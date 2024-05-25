Райо Вальекано
25.05.2024, суббота, 19:30
Испания. Примера, 38 тур
Испания. Примера, 38 тур
0 : 0
Идет первый тайм 26‘
Смотреть трансляцию
П1
2.85
Х
2.85
П2
2.85
Реклама, 18+
Атлетик
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Райо Вальекано
13
Дани Карденас
ВР
3
Пеп Чаваррия
ЛЗ
5
Аридан Эрнандес
ЦЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
2
Андрей Рацу
ЦП
21
Пате Сисс
ЦП
17
Унаи Лопес
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
18
Альваро Гарсия
ЛВ
19
Хорхе де Фрутос
ПВ
9
Радамель Фалькао
(К) ЦФ
Главный тренер
Иньиго Перес
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
4
Айтор Паредес
ЦЗ
15
Иньиго Леке
(К) ПЗ
16
Иньиго Руис де Галаррета
ЦП
31
Микель Хаурегисар
ЦП
14
Дани Гарсия
ЦП
7
Алекс Беренгер
ПВ
11
Нико Уильямс
ПВ
20
Асьер Вильялибре
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Райо Вальекано
1
Столе Димитриевски
ВР
12
Луис Эспино
ЛЗ
4
Мартин Паскуаль
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
14
Кике Перес
ЦП
15
Мигель Креспо
ЦП
6
Хосе Анхель Посо
АП
10
Бебе
ЛВ
7
Иси Палазон
ПВ
22
Рауль де Томас
ЦФ
34
Серхио Камельо
ЦФ
Атлетик
13
Хулен Агирресабала
ВР
19
Иманол Гарсия де Альбенис
ЛЗ
3
Дани Вивиан
ЦЗ
32
Hugo Rincón
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
21
Андер Эррера
ЦП
24
Беньят Прадос
ЦП
30
Унаи Гомес
АП
23
Аду Арес
ПВ
22
Рауль Гарсия
ЦФ
33
Aingeru Olabarrieta
ЦФ
3-3-3-1
13
Карденас
3
Чаваррия
24
Лежен
5
Эрнандес
2
Рацу
21
Сисс
17
Лопес
18
Гарсия
8
Трехо
19
де Фрутос
9
Фалькао
4-3-2-1
1
Симон
15
Леке
5
Альварес
4
Паредес
17
Бершиче
16
Руис де Галаррета
31
Хаурегисар
14
Дани Гарсия
11
Уильямс
7
Беренгер
20
Вильялибре
Остались в запасе
Райо Вальекано
Атлетик
1
Столе Димитриевски
ВР
12
Луис Эспино
ЛЗ
4
Мартин Паскуаль
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
14
Кике Перес
ЦП
15
Мигель Креспо
ЦП
6
Хосе Анхель Посо
АП
10
Бебе
ЛВ
7
Иси Палазон
ПВ
22
Рауль де Томас
ЦФ
34
Серхио Камельо
ЦФ
Главный тренер
Иньиго Перес
13
Хулен Агирресабала
ВР
19
Иманол Гарсия де Альбенис
ЛЗ
3
Дани Вивиан
ЦЗ
32
Hugo Rincón
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
21
Андер Эррера
ЦП
24
Беньят Прадос
ЦП
30
Унаи Гомес
АП
23
Аду Арес
ПВ
22
Рауль Гарсия
ЦФ
33
Aingeru Olabarrieta
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Остались в запасе
1
Столе Димитриевски
ВР
12
Луис Эспино
ЛЗ
4
Мартин Паскуаль
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
14
Кике Перес
ЦП
15
Мигель Креспо
ЦП
6
Хосе Анхель Посо
АП
10
Бебе
ЛВ
7
Иси Палазон
ПВ
22
Рауль де Томас
ЦФ
34
Серхио Камельо
ЦФ
Остались в запасе
13
Хулен Агирресабала
ВР
19
Иманол Гарсия де Альбенис
ЛЗ
3
Дани Вивиан
ЦЗ
32
Hugo Rincón
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
21
Андер Эррера
ЦП
24
Беньят Прадос
ЦП
30
Унаи Гомес
АП
23
Аду Арес
ПВ
22
Рауль Гарсия
ЦФ
33
Aingeru Olabarrieta
ЦФ
Главный тренер
Иньиго Перес
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча Райо Вальекано - Атлетик
Всего ударов по воротам
6
0
Владение мячом %
66
34
Угловые удары
1
0
Нарушения
1
2
Количество передач
151
81
Смотреть прямую трансляцию матча «Райо Вальекано» против «Атлетика», 38-й тур Ла Лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 мая 2024, в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Райо Вальекано» – «Атлетик»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Игру будет транслировать «Фонбет».