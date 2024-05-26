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    «Арсенал» – БАТЭ: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 мая 2024

    Арсенал
    26.05.2024, воскресенье, 15:00
    Беларусь. Высшая лига, 10 тур
    2 : 0
    Матч завершен
    Смотреть трансляцию
    БАТЭ
    28' Ю. Ловец
    32' Д. Годяев
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Арсенал
    49
    Максим Плотников
    ВР
    72
    Александр Позняк
    ЦЗ
    59
    Егор Погостнов
    ЦЗ
    47
    Данила Годяев
    ЦЗ
    66
    Арсений Агеев
    ПЗ
    51
    Александр Скшинецкий
    ОП
    11
    Юрий Ловец
    ЦП
    7
    Дмитрий Радиковский
    ЦФ
    Главный тренер
    Вячеслав Вашкевич
    БАТЭ
    23
    Владислав Игнатьев
    ВР
    14
    Шериф Жимо
    ЛЗ
    4
    Александр Мартынов
    ЦЗ
    15
    Павел Пашевич
    ЦЗ
    55
    Янн Эммануэль Аффи
    ЦЗ
    33
    Виктор Сотников
    ЦП
    68
    Данила Жулпа
    ЦП
    24
    Владислав Русенчик
    ЦП
    10
    Олег Никифоренко
    ЛВ
    11
    Андрей Панюков
    ЦФ
    Главный тренер
    Игорь Криушенко
    Арсенал
    1
    Иван Санько
    ВР
    5
    Эдуард Жевнеров
    ЦЗ
    4
    Вадим Милютин
    ЦЗ
    80
    Станислав Атрашкевич
    ЦП
    10
    Андрей Левковец
    ЦП
    77
    Евгений Сакута
    АП
    39
    Матвей Герасимов
    ЛВ
    25
    Дмитрий Матяш
    ЦФ
    34
    Артем Петренко
    ЦФ
    БАТЭ
    35
    Арсений Скопец
    ВР
    25
    Никита Нескоромный
    ЛЗ
    98
    Матвей Свидинский
    ЦЗ
    84
    Егор Осипов
    ЦЗ
    13
    Илья Алексиевич
    ОП
    9
    Александр Ануфриев
    АП
    28
    Кирилл Черноок
    АП
    27
    Роман Пилецкий
    ЛВ
    80
    Николай Мирский
    ЛВ
    4-1-1-1
    49
    Плотников
    72
    Позняк
    59
    Погостнов
    47
    Годяев
    66
    Агеев
    51
    Скшинецкий
    11
    Ловец
    7
    Радиковский
    4-3-1-1
    23
    Игнатьев
    4
    Мартынов
    15
    Пашевич
    55
    Аффи
    14
    Жимо
    33
    Сотников
    68
    Жулпа
    24
    Русенчик
    10
    Никифоренко
    11
    Панюков
    47
    Годяев
    4
    Милютин
    4
    Милютин
    47
    Годяев
    7
    Радиковский
    39
    Герасимов
    39
    Герасимов
    7
    Радиковский
    11
    Панюков
    9
    Ануфриев
    9
    Ануфриев
    11
    Панюков
    10
    Никифоренко
    27
    Пилецкий
    27
    Пилецкий
    10
    Никифоренко
    Остались в запасе
    Арсенал
    БАТЭ
    1
    Иван Санько
    ВР
    5
    Эдуард Жевнеров
    ЦЗ
    80
    Станислав Атрашкевич
    ЦП
    10
    Андрей Левковец
    ЦП
    77
    Евгений Сакута
    АП
    25
    Дмитрий Матяш
    ЦФ
    34
    Артем Петренко
    ЦФ
    Главный тренер
    Вячеслав Вашкевич
    35
    Арсений Скопец
    ВР
    25
    Никита Нескоромный
    ЛЗ
    98
    Матвей Свидинский
    ЦЗ
    84
    Егор Осипов
    ЦЗ
    13
    Илья Алексиевич
    ОП
    28
    Кирилл Черноок
    АП
    80
    Николай Мирский
    ЛВ
    Главный тренер
    Игорь Криушенко
    Остались в запасе
    1
    Иван Санько
    ВР
    5
    Эдуард Жевнеров
    ЦЗ
    80
    Станислав Атрашкевич
    ЦП
    10
    Андрей Левковец
    ЦП
    77
    Евгений Сакута
    АП
    25
    Дмитрий Матяш
    ЦФ
    34
    Артем Петренко
    ЦФ
    Остались в запасе
    35
    Арсений Скопец
    ВР
    25
    Никита Нескоромный
    ЛЗ
    98
    Матвей Свидинский
    ЦЗ
    84
    Егор Осипов
    ЦЗ
    13
    Илья Алексиевич
    ОП
    28
    Кирилл Черноок
    АП
    80
    Николай Мирский
    ЛВ
    Главный тренер
    Вячеслав Вашкевич
    Главный тренер
    Игорь Криушенко
    Статистика матча Арсенал - БАТЭ
    2
    Желтые карточки
    2
    0

    Смотреть прямую трансляцию матча «Арсенал» против БАТЭ, 10-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 мая 2024, в 15:00 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Арсенал»БАТЭ

    Арсенал-БАТЭ смотреть онлайн 26 мая

    Источник: «Бомбардир»

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    26.05.2024 13:09
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