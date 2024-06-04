Румыния
04.06.2024, вторник, 21:30
Товарищеские матчи. Сборные
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 0
Матч завершен
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Болгария
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Румыния
1
Флориан Ницэ
ВР
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
4
Адриан Рус
ЦЗ
6
Мариуш Марин
ЦП
2
Андрей Рацу
ЦП
18
Рэзван Марин
ЦП
10
Николае Станчу
ЦП
11
Никусор Банку
АП
13
Валентин Михаила
ЛВ
20
Деннис Ман
ПВ
19
Денис Дрэгуш
ЦФ
Главный тренер
Мирел Рэдой
Болгария
22
Иван Дюлгеров
ВР
5
Алекс Петков
ЦЗ
3
Zhivko Atanasov
ЦЗ
19
Иван Турицов
ЦЗ
18
Християн Петров
ЦЗ
7
Георгий Костадинов
ЦП
20
Филип Крастев
ЦП
25
Vasil Panayotov
ЦП
11
Кирил Десподов
ПВ
16
Лукас Петков
ПВ
16
Марин Петков
ПВ
9
A. Kolev
ЦФ
Главный тренер
Младен Крстаич
Румыния
12
Хорациу Молдован
ВР
26
Рэзван Сава
ВР
16
Стефан Тарновану
ВР
24
Богдан Раковитан
ЦЗ
5
Ионуц Неделчару
ЦЗ
15
Адриан Сут
ОП
8
Александру Чикелдэу
ЦП
23
Constantin Grameni
ЦП
21
Дариус Олару
ЦП
14
Янис Хаджи
АП
22
Василе Могос
ПП
25
Даниэл Бирлигеа
ЛВ
7
Деян Сореску
ПВ
17
Флоринел Коман
ЦФ
9
Георге Пушкаш
ЦФ
Болгария
21
Светослав Вуцов
ВР
26
Виктор Попов
ЦЗ
15
Симеон Петров
ЦЗ
2
Ertan Tombak
ЦЗ
24
Serkan Ussein
ЦП
17
Мартин Минчев
ЦП
22
Илиан Илиев
АП
14
Георгий Русев
ПВ
8
Радослав Кирилов
ЦФ
9
Георги Минчев
ЦФ
1
Dimitar Mitov
ЦФ
4
A. Lyaskov
ЦФ
2-4-3-1
1
Ницэ
3
Дрэгушин
4
Рус
6
Марин
18
Марин
10
Станчу
2
Рацу
13
Михаила
11
Банку
20
Ман
19
Дрэгуш
4-3-3-1
22
Дюлгеров
3
19
Турицов
18
Петров
5
Петков
7
Костадинов
20
Крастев
25
16
Петков
16
Петков
11
Десподов
9
4
Рус
5
Неделчару
5
Неделчару
4
Рус
10
Станчу
21
Олару
21
Олару
10
Станчу
18
Марин
14
Хаджи
14
Хаджи
18
Марин
11
Банку
22
Могос
22
Могос
11
Банку
19
Дрэгуш
25
Бирлигеа
25
Бирлигеа
19
Дрэгуш
13
Михаила
17
Коман
17
Коман
13
Михаила
3
15
Петров
15
Петров
3
25
24
24
25
20
Крастев
22
Илиев
22
Илиев
20
Крастев
16
Петков
14
Русев
14
Русев
16
Петков
11
Десподов
8
Кирилов
8
Кирилов
11
Десподов
9
9
Минчев
9
Минчев
9
Остались в запасе
Румыния
Болгария
12
Хорациу Молдован
ВР
26
Рэзван Сава
ВР
16
Стефан Тарновану
ВР
24
Богдан Раковитан
ЦЗ
15
Адриан Сут
ОП
8
Александру Чикелдэу
ЦП
23
Constantin Grameni
ЦП
7
Деян Сореску
ПВ
9
Георге Пушкаш
ЦФ
Главный тренер
Мирел Рэдой
21
Светослав Вуцов
ВР
26
Виктор Попов
ЦЗ
2
Ertan Tombak
ЦЗ
17
Мартин Минчев
ЦП
1
Dimitar Mitov
ЦФ
4
A. Lyaskov
ЦФ
Главный тренер
Младен Крстаич
Остались в запасе
12
Хорациу Молдован
ВР
26
Рэзван Сава
ВР
16
Стефан Тарновану
ВР
24
Богдан Раковитан
ЦЗ
15
Адриан Сут
ОП
8
Александру Чикелдэу
ЦП
23
Constantin Grameni
ЦП
7
Деян Сореску
ПВ
9
Георге Пушкаш
ЦФ
Остались в запасе
21
Светослав Вуцов
ВР
26
Виктор Попов
ЦЗ
2
Ertan Tombak
ЦЗ
17
Мартин Минчев
ЦП
1
Dimitar Mitov
ЦФ
4
A. Lyaskov
ЦФ
Главный тренер
Мирел Рэдой
Главный тренер
Младен Крстаич
Статистика матча Румыния - Болгария
1
1
Всего ударов по воротам
9
6
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
57
43
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
5
5
Смотреть прямую трансляцию матча сборной Румынии против Болгарии, товарищеский матч на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 июня 2024, в 21:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Румыния – Болгария
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
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