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    • Румыния – Болгария: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 июня 2024

    Румыния – Болгария: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 июня 2024

    Румыния
    04.06.2024, вторник, 21:30
    Товарищеские матчи. Сборные
    0 : 0
    Матч завершен
    Смотреть трансляцию
    Болгария
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Румыния
    1
    Флориан Ницэ
    ВР
    3
    Раду Дрэгушин
    ЦЗ
    4
    Адриан Рус
    ЦЗ
    6
    Мариуш Марин
    ЦП
    2
    Андрей Рацу
    ЦП
    18
    Рэзван Марин
    ЦП
    10
    Николае Станчу
    ЦП
    11
    Никусор Банку
    АП
    13
    Валентин Михаила
    ЛВ
    20
    Деннис Ман
    ПВ
    19
    Денис Дрэгуш
    ЦФ
    Главный тренер
    Мирел Рэдой
    Болгария
    22
    Иван Дюлгеров
    ВР
    5
    Алекс Петков
    ЦЗ
    3
    Zhivko Atanasov
    ЦЗ
    19
    Иван Турицов
    ЦЗ
    18
    Християн Петров
    ЦЗ
    7
    Георгий Костадинов
    ЦП
    20
    Филип Крастев
    ЦП
    25
    Vasil Panayotov
    ЦП
    11
    Кирил Десподов
    ПВ
    16
    Лукас Петков
    ПВ
    16
    Марин Петков
    ПВ
    9
    A. Kolev
    ЦФ
    Главный тренер
    Младен Крстаич
    Румыния
    12
    Хорациу Молдован
    ВР
    26
    Рэзван Сава
    ВР
    16
    Стефан Тарновану
    ВР
    24
    Богдан Раковитан
    ЦЗ
    5
    Ионуц Неделчару
    ЦЗ
    15
    Адриан Сут
    ОП
    8
    Александру Чикелдэу
    ЦП
    23
    Constantin Grameni
    ЦП
    21
    Дариус Олару
    ЦП
    14
    Янис Хаджи
    АП
    22
    Василе Могос
    ПП
    25
    Даниэл Бирлигеа
    ЛВ
    7
    Деян Сореску
    ПВ
    17
    Флоринел Коман
    ЦФ
    9
    Георге Пушкаш
    ЦФ
    Болгария
    21
    Светослав Вуцов
    ВР
    26
    Виктор Попов
    ЦЗ
    15
    Симеон Петров
    ЦЗ
    2
    Ertan Tombak
    ЦЗ
    24
    Serkan Ussein
    ЦП
    17
    Мартин Минчев
    ЦП
    22
    Илиан Илиев
    АП
    14
    Георгий Русев
    ПВ
    8
    Радослав Кирилов
    ЦФ
    9
    Георги Минчев
    ЦФ
    1
    Dimitar Mitov
    ЦФ
    4
    A. Lyaskov
    ЦФ
    2-4-3-1
    1
    Ницэ
    3
    Дрэгушин
    4
    Рус
    6
    Марин
    18
    Марин
    10
    Станчу
    2
    Рацу
    13
    Михаила
    11
    Банку
    20
    Ман
    19
    Дрэгуш
    4-3-3-1
    22
    Дюлгеров
    3
    19
    Турицов
    18
    Петров
    5
    Петков
    7
    Костадинов
    20
    Крастев
    25
    16
    Петков
    16
    Петков
    11
    Десподов
    9
    4
    Рус
    5
    Неделчару
    5
    Неделчару
    4
    Рус
    10
    Станчу
    21
    Олару
    21
    Олару
    10
    Станчу
    18
    Марин
    14
    Хаджи
    14
    Хаджи
    18
    Марин
    11
    Банку
    22
    Могос
    22
    Могос
    11
    Банку
    19
    Дрэгуш
    25
    Бирлигеа
    25
    Бирлигеа
    19
    Дрэгуш
    13
    Михаила
    17
    Коман
    17
    Коман
    13
    Михаила
    3
    15
    Петров
    15
    Петров
    3
    25
    24
    24
    25
    20
    Крастев
    22
    Илиев
    22
    Илиев
    20
    Крастев
    16
    Петков
    14
    Русев
    14
    Русев
    16
    Петков
    11
    Десподов
    8
    Кирилов
    8
    Кирилов
    11
    Десподов
    9
    9
    Минчев
    9
    Минчев
    9
    Остались в запасе
    Румыния
    Болгария
    12
    Хорациу Молдован
    ВР
    26
    Рэзван Сава
    ВР
    16
    Стефан Тарновану
    ВР
    24
    Богдан Раковитан
    ЦЗ
    15
    Адриан Сут
    ОП
    8
    Александру Чикелдэу
    ЦП
    23
    Constantin Grameni
    ЦП
    7
    Деян Сореску
    ПВ
    9
    Георге Пушкаш
    ЦФ
    Главный тренер
    Мирел Рэдой
    21
    Светослав Вуцов
    ВР
    26
    Виктор Попов
    ЦЗ
    2
    Ertan Tombak
    ЦЗ
    17
    Мартин Минчев
    ЦП
    1
    Dimitar Mitov
    ЦФ
    4
    A. Lyaskov
    ЦФ
    Главный тренер
    Младен Крстаич
    Остались в запасе
    12
    Хорациу Молдован
    ВР
    26
    Рэзван Сава
    ВР
    16
    Стефан Тарновану
    ВР
    24
    Богдан Раковитан
    ЦЗ
    15
    Адриан Сут
    ОП
    8
    Александру Чикелдэу
    ЦП
    23
    Constantin Grameni
    ЦП
    7
    Деян Сореску
    ПВ
    9
    Георге Пушкаш
    ЦФ
    Остались в запасе
    21
    Светослав Вуцов
    ВР
    26
    Виктор Попов
    ЦЗ
    2
    Ertan Tombak
    ЦЗ
    17
    Мартин Минчев
    ЦП
    1
    Dimitar Mitov
    ЦФ
    4
    A. Lyaskov
    ЦФ
    Главный тренер
    Мирел Рэдой
    Главный тренер
    Младен Крстаич
    Статистика матча Румыния - Болгария
    1
    1
    Всего ударов по воротам
    9
    6
    Удары в створ
    2
    4
    Владение мячом %
    57
    43
    Желтые карточки
    1
    1
    Угловые удары
    5
    5
    Нарушения
    16
    12
    Офсайды
    2
    0
    Сейвы
    4
    2
    Удары мимо ворот
    3
    2
    Блокированные удары
    4
    0
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча сборной Румынии против Болгарии, товарищеский матч на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 июня 2024, в 21:30 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча Румыния – Болгария

    Румыния – Болгария смотреть онлайн 4 июня

    Источник: «Бомбардир»

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    04.06.2024 17:39
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