14
    Судаков
    19
    Шапаренко
    19
    Шапаренко
    14
    Судаков
    20
    Зубков
    10
    Мудрик
    10
    Мудрик
    20
    Зубков
    7
    Ярмоленко
    15
    Цыганков
    15
    Цыганков
    7
    Ярмоленко
    11
    Довбик
    25
    Ванат
    25
    Ванат
    11
    Довбик
    Остались в запасе
    Польша
    Украина
    22
    Марцин Булка
    ВР
    1
    Войцех Щесны
    ВР
    3
    Павел Бохневич
    ЦЗ
    11
    Камил Гросицки
    ЛП
    Главный тренер
    Михал Пробеж
    23
    Андрей Лунин
    ВР
    12
    Анатолий Трубин
    ВР
    13
    Илья Забарный
    ЦЗ
    3
    Александр Сваток
    ЦЗ
    22
    Николай Матвиенко
    ЦЗ
    2
    Ефим Конопля
    ПЗ
    6
    Тарас Степаненко
    ОП
    18
    Владимир Бражко
    ОП
    9
    Роман Яремчук
    ЦФ
    Главный тренер
    Сергей Ребров
    Остались в запасе
    22
    Марцин Булка
    ВР
    1
    Войцех Щесны
    ВР
    3
    Павел Бохневич
    ЦЗ
    11
    Камил Гросицки
    ЛП
    Остались в запасе
    23
    Андрей Лунин
    ВР
    12
    Анатолий Трубин
    ВР
    13
    Илья Забарный
    ЦЗ
    3
    Александр Сваток
    ЦЗ
    22
    Николай Матвиенко
    ЦЗ
    2
    Ефим Конопля
    ПЗ
    6
    Тарас Степаненко
    ОП
    18
    Владимир Бражко
    ОП
    9
    Роман Яремчук
    ЦФ
    Главный тренер
    Михал Пробеж
    Главный тренер
    Сергей Ребров
    Статистика матча Польша - Украина
    3
    Желтые карточки
    0
    3

    Смотреть прямую трансляцию матча сборной Польши против Украины, товарищеский матч на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 июня 2024, в 21:45 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча Польша – Украина

    Польша – Украина смотреть онлайн 7 июня

    Источник: «Бомбардир»

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    07.06.2024 15:02
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